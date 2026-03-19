Ключевые моменты:
- Срочный договор заключается только в случаях, предусмотренных ст. 23 КЗоТ Украины;
- Его можно подписать только с согласия работника;
- Если после окончания срока человек продолжает работать — договор становится бессрочным (ст. 39-1 КЗоТ);
- Ошибки в приказе или отсутствие обоснования могут автоматически изменить статус договора.
Материал подготовлен юристкой Викторией Гусаковой, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью», и среди её специализаций — трудовое право.
В тексте использованы нормы Кодекса законов о труде Украины (ст. 23, ст. 39-1), а также судебная практика Верховного Суда по вопросам заключения срочных договоров.
Журналистская обработка включала проверку процедур оформления трудовых отношений, типичных кейсов (в частности декретных замещений) и механизмов защиты прав работников через Гоструда и систему бесплатной правовой помощи.
Что такое срочный трудовой договор
Согласно ст. 23 Кодекса законов о труде Украины, трудовой договор может быть бессрочным, срочным или заключённым на время выполнения определённой работы.
Срочный договор — это форма трудовых отношений, при которой стороны заранее определяют момент их завершения: конкретную дату или событие (например, выход основного работника на работу).
Его главное отличие от бессрочного — наличие чёткой «конечной точки».
Когда его можно заключать
Закон предусматривает несколько оснований для срочного договора.
- Первое — характер работы. Речь идёт о сезонных или временных работах, которые не могут выполняться постоянно (например, работы, связанные с погодными условиями).
- Второе — замещение временно отсутствующего работника. Чаще всего это ситуации с декретным отпуском.
- Третье — инициатива самого работника. Даже если работа постоянная, закон позволяет ограничить срок, если этого хочет кандидат.
Важно: заключение срочного договора без согласия работника является незаконным — это подтверждено, в частности, практикой Верховного Суда.
Как правильно оформить договор
Оформление должно быть максимально чётким.
Работник в заявлении указывает, что просит принять его на работу по срочному договору — с указанием даты или события завершения.
Работодатель дублирует эти условия в приказе. Если срок не прописан — договор автоматически считается бессрочным.
Также обязательно должно быть объяснение, почему договор срочный. Без этого он также может быть признан постоянным.
Что происходит с «декретными» местами
Практика показывает несколько типичных сценариев.
Если основная работница продолжает отпуск по уходу за ребёнком — срочный договор можно продлить.
Если она увольняется — место становится вакантным, а срочный договор фактически превращается в бессрочный.
Если работодатель хочет оставить обеих работниц — необходимо создать новую штатную единицу, иначе это будет нарушением.
Когда срочный договор становится бессрочным
Это ключевая норма, которую часто игнорируют.
Согласно ст. 39-1 КЗоТ Украины, если после окончания срока трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не настаивает на их прекращении — договор считается заключённым на неопределённый срок.
То есть достаточно факта: работник вышел на работу, а работодатель допустил его к работе.
В таком случае увольнение «задним числом» уже будет незаконным.
Что делать в случае спора
Работник может обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или в суд.
Для защиты своих прав понадобятся:
- приказ о приёме на работу;
- трудовой договор;
- трудовая книжка или выписка из реестра;
- документы о доходах;
- приказ об увольнении.
- Также можно получить консультацию через систему бесплатной правовой помощи.
Что это означает для работников и работодателей
Для работников срочный договор — это полноценная работа со всеми социальными гарантиями: стажем, больничными и отпусками. Но важно контролировать сроки и заранее планировать дальнейшее трудоустройство.
Для работодателей ключевое правило — чёткость и прозрачность. Ошибки в документах или формальный подход могут дорого обойтись: временный работник автоматически станет постоянным.
