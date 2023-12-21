Украинцев из-за границы будут призывать в армию: министр обороны

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецким изданиям Welt и Bild.

В интервью Умеров сказал о приглашении военнообязанных мужчин в пункты призыва. Но немецкое издание считает, что на мужчины могут быть наложены санкции, если они не отреагируют на такое приглашение.

Умеров заявил, что в настоящее время вопрос обсуждается по поводу реакции и мер, если мужчины не приедут добровольно.

Министр обороны также считает, что в вопросе мобилизации должна быть справедливость. Для защиты страны важно, когда военные обучены и оснащены, они знают, где и когда они будут служить и известно, когда их демобилизуют. Но для новобранцев также будут возможности служить в соответствии с их способностями.

Умеров отметил, что украинцам за границей пришлют приглашение присоединиться к защите страны.

Кроме того, Умеров добавил, что служить стране это не наказание, это честь. Поэтому он не симпатизирует мужчинам, которые избегают этого.

Немецкие издания привели также статистические данные военнообязанных мужчин, которые находятся на территории страны. С 24 февраля 2022 года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484.

Но информацию о призыве украинцев из-за границы уточнили в Министерстве обороны Украины. Спикер Минобороны Илларион Павлюк объяснил, что сейчас на повестке дня нет обсуждения о призыве мужчин, выехавших из Украины.

По словам Павлюка, если граждане Украины за границей хотят приобщиться к защите своей страны, то они должны приехать в Украину и присоединиться.

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