Ремонт на двадцать миллионов: почему падают потолки в ДК Котловины

Пошли в ход вёдра

Как сообщил депутат Ренийского горсовета Иван Кобзаренко, проживающий в Котловине, в зрительном зале на 500 мест уже упали более десяти плит подвесного потолка, по нему пошли желто-коричневые разводы. Обнаружилась проблема и в помещении, которое занимает библиотека. Чтобы из-за проникшей через кровлю воды потолок не упал, вынуждены были сделать в нем дыру и подставить ведро.

— Проблема возникла весной этого года после шквального ветра с дождем. Крышу задули пеной, и в зрительном зале процесс разрушения остановился, — сообщил заместитель городского головы Иван Стадников. — Однако отремонтировать потолок сложно, поскольку работы необходимо проводить на большой высоте. Это — недоделки подрядчика, который некачественно выполнил работу.

Затраты взяли на себя друзья из Турции

В селе Котловина, население которого составляло около трех тысяч жителей, Дом культуры был возведен и сдан в эксплуатацию 50 лет назад. Однако в 1997 году после проведения дискотеки кто-то оставил в зале непотушенный окурок — случился масштабный пожар, в ходе которого был полностью уничтожен зрительный зал.

Несмотря на то, что в распоряжении культработников осталось только фойе и несколько кабинетов, здесь кипела работа – создавались народные коллективы, проводились масштабные фестивали и другие культурные мероприятия. Однако на восстановление зрительного зала не удавалось найти средства ни в областном, ни тем более в районном бюджете.

Учитывая то, что гагаузы проводят большую работу по сохранению своей культуры, Юрию Димчогло, который тогда занимал пост заместителя председателя Одесского облсовета, удалось привлечь к решению проблемы агентство при Совете министров Турецкой Республики. В августе 2018 года был подписан договор в рамках проекта международной технической помощи между Ренийским райсоветом и агентством ТIКА о сотрудничестве по проекту проведения капитального ремонта Дома культуры в селе Котловина. Общая стоимость сделки составляла 499,5 тысячи долларов.

Подрядчик указывал на дверь

Уже в ходе проведения работ начали возникать конфликтные ситуации. Директор сельского учреждения культуры Галина Булгар постоянно делала замечания подрядчикам.

— Но мне подрядчик указывал на дверь, — рассказывает Галина Булгар. – Я неоднократно сообщала руководству Ренийского района, с какими нарушениями идут работы, что это чревато проблемами, но кто меня слышал?

Были нехорошие предчувствия и у депутата Ивана Кобзаренко:

— Я даже микрометр нашел и измерил толщину кровельного покрытия — оно было меньше проектного. Прикинул, сколько можно было на этом «сэкономить», получилась сумма порядка тысячи-полторы долларов. И я подумал: неужели кто-то из-за этого будет рисковать своим авторитетом? Тем более что деньги – иностранные.

В 2021 году на торжественном концерте по случаю Храма села Котловина и завершения ремонта Юрий Димчогло вспомнил о том, сколько раз в ходе ремонта директор Дома культуры Галина Булгар хваталась за сердце. Однако в тот день при виде возродившегося из пепла ДК, оснащенного самой современной аппаратурой, мебелью, не хотелось омрачать праздник и говорить о проблемах.

Надеемся, акт сдачи в эксплуатацию не «подмахнут»?

Сегодня культработники своими силами устраняют недочеты. Однако как нам удалось выяснить, объект до сих пор не сдан в эксплуатацию. Это подтвердил Иван Стадников. Но, может, есть шанс добиться устранения всех недостатков?

Потому что, помимо прочего, очень стыдно перед иностранными партнерами.