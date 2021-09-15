Профессии в тренде: YouTube-продюсер. Кто это?

Мы привыкли думать, что продюсеры занимаются только шоу-бизнесом и кино. Музыкальные продюсеры «раскручивают» звезд, а кинопродюсеры ищут деньги для съемок. А что делают продюсеры в YouTube?

Давайте посмотрим, что это за профессия и какие требуются навыки.

Что делают YouTube-продюсеры?

YouTube — это сервис, где показывают видео. Сейчас он на втором месте по посещаемости в мире — примерно 2 миллиарда пользователей ежемесячно. В отличие от кино, на YouTube не нужно покупать билеты, чтобы посмотреть видео. Деньги там зарабатывают с помощью рекламы или получают напрямую от зрителей, например на международном сервисе Patreon.

YouTube-продюсеры курируют производство видеороликов и занимаются «раскруткой» блогеров. Ведь чем успешнее блогер, тем больше можно получить денег от рекламы. Это чем-то напоминает шоу-бизнес, только зрители не собираются на стадионах, а смотрят видео каждый на своем смартфоне.

YouTube-продюсер — это человек-оркестр. Он делает проекты «под ключ»: разрабатывает стратегию YouTube-канала, выбирает сценарии, находит деньги на аппаратуру и съемки, работает в связке с режиссерами и композиторами, договаривается с рекламодателями, организует поездки.

YouTube-продюсер может делать все самостоятельно, а может делегировать полномочия специалистам — дизайнерам, маркетологам, пиарщикам, юристам.

Какие навыки нужны YouTube-продюсеру?

Во всех вакансиях на эту специальность обязательно упоминают креативность. То есть YouTube-продюсер должен быть творческим человеком, который умеет выдавать оригинальные идеи, причем быстро.

YouTube-продюсер должен разбираться в юридических тонкостях. Когда дело касается денег, подписания договоров, аренды помещений и оборудования, то нужно сохранять спокойствие и ориентироваться в ситуации.

Продюсеру необходимо изучить важный инструмент — YouTube Analytics. Потому что в основе любого продвижения лежит аналитика.

Сколько можно зарабатывать?

Зависит от того, как именно работает продюсер — на себя или на компанию. Если на себя, то заработок — это процент от дохода YouTube-канала. Блогеров и заказчиков нужно будет находить самому. Какой именно процент, решают на переговорах.

Для сравнения возьмем открытые данные по пожертвованиям, которые делают зрители на сервисе Patreon. Канал «Телебачення Торонто» (472 тысячи подписчиков) получает в месяц почти 8 тысяч евро. Канал «Клятий раціоналіст» (170 тысяч подписчиков) около 3 тысяч евро.

Если работать на компанию, то на сайтах work.ua и rabota.ua зарплаты начинаются от 20 тысяч гривен. Блогеров и YouTube-проекты компания будет находить сама. В обязанности продюсера входит встреча с клиентами, работа со сценариями и генерация идей, продвижение контента.

Как стать YouTube-продюсером, где этому учат?

На продюсеров в учебных заведениях пока не учат. Онлайн-курсов и тренингов немного, потому что профессия еще только набирает популярность и не у всех на слуху.

Почти все работодатели хотят, чтобы у продюсеров был опыт запуска успешных онлайн-проектов. Поэтому здесь есть два варианта: либо запустить свой собственный YouTube-канал и сделать его успешным, либо устроиться на работу помощником или ассистентом продюсера. Зарплата помощников начинается от 6 тысяч гривен.

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