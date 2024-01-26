Азбука власти: чем занимаются и какие зарплаты у городских депутатов (продолжение)

Кто может стать депутатом местного совета

Баллотироваться в депутаты местного совета может каждый человек старше 18 лет. Если в городе больше 10 тысяч жителей, его может выдвинуть только партия.

Количество депутатов зависит от числа избирателей. Если считать, что в Одессе проживает миллион человек, то, согласно закону, в городском совете должно быть 64 депутата. Каждый представляет интересы избирателей своего округа. А всего округов в Одессе восемь.

13 депутатов Одесского горсовета входят в состав исполнительного комитета — независимого органа, принимающего решения практически во всех сферах жизнедеятельности города. Исполком вместе с депутатским корпусом и мэром являются тремя «китами» городского совета.

Обязанности и функции депутатов местных советов

Депутаты местных советов заботятся о ресурсах города, распределяют местные бюджеты и формируют бюджетную политику. Не реже одного раза в месяц они должны проводить встречи, а также прием избирателей, рассматривать предложения, жалобы горожан и способствовать их решению.

Также депутаты должны отчитываться перед избирателями о своей работе и работе местного совета, выполнении программ социально-экономического развития, поручений избирателей и расходовании местного бюджета. При этом они должны интересоваться общественным мнением и участвовать в общественных слушаниях, если вопрос касается их избирательных округов.

Какая зарплата у депутатов местных советов

Депутаты местных советов не получают заработную плату. Они могут быть юристами, преподавателями, бизнесменами, то есть зарабатывать в любой другой сфере, но политикой заниматься на общественных началах.

Зарплату получает только секретарь местного совета и городской голова, и выплачивают ее из местного бюджета. Кстати, секретарь совета — единственный, кто не имеет права сочетать депутатские обязанности с другой работой, кроме преподавательской, научной или творческой деятельности.

Что такое депутатский фонд

Депутатским фондом называют средства из местного бюджета, которыми распоряжаются депутаты. Формируется он таким образом. Для каждого депутатского округа из городского бюджета выделяют сумму, которую депутат может использовать в определенных целях — оперативно решать проблемы своего округа и его жителей. Решение о том, какие проблемы сейчас наиболее актуальны, депутат должен принимать после встреч с жителями округа, учитывая их пожелания или требования.

Отчеты о расходовании депутатского фонда должны публиковаться на официальном сайте городского совета.

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