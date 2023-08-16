Как спасались от атаки дронов работники порта Рени?

В период большой войны для журналистов порты – тема закрытая. Администрация морских портов Украины (АМПУ) никаких интервью и комментариев не дает. И это правильно: чем меньше информации, тем лучше. Однако на причалах работают люди, и обеспечение их безопасности не может быть «военной тайной».

Второй год войны: атаки никто не ожидал…

— Ночью 23 июля, когда в порт Рени прилетели дроны-камикадзе, на смене мы были втроем, — рассказывает Дмитрий, работающий на одном из предприятий. – Выполнив работу, пошли передохнуть. Примерно в два часа ночи услышали звук взрыва и почувствовали, как дрожит земля. Что случилось, не поняли – сирены не было. Предположили, что землетрясение. Но прибежал работник соседнего предприятия, кричит: «Атака шахедов!» Выбежав, мы услышали звук, как будто в небе едет мопед. Оценили место расположения объектов, которые, на наш взгляд, могли быть целью дронов, и побежали в противоположную сторону. Мы знали, что там, в кустарнике, сложены бетонные блоки, и решили, что они смогут нас защитить. Главное по звуку понять, в какую сторону летит дрон – и забежать за противоположную сторону бетонного укрытия.

— Слушаем – перебегаем. Кто-то крикнул, что надо бежать в бомбоубежище, и сообщил, где оно. Я про убежище слышал впервые, хотя к тому времени работал в порту четыре месяца, внимательно изучал все инструкции, но там не было информации об укрытии и пути следования к нему. У входа в бомбоубежище было большое скопление людей, человек пятьдесят. Все галдели, разговаривали по телефонам – отвечали на звонки родственников. Как я понял, люди не спускались в укрытие потому, что там не ловила связь. Мы сообразили: если будет прилет и все кинутся в убежище, начнется давка — нам здесь не спастись. Решили, что разумнее все-таки контролировать ситуацию – и побежали назад к бетонным блокам. Да, в ту ночь каждый сам принимал решение – что делать, как спасаться.

— В ночь атаки на нашем объекте работали восемь человек, — рассказывает генеральный директор ЧП «Транс-Экспо» Юрий Онос. — Старший смены, пытаясь вывести людей, бежал сломя голову, и попал под колеса грузовика, который мчался к проходной. В результате — сломаны три ребра. Еще один сотрудник, когда дрон попал в зерновой склад, был контужен. О том, где ближайшее укрытие, мы знали, но никогда там не были. Учения по эвакуации не проводились. Во всяком случае, я, руководитель, о них не знаю.

Какие сделаны выводы?

По словам портовиков, после ночной атаки в подразделениях порта Рени появились копии приказа – что делать в подобных случаях.

— Мы получили указание директора: когда начинается тревога, останавливаем работу и спускаемся в укрытие, — говорит Дмитрий. – Но, по моим подсчетам, существующих укрытий на всех не хватит. Часть портовиков должна спасаться бегством.

— Когда порт бомбили, у меня был выходной, — рассказывает Евгений, сотрудник другого предприятия. – Выйдя на смену, спросил руководство: что делать, если атака, не дай Бог, повторится? Мне сказали: «Убегай из порта, и как можно дальше». Я посчитал, что до ближайшего укрытия примерно километр, и я добегу за четыре-пять минут. Но я – молодой, а есть люди старшего возраста, есть женщины – им что делать? Услышав сигнал тревоги, мы сами мониторим ситуацию по соцсетям: если летит в нашу сторону, то уходим с территории порта. Если нет — продолжаем работу.

— Я еще ни разу в укрытии не был, хотя работаю в порту уже больше года, — рассказывает Анатолий. – Сегодня нам дают указание: «После объявления о воздушной тревоге вы должны немедленно бежать в укрытие». Но как? В порту на каждом шагу – фуры с зерном, движение бешеное. А ночью, в темноте, можно попросту переломать ноги или свернуть голову. Поэтому лично я во время воздушных тревог остаюсь на рабочем месте.

Как видим, АМПУ в плане обеспечения безопасности персонала еще есть над чем работать…