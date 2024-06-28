На железнодорожном вокзале в Одессе локомотив переехал человека

На железнодорожном вокзале в Одессе локомотив переехал человека

На станции Одесса-Главная погиб железнодорожник, который управлял локомотивом и случайно упал на колии. Его смерть расследуют в прокуратуре Одессы.

Трагедия произошло поздним вечером  27 июня, смерть работника железной дороги зафиксировали медики и сообщили об этом в полицию.

Полицейские установили, что 52-летний сотрудник железной дороги находился на сцеплении между последним и предпоследним вагоном локомотива и оттуда через радиостанцию ​​руководил действиями других сотрудников, которые на другом конце локоматива направляли его задним ходом в депо.

В какой-то момент одессит упал на колеи и локомотив его переехал. Коллеги обнаружили погибшего после того, как он перестал выходить на связь и давать команды о дальнейшем движении.

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По данному факту следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении требований законодательства об охране труда, что повлекло за собой гибель человека.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы.

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