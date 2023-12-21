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Только в Одессе: как ушедшая от нас Руслана Писанка продолжает помогать ВСУ

Только в Одессе: как ушедшая от нас Руслана Писанка продолжает помогать ВСУ

На Одесской киностудии в культурном центре имени Веры Холодной прошел вечер памяти Русланы Писанки. Организовали его талантливые одесситки, который сейчас занялись волонтерством и активно помогают украинской армии защищать Украину.

Это мероприятие организовали поэт и композитор, писатель и продюсер Елена Палашек совместно с директором Всеукраинского женского фестиваля DIVA, ТВ-экспертом в сфере мод Ириной Сидорук. 

Дружба Палашек и Русланы Писанки была крепкой и плодотворной. На протяжении многих лет они создавали ряд проектов, направленных на популяризацию украинской культуры и искусства, как в родной стране, так и за рубежом.

Агрессия россии против Украины внесла свои изменения в деятельность Палашек. Свои таланты и усилия Елена совместно с ГО Ассоциации женщин Украины «ДИЯ» направила на оказание волонтерской помощи украинским защитникам. Генераторы, турникеты, лекарства, и многое другое регулярно поступает 18-й бригаде морпехов (морским котикам). Очередной сюрприз получат наши защитники на рождество и Новый год. Это будут полторы тысячи пряников, расписанных с любовью активистками «ДИИ».

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Подобный памятный сувенир вручается многим волонтерам из «Дии»

Поэтому закономерно, что видеоряд, в котором весь батальон украинских защитников дружно скандировал слова благодарности в адрес активных волонтерок, растопил сердце зрителей. Очень тепло и восторженно гости принимали также видео с воспоминаниями о Руслане, который прислали Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Олег Филимонов так чувственно рассказывал о великой актрисе, что зал затаил дыхание. Не обошлось и без его фирменных анекдотов, над которыми когда-то смеялась Писанка. Олеся Бурма пела новые песни Елены Палашек в то время, как на огромном экране через фотографии Русланы пролетали звезды. Ведь и Писанка сама пронеслась по жизни, как яркая комета. Венчала этот памятный вечер любимая песня Русланы «Разговоры», которая исполнила ее автор Елена Палашек под аккомпанемент пианистки Евгении Воюцкой.

Цветы для участников проекта: (справа налево Елена Палашек Ирина Силорук и Олеся Бурма.

Сожалели лишь организаторы концерта и артисты, что этот концерт не могут слушать в этот момент в своих окопах и на огневых рубежах бойцы батальона морпехов. Им будет отправлена видеозапись выступления артистов. Они и сами собираются приехать со своими номерами к защитникам, когда воины будут находиться на отдыхе.

На главном фото: батальон морпехов скандирует слова благодарности членам Ассоциации женщин Украины «Дия». В центре руководитель этой общественной организации Наталья Делиева.

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Фото аватара
Александр Федоров ПРОФИЛЬ

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