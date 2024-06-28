Ремонт на двадцять мільйонів: чому падають стелі в ДК Котловини

Пішли в хід відра

Як повідомив депутат Ренійської міськради Іван Кобзаренко, який мешкає в Котловині, у глядацькій залі на 500 місць уже впали понад десять плит підвісної стелі, по ній пішли жовто-коричневі розводи. Виявилася проблема і в приміщенні, яке займає бібліотека. Щоб через воду, що проникла через покрівлю, стеля не впала, змушені були зробити в ній дірку і підставити відро.

— Проблема виникла навесні цього року після шквального вітру з дощем. Дах задули піною, і в глядацькій залі процес руйнування зупинився, — повідомив заступник міського голови Іван Стадніков. — Однак відремонтувати стелю складно, оскільки роботи необхідно проводити на великій висоті. Це — недоробки підрядника, який неякісно виконав роботу.

Витрати взяли на себе друзі з Туреччини

У селі Котловина, населення якого становило близько трьох тисяч жителів, Будинок культури був зведений і зданий в експлуатацію 50 років тому. Однак 1997 року після проведення дискотеки хтось залишив у залі непогашений недопалок — сталася масштабна пожежа, під час якої повністю знищили глядацьку залу.

Незважаючи на те, що в розпорядженні культпрацівників залишилося тільки фойє і кілька кабінетів, тут кипіла робота — створювалися народні колективи, проводилися масштабні фестивалі та інші культурні заходи. Однак на відновлення глядацької зали не вдавалося знайти кошти ні в обласному, ні тим паче в районному бюджеті.

З огляду на те, що гагаузи проводять велику роботу зі збереження своєї культури, Юрію Дімчогло, який тоді обіймав посаду заступника голови Одеської облради, вдалося залучити до розв’язання проблеми агентство при Раді міністрів Турецької Республіки. У серпні 2018 року було підписано договір у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги між Ренійською райрадою та агентством ТIКА про співпрацю щодо проєкту проведення капітального ремонту Будинку культури в селі Котловина. Загальна вартість угоди становила 499,5 тисячі доларів.

Підрядник вказував на двері

Уже під час проведення робіт почали виникати конфліктні ситуації. Директор сільського закладу культури Галина Булгар постійно робила зауваження підрядникам.

— Але мені підрядник вказував на двері, — розповідає Галина Булгар. — Я неодноразово повідомляла керівництву Ренійського району, з якими порушеннями йдуть роботи, що це загрожує проблемами, але хто мене чув?

Були нехороші передчуття і в депутата Івана Кобзаренка:

— Я навіть мікрометр знайшов і виміряв товщину покрівельного покриття — воно було меншим за проектне. Прикинув, скільки можна було на цьому «заощадити», вийшла сума близько тисячі-півтори доларів. І я подумав: невже хтось через це ризикуватиме своїм авторитетом? Тим паче що гроші — іноземні.

2021 року на урочистому концерті з нагоди Храму села Котловина та завершення ремонту Юрій Дімчогло згадав про те, скільки разів під час ремонту директорка Будинку культури Галина Булгар хапалася за серце. Однак того дня, побачивши ДК, що відродився з попелу, оснащений найсучаснішою апаратурою, меблями, не хотілося затьмарювати свято і говорити про проблеми.

Сподіваємося, акт здачі в експлуатацію не «підмахнуть»?

Сьогодні культпрацівники самотужки усувають недоліки. Однак, як нам вдалося з’ясувати, об’єкт досі не зданий в експлуатацію. Це підтвердив Іван Стадніков. Але, може, є шанс домогтися усунення всіх недоліків?

Бо, крім іншого, дуже соромно перед іноземними партнерами.