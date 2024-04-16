В Одессе детеныши белок падают прямо на головы прохожих (видео)

О том, что любопытные беличьи малыши лишаются дома и защиты, сообщили в Одесском зоопарке.

«Маленькие хвостатые падают прямо на головы людям, которые гуляют в парках. Весной детеныши белок подрастают и из-за собственной любознательности выпадают из гнезда. А потом не могут самостоятельно вернуться в гнездо, таким белочкам нужна помощь, без которой они погибнут», — говорят в учреждении.

Поэтому там просят одесситов, нашедших беспомощных бельчат, подождать, пока его не заберет мама. Ведь малыша на земле могут обидеть, а то и съесть другие животные.

«Но если вы нашли раненого бельчонка и не знаете, как ему помочь, то приносите малыша в Одесский зоопарк, наши специалисты ему помогут», — просят в учреждении.

А как выхаживают белок и заботятся о них в зоопарке, можно посмотреть на видео, которое коммунальное учреждений опубликовало на своей странице в Фейсбук.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесский зоопарк приглашает посмотреть на новых малышей.

Так же мы рассказывали, что жители спального района Таирова наблюдают за жизнью лисы, которая уже около месяца живет среди людей. По вечерам рыжий хищник заходит на придомовую территорию, гуляет по детской площадке или даже залезает на автомобили.