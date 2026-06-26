Ключевые моменты:

В ОНУ им. Мечникова историко-философский факультет и факультет журналистики прекращают существование как отдельные структуры.

Историков университета объединят с филологами, а журналистов и философов переведут на факультет международных отношений (МОПС).

Главная причина реформы – недобор: на истфаке учатся всего 67 студентов вместо положенных по закону 200.

Исторический корпус на ул. Университетской закрывают из-за аварийной крыши, кафедры переводят на Французский бульвар.

Жестокий дефицит студентов: почему закрывают факультеты

Официальных комментариев от пресс-службы ОНУ им. Мечникова пока нет – заявить о реформе во всеуслышание в университете обещают сразу после завершения вступительной кампании. Однако неофициальная причина секрета не представляет: в вузе критически упали наборы на эти специальности.

По закону, чтобы факультет вообще мог существовать, на его дневной форме должно учиться не менее 200 студентов. На историко-философском сейчас числится всего 67 будущих историков и 13 преподавателей, а на первый курс в прошлом году пришли всего 15 человек. Для сравнения, на пике популярности в 2000 году истфак принял почти 200 первокурсников. Меньше студентов – меньше финансирования и преподавательских ставок. Чтобы сохранить специальности, руководство решило упразднить административные надстройки и объединить структуры.

После реформы Одесский университет станет едва ли не единственным классическим вузом Украины, где не будет полноценного исторического факультета.

«Символический крах» или «объективная реальность»: споры профессоров

Внутри самого университета мнения ученых разделились кардинально. Доктор исторических наук, профессор Тарас Гончарук считает ликвидацию самостоятельной кафедры истории Украины ударом по идентичности в условиях полномасштабной войны.

«Кафедра истории Украины Одесского университета существовала еще с советских времен, тогда она была кафедрой истории УССР… Там еще в 1980-х отдельные преподаватели принципиально читали свои предметы по-украински. Вопреки всему. После новой реорганизации в ОНУ единственная кафедра истории Украины остается в Педагогическом университете Ушинского… Я понимаю, что есть какие-то факторы и обстоятельства, но символически это выглядит ужасно, тем более, во время войны», – подчеркнул Гончарук, назвав решение «преступным».

В свою очередь, многолетний декан историко-философского факультета, профессор Вячеслав Кушнир призывает коллег убрать эмоции и смотреть на вещи трезво. По его мнению, никакого политического подтекста здесь нет.

«Есть объективные обстоятельства, которые мы не способны никак изменить. Это количество студентов. Да, будет одна кафедра, будет присоединение к филфаку, но мы никак повлиять на ситуацию не можем. Я добился на ученом совете, что новый факультет будет называться факультетом истории и филологии», – объяснил Кушнир.

Профессор добавил, что объединение кафедр истории Украины и всемирной истории логично, так как студенты изучают огромные пласты мировой науки – от античности до истории Америки и Африки, и сужать название одной выжившей кафедры до локального было бы неправильно с точки зрения образования.

Что будет со зданием истфака в центре Одессы

Параллельно с юридическим расформированием историки переживают и физический переезд. Знаменитый корпус №12 на улице Университетской (бывшая Щепкина), который исторический факультет занимал еще с советских времен, сейчас непригоден для занятий. Минувшей зимой там лопнули батареи, из-за чего провалилась крыша здания, являющегося памятником архитектуры.

Ремонт исторического особняка оценили в десятки миллионов гривен, которых у вуза нет. В итоге историки переезжают в корпуса на Французском бульваре, под крыло филологов. Аварийное здание в самом центре Одессы решено законсервировать. Его дальнейшая судьба неизвестна, но в кулуарах уже шутят, что место в будущем отлично подойдет под бизнес-центр или банк.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что ОНУим. Мечникова вошел в престижный мировой рейтинг QS World University Rankings.

Источник: Думская