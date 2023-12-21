Порт Рені отримав допомогу на відновлення від міжнародних фондів

Першим, хто відгукнувся, був Фонд «Інтукром» із міста Бухарест (Румунія).

Як повідомив президент Фонду Сергій Власов, вони відразу ж почали збір коштів.

— Багато європейських партнерів Фонду, розуміючи всю серйозність ситуації і стан порту після атак дронів, відгукнулися на нашу ініціативу: мій телефон і електронна пошта просто розжарилися — всі хотіли допомогти, — розповідає Сергій Власов. — Фонд організував акцію «Відновимо порт Рені разом!». Її підтримали підприємці з Польщі та інших держав. Фонд оперативно надав три електрогенератори, щоб забезпечити роботу на причалах у період можливих відключень електроенергії. Генератори вже встановлені та працюють.

— Попри те, що підприємство «Транс-Експо» тричі зазнало шкоди через атаки «шахедів» на порт Рені, ми продовжуємо працювати, використовуючи відкриті майданчики, відвантажуємо зерно на експорт, — повідомив директор підприємства Віталій Гуляєв. — Однак обладнання сильно постраждало, багато чого не підлягає ремонту, тому допомога з Польщі та Румунії — дуже доречна. Спасибі Фонду і всім, хто допоміг!

— Французький телеканал RFI навіть зробив репортаж про передачу другого транспорту з гуманітарною допомогою за участю керівника економічного відділу посольства України в Бухаресті Анни Гончарової, — розповідає Сергій Власов. — Ми передали одному з підприємств порту спецплатформу для перекидання зерновозів. Вона вже працює. У мене ще безліч заявок від операторів із проханнями допомогти відновити інфраструктуру. Щоб цього домогтися, Фонд «Інтукром» починає співпрацювати з програмою USAID, яка надає економічну підтримку Україні. Перші робочі зустрічі вже відбулися.