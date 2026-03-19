Ключевые моменты:

Срочный договор заключается только в случаях, предусмотренных ст. 23 КЗоТ Украины;

Его можно подписать только с согласия работника;

Если после окончания срока человек продолжает работать — договор становится бессрочным (ст. 39-1 КЗоТ);

Ошибки в приказе или отсутствие обоснования могут автоматически изменить статус договора.

Материал подготовлен юристкой Викторией Гусаковой, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью», и среди её специализаций — трудовое право.

В тексте использованы нормы Кодекса законов о труде Украины (ст. 23, ст. 39-1), а также судебная практика Верховного Суда по вопросам заключения срочных договоров.

Журналистская обработка включала проверку процедур оформления трудовых отношений, типичных кейсов (в частности декретных замещений) и механизмов защиты прав работников через Гоструда и систему бесплатной правовой помощи.

Что такое срочный трудовой договор

Согласно ст. 23 Кодекса законов о труде Украины, трудовой договор может быть бессрочным, срочным или заключённым на время выполнения определённой работы.

Срочный договор — это форма трудовых отношений, при которой стороны заранее определяют момент их завершения: конкретную дату или событие (например, выход основного работника на работу).

Его главное отличие от бессрочного — наличие чёткой «конечной точки».

Когда его можно заключать

Закон предусматривает несколько оснований для срочного договора.

Первое — характер работы. Речь идёт о сезонных или временных работах, которые не могут выполняться постоянно (например, работы, связанные с погодными условиями).

Второе — замещение временно отсутствующего работника. Чаще всего это ситуации с декретным отпуском.

Третье — инициатива самого работника. Даже если работа постоянная, закон позволяет ограничить срок, если этого хочет кандидат.

Важно: заключение срочного договора без согласия работника является незаконным — это подтверждено, в частности, практикой Верховного Суда.

Как правильно оформить договор

Оформление должно быть максимально чётким.

Работник в заявлении указывает, что просит принять его на работу по срочному договору — с указанием даты или события завершения.

Работодатель дублирует эти условия в приказе. Если срок не прописан — договор автоматически считается бессрочным.

Также обязательно должно быть объяснение, почему договор срочный. Без этого он также может быть признан постоянным.

Что происходит с «декретными» местами

Практика показывает несколько типичных сценариев.

Если основная работница продолжает отпуск по уходу за ребёнком — срочный договор можно продлить.

Если она увольняется — место становится вакантным, а срочный договор фактически превращается в бессрочный.

Если работодатель хочет оставить обеих работниц — необходимо создать новую штатную единицу, иначе это будет нарушением.

Когда срочный договор становится бессрочным

Это ключевая норма, которую часто игнорируют.

Согласно ст. 39-1 КЗоТ Украины, если после окончания срока трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не настаивает на их прекращении — договор считается заключённым на неопределённый срок.

То есть достаточно факта: работник вышел на работу, а работодатель допустил его к работе.

В таком случае увольнение «задним числом» уже будет незаконным.

Что делать в случае спора

Работник может обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или в суд.

Для защиты своих прав понадобятся:

приказ о приёме на работу;

трудовой договор;

трудовая книжка или выписка из реестра;

документы о доходах;

приказ об увольнении.

Также можно получить консультацию через систему бесплатной правовой помощи.

Что это означает для работников и работодателей

Для работников срочный договор — это полноценная работа со всеми социальными гарантиями: стажем, больничными и отпусками. Но важно контролировать сроки и заранее планировать дальнейшее трудоустройство.

Для работодателей ключевое правило — чёткость и прозрачность. Ошибки в документах или формальный подход могут дорого обойтись: временный работник автоматически станет постоянным.

