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О чем говорят цифры: сколько людей с инвалидностью проживает в Ренийской громаде

О чем говорят цифры: сколько людей с инвалидностью проживает в Ренийской громаде

В Ренийской громаде на учете в управлении социальной защиты населения стоят 2446 человек с инвалидностью. Из них 1250 проживают в городе Рени, 1196 — в селах Ренийской громады.

Напомним, издание «Одесская жизнь» проводит опрос с целью показать, как общество, на примере Любашевской, Зеленогорской, Ренийской и Балтской громад воспринимает и принимает людей с инвалидностью.

Группы инвалидности бывают разными: в громаде проживают 220 человек, которые в силу болезней не могут подняться с постели или, в лучшем случае, могут это сделать при помощи близких.

Среди людей с инвалидностью, стоящих на учете, 125 – дети.

— Однако далеко не все люди становятся на учет и получают соответствующие выплаты, — говорит начальник управления Маргарита Иванова. – Поэтому названные цифры не отражают действительность. Людей с особыми потребностями на самом деле больше. К ним можно отнести и людей преклонного возраста: они не имеют статуса инвалида, однако проблем с передвижением у них предостаточно.

Какой части населения нужны пандусы, дополнительные поручни, лифты и другие инженерные сооружения? Если отталкиваться от переписи населения 2001 года, когда в Ренийском районе проживало 36 тысяч человек, то людей с особыми потребностями среди них было 7%. Учитывая то, что за последние двадцать лет из громады выехало значительное число трудоспособных граждан – на заработки за границу, можно предполагать, что процент людей с инвалидностью выше.

количество инвалидов в Рени

По группам инвалидности в Рени:

  • первая группа – 128 человек 
  • вторая группа — 569 человек
  • третья группа — 553 человека

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ
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