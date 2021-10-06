Все больше крупных компаний и брендов выбирают сотрудничество с блогерами. Традиционная реклама, которая продает товары «в лоб», отходит на второй план. Вместо этого блогеры стараются порекомендовать продукт или ненавязчиво упоминают о нем. Это называется маркетинг влияния.

Давайте разберемся, кто такие инфлюенс-маркетологи и как они зарабатывают.

Что такое маркетинг влияния?

Influence-маркетинг — это современный способ продвижения услуг и товаров через влиятельных людей. Например, через блогеров и знаменитостей.

Слово influence с английского переводится как влияние. То есть инфлюенсер — это любой человек, имеющий обширную и лояльную аудиторию. И не важно сколько подписчиков у блогера, тысяча или сто тысяч: главное, чтобы люди доверяли его рекомендациям и прислушивались к его мнению.

Если блогер путешествует, то может ненавязчиво поселиться в определенном отеле. Если делает обзоры ресторанов или автомобилей, то может разыграть в конкурсе подарки от брендов. Если рассказывает о своей повседневной жизни, то может, как бы между прочим, посоветовать курсы личностного роста. Вариантов множество.

Чем занимаются Influence-маркетологи?

Инфлюенс-маркетолог находится между бизнесом и блогерами. Его главная задача — найти нужного блогера для запуска рекламы. Потому что если аудитория инфлюенсера почувствует фальшь или увидит явную рекламу товаров, которые не имеют к ним никакого отношения, то это вызовет раздражение. И в проигрыше окажутся все:

рекламодатели потеряют бюджет

блогер потеряет аудиторию

подписчики потеряют канал информации

Инфлюенс-маркетологи разрабатывает рекламные стратегии от начала и до конца. Найти нужного блогера это только половина дела. В основные обязанности также входит:

продумать формат рекламы

составить техническое задание для блогера

выбрать каналы продвижения

проанализировать отзывы подписчиков

корректировать рекламную кампанию

следить за сроками и бюджетом

Какие навыки нужны Influence-маркетологу?

Инфлюенсеры и блогеры не самые простые партнеры для работы. Маркетолог должен уметь общаться со знаменитостями, быть гибким и прагматичным человеком. Ведь можно составить подробное техническое задание, но блогер его полностью проигнорирует и сделает по своему — потому что «он так видит». Важно контролировать этот процесс и улаживать конфликты.

Работодатели хотят видеть командного игрока на должности инфлюенс-маркетолога. В больших проектах задействованы разные специалисты: режиссеры, продюсеры, менеджеры, таргетологи, копирайтеры и пиарщики. Поэтому нужно уметь договариваться еще и с коллегами, понимать специфику их работы.

Инфлюенс-маркетолог составляет отчеты для заказчиков и блогеров, поэтому должен владеть профессиональными метриками, которые используют в рекламе:

CPA — цена за действие

— цена за действие CPC — цена за клик

— цена за клик CTR — рейтинг кликов

— рейтинг кликов CPM — стоимость 1000 показов рекламы

Кроме того, нужно знать функционал всех популярных социальных сетей и платформ: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram и TikTok.

Сколько зарабатывают Influence-маркетологи?

Зарплата начинается от 20 тысяч гривен. Она зависит от количества проектов, которые одновременно ведет инфлюенс-маркетолог. На сайтах поиска работы эту специальность часто называют менеджер по работе с блогерами.

Как стать Influence-маркетологом?

Можно пойти традиционным путем и закончить ВУЗ. Специализаций по этому направлению много и они обязательно пригодятся для работы с инфлюенсерами:

цифровой маркетинг

бренд-менеджмент

рекламный бизнес

маркетинг-менеджмент

пиар-менеджмент

А можно освоить эту профессию самостоятельно. Специальных курсов, именно по инфлюенс-маркетингу, пока не так много. Нужно «добывать» информацию по крупицам: на вебинарах, на консультациях, в блогах у специалистов.

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