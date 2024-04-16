В результате поджога трансформаторов две села в Одесской области остались без света

Об этом сообщила пресс-служба Болградской районной военной администрации.

13 апреля в Болграде и в селе Кубей Болградского района неизвестные лица поджогли два трансформатора, в результате чего без электроэнергии остались села Кубей и Калчево. В Болграде энергоснабжение было восстановлено сразу.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет, но сумма нанесенного ущерба большая.

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На совещании, которое состоялось 15 апреля в Болградской районной госадминистрации, власти вместе с представителями ДТЭК и ГСЧС разработали алгоритм действий по обеспечению жизнедеятельности пострадавших населенных пунктов.

Представитель ДТЭК отметил, что в с. Кубей оборудование, которое обеспечивает энергоснабжение, не подлежит восстановлению и требует полной замены. Поэтому в настоящее время изыскиваются варианты восстановления электроснабжения в обесточенных населенных пунктах.

В селе Кубей коммунальными службами организован график подачи воды населению через центральное водоснабжение.

Руководителям громад поручили активизировать работу пунктов несокрушимости и развернуть дополнительные.

Кроме того, во время совещания был обсужден вопрос проведения инструктажа с представителями ГСЧС района по алгоритму действий в случае возникновения пожаров на высоковольтных подстанциях. А также рассматривалась возможность обеспечения охраны объектов критической инфраструктуры.

Представитель Болградского районного отдела полиции обратился к руководителям громад о предоставлении любой информации о лицах и автомобиле, который был замечен в этих населенных пунктах 13 апреля для идентификации лиц, подозреваемых в поджоге.