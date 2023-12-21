Новости Одессы и Одесской области

Порт Рени получил помощь на восстановление от международных фондов

Порт Рени получил помощь на восстановление от международных фондов

После первой атаки дронов по Ренийскому морскому порту, предпринятой страной-агрессором 24 июля 2023 года, предприниматели обратились ко многим организациям с просьбой о помощи в приобретении необходимого оборудования – чтобы как можно быстрее восстановить работу на причалах.

Первым, кто откликнулся, был Фонд «Интукром» из города Бухарест (Румыния). 

Как сообщил президент Фонда Сергей Власов, они сразу же начали сбор средств. 

— Многие европейские партнёры Фонда, понимая всю серьёзность ситуации и состояние порта после атак дронов, отозвались на нашу инициативу: мой телефон и электронная почта просто раскалились — все хотели помочь, — рассказывает Сергей Власов. — Фонд организовал акцию «Восстановим порт Рени вместе!». Ее поддержали предприниматели из Польши и других государств. Фонд оперативно предоставил три электрогенератора, чтобы обеспечить работу на причалах в период возможных отключений электроэнергии. Генераторы уже установлены и работают.

Виталий Гуляев и предприниматель из Польши

Виталий Гуляев и предприниматель из Польши

— Несмотря на то, что предприятие «Транс-Экспо» трижды понесло урон из-за атак «шахедов» на порт Рени, мы продолжаем работать, используя открытые площадки, отгружаем зерно на экспорт, — сообщил директор предприятия Виталий Гуляев. – Однако оборудование сильно пострадало, многое не подлежит ремонту, поэтому помощь из Польши и Румынии – как нельзя кстати. Спасибо Фонду и всем, кто помог! 

— Французский телеканал RFI даже сделал репортаж о передаче второго транспорта с гуманитарной помощью с участием руководителя экономического отдела посольства Украины в Бухаресте Анны Гончаровой, — рассказывает Сергей Власов. – Мы передали одному из предприятий порта спецплатформу для опрокидывания зерновозов. Она уже работает. У меня ещё множество заявок от операторов с просьбами помочь восстановить инфраструктуру. Чтобы этого добиться, Фонд «Интукром» начинает сотрудничать с программой USAID, которая оказывает экономическую поддержку Украине. Первые рабочие встречи уже состоялись.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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