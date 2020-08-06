Старшеклассники, выпускники, студенты: какие профессии выбирает молодежь?

С 1 августа началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Прием документов будет длиться с 13 до 22 августа — для тех, кто поступает по результатам внешнего независимого оценивания (ВНО), и до 16 августа для тех, кто сдает экзамены. Ну а пока будущие студенты готовятся к поступлению, редакция «Одесской жизни» пообщались с одесской молодежью.

Мы узнали, какие профессии молодые люди видят наиболее востребованными в будущем и почему.

Профессия на века

Анастасия, ученица 11 класса:

— Мне почти 16 лет, но о выборе профессии я задумалась лет в двенадцать. Уже тогда у меня было четкое понимание того, в какой сфере я хочу работать, — экономика. Мне всегда было интересно, что происходит в офисах крупных компаний. Я считаю, что с дипломом экономиста можно пойти работать практически в любую отрасль экономики. Тем более такая специальность всегда востребована на рынке труда, особенно за границей.

Вдохновленный супергероем

Роман, ученик 11 класса:

— Я хочу стать механиком. Эта специальность будет востребованной работой в будущем, но даже сейчас она пользуется большим спросом. Станки, различный транспорт, техника и многое другое — все это лежит на механиках. Когда я выбирал профессию, вдохновился любимым персонажем из комиксов — Железным Человеком, а также одним из самых прогрессивных, по моему мнению, людей современности — Илоном Маском. Мне бы хотелось также создавать новые и нужные этому миру вещи, делающие жизнь комфортной.

Случайный выбор

Александра, студентка ІІІ курса Одесского национального политехнического университета:

— Всегда хотела быть журналистом, еще в девятом классе поняла, что хочу идти по этому направлению. Скандалов дома была куча. Родные видели меня переводчиком и экономистом. Однажды мама нашла папку с моими рассказами и прочла их — ей очень понравилось. Решили, что пойду учиться журналистике. Единственное условие моего поступления был бюджет. Сдала ВНО хорошо, но на бюджет так и не попала. Когда мы узнали, что дают бюджет на культурологии в политехе, было решено — подаем документы туда. Тем более я всегда любила историю и искусство, сама занимаюсь танцами. С выбором будущего места работы пока очень сложно. С образованием культуролога можно не только анализировать культуру. Знания можно применять во многих сферах. На первом курсе я еще хотела в журналистику, но чем дальше, тем больше крутых штук и возможностей я для себя открываю в направлении, которое сейчас осваиваю. И даже не знаю, кем хочу работать. Выбираю среди того списка, что я себе написала. К примеру, нарративный гейм-дизайнер (разработка компьютерных игр) или менеджер культурной деятельности.

Будущий борец с несправедливостью

Сергей, студент ІІ курса Одесского национального морского университета:

— В детстве мечтал стать полицейским. Безумно любил смотреть фильмы и сериалы про полицию. Меня это вдохновляло, хотел также бороться с преступностью в нашем городе. С пятого класса твердо решил, что буду поступать в академию. Об этом мечтал вплоть до окончания школы. Но в самый последний момент я решил рискнуть и подал документы в Водный университет на специальность морского юриста. И нисколько не пожалел. Мне нравится учиться этой специальности. Профессия юриста очень полезная в современном мире — без юридической помощи и защиты своих прав порой очень тяжело приходится. В будущем вижу себя прокурором или судьей.

Романтика работы переводчика

Виктория, ученица 10 класса:

— Я планирую пойти учиться на переводчика английского и польского языков. Я выбрала именно эту специальность, потому что вижу перспективу в будущем иметь высокооплачиваемую работу, а также возможность путешествовать. Мне легко дается изучение языков и мне это нравится. Общение с людьми в письменном или в устном виде — вот что я считаю интересной работой. Я планирую поступать в университет имени Мечникова. Также не исключаю поступление в вуз за границей.

Все еще в поисках себя

Иван, ученик 10 класса:

— Я все еще не определился со своей профессией, но у меня есть выбор между архитектором и журналистом. Пожалуй, начну с архитектора — это достаточно прибыльная профессия. Ведь с помощью хорошего архитектора строятся разные города, жилые комплексы и дома. А еще мне очень хочется быть полезным для общества.

По поводу журналиста — это возможность познакомиться с новыми людьми, пообщаться с интересными личностями, быть всегда в курсе всех новостей и жить в потоке информации. А еще увидеть мир и стать известным. Также это хороший заработок.

Профессия будущего

Дмитрий, студент 5 курса Одесского национального политехнического университета:

— Я обычный парень из Измаила, но родители говорят, что я особенный. Кем я в детстве только не мечтал стать — и музыкантом, и поваром, и танцором. В итоге умею все по чуть-чуть. Научился играть на гитаре — чтобы душе было хорошо, готовить — чтобы никто не умер с голоду, и танцевать — чтобы девушкам стыдно не было. Но когда брат сказал, что нужно заниматься чем-то серьезным, я увлекся программированием.

Начал сайты разрабатывать, роботов программировать. Понравилось, даже в школе был главным программистом. Решил поступать на программиста в Одесский политех. Поначалу было сложно, а потом втянулся, даже работу параллельно нашел. Правда, сразу никто без опыта не хотел брать. Ну а перспективы в этой сфере большие — в скором времени искусственный интеллект заменит большую часть профессий. Я даже уверен, что композиторов и художников вполне могут заменить программисты.