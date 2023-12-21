Порт Рени получил помощь на восстановление от международных фондов

Первым, кто откликнулся, был Фонд «Интукром» из города Бухарест (Румыния).

Как сообщил президент Фонда Сергей Власов, они сразу же начали сбор средств.

— Многие европейские партнёры Фонда, понимая всю серьёзность ситуации и состояние порта после атак дронов, отозвались на нашу инициативу: мой телефон и электронная почта просто раскалились — все хотели помочь, — рассказывает Сергей Власов. — Фонд организовал акцию «Восстановим порт Рени вместе!». Ее поддержали предприниматели из Польши и других государств. Фонд оперативно предоставил три электрогенератора, чтобы обеспечить работу на причалах в период возможных отключений электроэнергии. Генераторы уже установлены и работают.

— Несмотря на то, что предприятие «Транс-Экспо» трижды понесло урон из-за атак «шахедов» на порт Рени, мы продолжаем работать, используя открытые площадки, отгружаем зерно на экспорт, — сообщил директор предприятия Виталий Гуляев. – Однако оборудование сильно пострадало, многое не подлежит ремонту, поэтому помощь из Польши и Румынии – как нельзя кстати. Спасибо Фонду и всем, кто помог!

— Французский телеканал RFI даже сделал репортаж о передаче второго транспорта с гуманитарной помощью с участием руководителя экономического отдела посольства Украины в Бухаресте Анны Гончаровой, — рассказывает Сергей Власов. – Мы передали одному из предприятий порта спецплатформу для опрокидывания зерновозов. Она уже работает. У меня ещё множество заявок от операторов с просьбами помочь восстановить инфраструктуру. Чтобы этого добиться, Фонд «Интукром» начинает сотрудничать с программой USAID, которая оказывает экономическую поддержку Украине. Первые рабочие встречи уже состоялись.