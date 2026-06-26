Ключевые моменты:
- В ОНУ им. Мечникова историко-философский факультет и факультет журналистики прекращают существование как отдельные структуры.
- Историков университета объединят с филологами, а журналистов и философов переведут на факультет международных отношений (МОПС).
- Главная причина реформы – недобор: на истфаке учатся всего 67 студентов вместо положенных по закону 200.
- Исторический корпус на ул. Университетской закрывают из-за аварийной крыши, кафедры переводят на Французский бульвар.
Жестокий дефицит студентов: почему закрывают факультеты
Официальных комментариев от пресс-службы ОНУ им. Мечникова пока нет – заявить о реформе во всеуслышание в университете обещают сразу после завершения вступительной кампании. Однако неофициальная причина секрета не представляет: в вузе критически упали наборы на эти специальности.
По закону, чтобы факультет вообще мог существовать, на его дневной форме должно учиться не менее 200 студентов. На историко-философском сейчас числится всего 67 будущих историков и 13 преподавателей, а на первый курс в прошлом году пришли всего 15 человек. Для сравнения, на пике популярности в 2000 году истфак принял почти 200 первокурсников. Меньше студентов – меньше финансирования и преподавательских ставок. Чтобы сохранить специальности, руководство решило упразднить административные надстройки и объединить структуры.
Читайте также: «Умные» камеры против ракет: одесские студенты создали систему, спасающую жизни во время тревог
После реформы Одесский университет станет едва ли не единственным классическим вузом Украины, где не будет полноценного исторического факультета.
«Символический крах» или «объективная реальность»: споры профессоров
Внутри самого университета мнения ученых разделились кардинально. Доктор исторических наук, профессор Тарас Гончарук считает ликвидацию самостоятельной кафедры истории Украины ударом по идентичности в условиях полномасштабной войны.
«Кафедра истории Украины Одесского университета существовала еще с советских времен, тогда она была кафедрой истории УССР… Там еще в 1980-х отдельные преподаватели принципиально читали свои предметы по-украински. Вопреки всему. После новой реорганизации в ОНУ единственная кафедра истории Украины остается в Педагогическом университете Ушинского… Я понимаю, что есть какие-то факторы и обстоятельства, но символически это выглядит ужасно, тем более, во время войны», – подчеркнул Гончарук, назвав решение «преступным».
Вы также можете узнать: «Одесса скрывает свой возраст»: историки утверждают, что городу более 600 лет
В свою очередь, многолетний декан историко-философского факультета, профессор Вячеслав Кушнир призывает коллег убрать эмоции и смотреть на вещи трезво. По его мнению, никакого политического подтекста здесь нет.
«Есть объективные обстоятельства, которые мы не способны никак изменить. Это количество студентов. Да, будет одна кафедра, будет присоединение к филфаку, но мы никак повлиять на ситуацию не можем. Я добился на ученом совете, что новый факультет будет называться факультетом истории и филологии», – объяснил Кушнир.
Профессор добавил, что объединение кафедр истории Украины и всемирной истории логично, так как студенты изучают огромные пласты мировой науки – от античности до истории Америки и Африки, и сужать название одной выжившей кафедры до локального было бы неправильно с точки зрения образования.
Что будет со зданием истфака в центре Одессы
Параллельно с юридическим расформированием историки переживают и физический переезд. Знаменитый корпус №12 на улице Университетской (бывшая Щепкина), который исторический факультет занимал еще с советских времен, сейчас непригоден для занятий. Минувшей зимой там лопнули батареи, из-за чего провалилась крыша здания, являющегося памятником архитектуры.
Ремонт исторического особняка оценили в десятки миллионов гривен, которых у вуза нет. В итоге историки переезжают в корпуса на Французском бульваре, под крыло филологов. Аварийное здание в самом центре Одессы решено законсервировать. Его дальнейшая судьба неизвестна, но в кулуарах уже шутят, что место в будущем отлично подойдет под бизнес-центр или банк.
Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что ОНУим. Мечникова вошел в престижный мировой рейтинг QS World University Rankings.
Источник: Думская