Ремонт на двадцать миллионов: почему падают потолки в ДК Котловины

Три года назад в единственном гагаузском селе Ренийской громады Котловине был торжественно открыт после капитального ремонта Дом культуры. На проведение работ было затрачено около полумиллиона долларов, которые были выделены агентством при Совете министров Турецкой Республики (ТIКА). Однако в этом году на объекте начались серьезные проблемы.
Пошли в ход вёдра
Как сообщил депутат Ренийского горсовета Иван Кобзаренко, проживающий в Котловине, в зрительном зале на 500 мест уже упали более десяти плит подвесного потолка, по нему пошли желто-коричневые разводы. Обнаружилась проблема и в помещении, которое занимает библиотека. Чтобы из-за проникшей через кровлю воды потолок не упал, вынуждены были сделать в нем дыру и подставить ведро.
— Проблема возникла весной этого года после шквального ветра с дождем. Крышу задули пеной, и в зрительном зале процесс разрушения остановился, — сообщил заместитель городского головы Иван Стадников. — Однако отремонтировать потолок сложно, поскольку работы необходимо проводить на большой высоте. Это — недоделки подрядчика, который некачественно выполнил работу.
Затраты взяли на себя друзья из Турции
В селе Котловина, население которого составляло около трех тысяч жителей, Дом культуры был возведен и сдан в эксплуатацию 50 лет назад. Однако в 1997 году после проведения дискотеки кто-то оставил в зале непотушенный окурок — случился масштабный пожар, в ходе которого был полностью уничтожен зрительный зал.
Несмотря на то, что в распоряжении культработников осталось только фойе и несколько кабинетов, здесь кипела работа – создавались народные коллективы, проводились масштабные фестивали и другие культурные мероприятия. Однако на восстановление зрительного зала не удавалось найти средства ни в областном, ни тем более в районном бюджете.
Учитывая то, что гагаузы проводят большую работу по сохранению своей культуры, Юрию Димчогло, который тогда занимал пост заместителя председателя Одесского облсовета, удалось привлечь к решению проблемы агентство при Совете министров Турецкой Республики. В августе 2018 года был подписан договор в рамках проекта международной технической помощи между Ренийским райсоветом и агентством ТIКА о сотрудничестве по проекту проведения капитального ремонта Дома культуры в селе Котловина. Общая стоимость сделки составляла 499,5 тысячи долларов.
Подрядчик указывал на дверь
Уже в ходе проведения работ начали возникать конфликтные ситуации. Директор сельского учреждения культуры Галина Булгар постоянно делала замечания подрядчикам.
— Но мне подрядчик указывал на дверь, — рассказывает Галина Булгар. – Я неоднократно сообщала руководству Ренийского района, с какими нарушениями идут работы, что это чревато проблемами, но кто меня слышал?
Были нехорошие предчувствия и у депутата Ивана Кобзаренко:
— Я даже микрометр нашел и измерил толщину кровельного покрытия — оно было меньше проектного. Прикинул, сколько можно было на этом «сэкономить», получилась сумма порядка тысячи-полторы долларов. И я подумал: неужели кто-то из-за этого будет рисковать своим авторитетом? Тем более что деньги – иностранные.
В 2021 году на торжественном концерте по случаю Храма села Котловина и завершения ремонта Юрий Димчогло вспомнил о том, сколько раз в ходе ремонта директор Дома культуры Галина Булгар хваталась за сердце. Однако в тот день при виде возродившегося из пепла ДК, оснащенного самой современной аппаратурой, мебелью, не хотелось омрачать праздник и говорить о проблемах.
Надеемся, акт сдачи в эксплуатацию не «подмахнут»?
Сегодня культработники своими силами устраняют недочеты. Однако как нам удалось выяснить, объект до сих пор не сдан в эксплуатацию. Это подтвердил Иван Стадников. Но, может, есть шанс добиться устранения всех недостатков?
Потому что, помимо прочего, очень стыдно перед иностранными партнерами.