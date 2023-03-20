Как работа генераторов влияет на экологию и здоровье одесситов

Генераторы в Одессе работали несколько месяцев из-за зимних блэкаутов. Во Всемирный день Земли, который отмечается 20 марта, разбираемся, как выбросы от генераторов могут повлиять на здоровье и экологию уже в ближайшем будущем.

В современном мире без электричества не может работать ни один магазин, кафе или фитнес-центр, поэтому рядом с каждым предприятием при отсутствии света весело тарахтит генератор. Проходящие мимо люди ускоряют шаг и замолкают — сильный уровень шума не позволяет услышать собеседника, а воздух, кажется, становится сизым от вредных выбросов. К этому добавляются выхлопы автомобилей и на улице становится нечем дышать. Понятно, что это не лучшим образом отражается на окружающей среде и здоровье одесситов.

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Влияние выбросов генератора на экологию

Как нам объяснили в Одесском экологическом университете, любой генератор, неважно дизельный он или бензиновый, выбрасывает в окружающую среду вредные вещества:

угарный газ;

оксиды азота;

оксиды углерода;

мелкодисперсная пыль;

сажа.

По количеству вредных выбросов в атмосферу генератор можно сравнить с обычным автомобилем. Однако как именно «генераторное» влияние скажется на природе в будущем, сказать сложно, во всяком случае, подобных расчетов экологи пока не проводили, ведь пользоваться генераторами нам, вероятно, еще придется не однажды.

Влияние выбросов генератора на здоровье человека

Все вредные вещества, которые «выплевывают» генераторы, попадают в наши легкие. И если здоровые люди могут сразу и не ощутить их негативного воздействия, то те, кто страдает болезнями легких, астмой, сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, почувствуют весь химический букет буквально сразу.

Более того, мельчайшие частицы способны попасть в кровеносную систему и оказывать влияние на работу нервной системы и мозга, провоцировать обострение хронических заболеваний. Поэтому даже здоровым людям рядом с работающим генератором нужно проводить как можно меньше времени. Ведь, кроме опасных выхлопов, на человека и природу вредное влияние оказывает и значительный уровень шума.

Влияние шума генераторов на окружающую среду

Производители генераторов известных марок стараются, чтобы их продукция имела как можно меньший шумовой эффект, и обычно он не превышает 60 децибел.

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Однако не все владельцы мелкого бизнеса заботятся о сохранении окружающей среды и здоровья людей и приобретают дешевые китайские поделки, у которых уровень шума значительно превышает любые нормативы. А это опасно не только для людей, но и для животных, которые живут в городе, так как они очень чувствительны к окружающим звукам.

Разница между выбросами генераторов и автомобилей

Хотя экологи и утверждают, что выбросы и шум от генератора не превышает этих же показателей у любого автомобиля, это верно только в том случае, если владелец генератора человек ответственный.

Дело в том, что генераторы, как и машины, выделяют выхлопные газы, однако их количество никакими законами не ограничивается, в то время, как для авто существуют жесткие международные стандарты и экологические требования.

Кроме того, дешевые генераторы неизвестных производителей чаще всего имеют некачественные фильтры, которые очень незначительно уменьшают вредные выбросы в атмосферу. И пока не появятся законодательные документы относительно использования подобных девайсов, к их недобросовестным владельцам нельзя будет применить никакие штрафные санкции.

Опасность генераторов на балконах

Иногда можно увидеть работающие генераторы, которые установлены на балконах жилых зданий. Делать этого категорически нельзя, так как это очень опасно — во-первых, это может привести к пожару, а во-вторых, выхлопы генераторов все равно будут проникать в жилые помещения с риском отравиться.

Устанавливать генератор можно только на открытом воздухе и не ближе, чем на расстоянии шести метров от здания, но ни в коем случае не на балконе.

Как погода помогает снизить вредное воздействие генераторов

Вред воздействия продуктов работы генератора зависит также и от погоды. Например, в сухую и ветреную погоду вред меньше, так как все химические составляющие быстро улетучиваются. А вот если на улице туман, вредные вещества остаются в нижнем слое атмосферы, где их вдыхают люди.

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