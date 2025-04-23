Скорбное известие сообщил в Facebook его сын Евгений Заславский.

По его словам, Леонид Заславский умер у себя дома в Одессе. Ему было 77 лет.

Евгений Заславский также написал, что последние годы его отец сильно скучал по ушедшим раньше его жене и друзьям.

«Сейчас, надеюсь, он может снова быть вместе с ними. Отдыхай с миром, мой папа. Я не знал человека добрее тебя, ты многому меня научил, я тебе очень благодарен, я тебя очень люблю и страшно сейчас скорблю», – добавил он.

Кем был Леонид Заславский

Леонид Заславский возглавлял Независимый профсоюз журналистов Одессы. В периоды политического давления и цензуры активно отстаивал свободу слова и права работников медиа. Под его руководством профсоюз активно реагировал на случаи давления на журналистов.

В 2002 году Леонид Заславский возглавил инициативную группу по созданию Одесского независимого медиа-профсоюза, целью которого было противодействовать манипуляциям в СМИ и способствовать корпоративной солидарности среди журналистов.

А еще Леонид Заславский какое-то время писал для «Одесской жизни».

Как сообщала «Одесская жизнь», 1 февраля ушел из жизни писатель, легендарный капитан одесской команды КВН, один из основателей одесской «Юморины», вице-президент Всемирного клуба одесситов Валерий Хаит.

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