Пять культур и семена тыквы для Турции

Под яровые зерновые и зернобобовые в Одесской области запланировано 266,5 тысячи гектаров, под технические культуры – более 400 тысяч.

В целом, на протяжении трех военных агропроизводственных сезонов фермеры не рискуют нарушать устоявшуюся структуру севооборота, а лишь стремятся ее оптимизировать. Иногда они внедряют нишевые и экзотические культуры, такие как рис, чечевица, амарант и другие.

– Мы пробовали выращивать гречку, лен, просо, овес, горох, сою, но в основном это финансово невыгодно, поэтому вернули в севооборот только рапс. В целом мы выращиваем пять основных культур: пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу и рапс, – рассказал руководитель элитно-семеноводческого хозяйства «Агро-Ритм» Вадим Стоцкий. – Еще хотим попробовать засеять 20 гектаров тыквой, чтобы экспортировать семена в Турцию.

За три года мы научились работать в условиях военного времени. Сначала были проблемы с реализацией нашей продукции. Теперь зерновой коридор работает, и мы можем планировать производство. Также подорожало все. Ранее мы работали с оригинальными пестицидами, теперь ищем более дешевые, но не менее эффективные препараты. Проведя анализ почв, начали более взвешенно использовать минеральные удобрения – вносим только столько, сколько необходимо для развития растений. Благодаря программе Европейского банка реконструкции и развития и европейским производителям техники на льготных условиях обновили тракторный парк. А через Всеукраинский аграрный совет (ВАР) планируем получить грант для внедрения орошения.

Также из-за войны трудно сохранить коллектив, так как многие механизаторы воюют. Теперь, получив статус критического субъекта деятельности, мы сможем работать спокойнее.

Сегодня «Агро-Ритм» продает три гибрида семян подсолнечника и четыре – кукурузы.

Может ли фермер забронировать работников?

Аграрии небезосновательно опасаются, что из-за дефицита квалифицированных кадров скоро некому будет сеять и собирать урожай.

Приказом Минагрополитики № 223 от 2023 года установлены критерии определения критически важных для экономики предприятий и порядок бронирования военнообязанных работников. Главными из них являются наличие у фермера 500 гектаров земли и размер средней месячной зарплаты работников не менее 20 тысяч гривен. Только соответствуя этим и другим критериям, фермеры могут получить возможность бронирования.

– Фермерам, которые обрабатывают менее полтысячи гектаров, сложно соответствовать восьми критериям бронирования. Агрария, который в одиночку обрабатывает свои сто гектаров, могут мобилизовать, и хозяйством никто не займется. Поэтому ВАР предлагает новый подход к бронированию сельскохозяйственных работников. В первую очередь, установить норму бронирования: один человек – на сто гектаров земли. Улучшение механизма позволит земледельцам планировать работу, пополнять бюджет и помогать армии, – уверен глава фермерского хозяйства «Гранат» Зеленогорской громады Анатолий Артеменко. – Наше предприятие, например, признано критически важным для экономики, и у нас хватает пахарей, сеяльщиков и жнецов. Однако мы испытываем дефицит кадров для ирригационных систем. А из-за засухи многие площади нуждаются в орошении, и каждый год их количество увеличивается. Сейчас, чтобы добиться хороших урожаев, планируем отвести под полив не менее 500 гектаров, которые засеем гибридами кукурузы и рисом.

В прошлом году попробовали культивировать амарант на 190 гектарах, так называемую «пшеницу ацтеков» и «хлеб инков». К сожалению, из-за высокой себестоимости выращивания пока отказались от этой агрокультуры. Вместо этого увеличим площади под овощные и бахчевые культуры.

Чтобы заработать и заплатить – открыли завод

К счастью, количество фермерских хозяйств во время войны не уменьшилось, хотя многих мобилизовали.

– Война и мобилизация сильно влияют на работу, но хлеб выращивать надо. Аграрный бизнес сезонный: вырастили урожай, собрали, рассчитались с пайщиками, за аренду земли – и готовимся к новому сельскохозяйственному году. Чтобы люди могли работать в межсезонье и зарабатывать на развитие, несколько лет назад запустили мини-завод по производству комбикормов и белково-минерально-витаминных добавок, – рассказал владелец общества «Кипер-Агро» Андрей Яцура из Янишевки Любашевской громады. – Наш проект реализован за собственные средства и должен был окупиться в течение нескольких лет. Планировали установить линию по производству круп, но это уже после войны. Сейчас сосредотачиваемся исключительно на посеве яровых и технических культур, а также озимых.

Еще по теме: Беда у аграриев: много земель становятся непригодными для посевной

Руководитель фермерского хозяйства «Обрий» Виктор Мазуренко – главный социальный партнер Новокарбовского старостата Любашевской громады. Он за собственные средства помогает содержать школу, детский сад, обеспечивает работой многих земляков и делает пожертвования на ВСУ.

– Хозяйствовать сегодня непросто. Финансовая нагрузка выросла вдвое: с шести миллионов гривен до 12 (обязательные платежи). Чтобы получить хороший урожай, необходимо вносить в почву качественные семена и необходимые вещества, – делится заботами Виктор Мазуренко. – При этом удручает полный дисбаланс цен, когда наша продукция слишком дешевая, а удобрения, пестициды, запчасти, топливо и прочее – неоправданно дорогие.

Но фермер не привык сдаваться перед трудностями и утверждает, что сделает все возможное, чтобы сохранить школу, а в целом и село. Благодаря его производственной деятельности старостат занимает второе место в громаде – после Любашевки – по наполнению местного бюджета. Он – один из активных аграриев, которые не жалеют средств на поддержку защитников. Недавно за свою волонтерскую деятельность он получил благодарность от военнослужащих.

Руководитель Алексеевского старостата Николаевской громады Березовского района Виктор Янов раньше десятки лет трудился в сельском хозяйстве. До недавнего времени возглавлял фермерское хозяйство «Монолит-2020», но, став старостой, передал управление сыну Александру.

– Удержать аграрный бизнес на плаву тяжело. Имея ответственность перед коллективом, пайщиками и местной властью, необходимо получать прибыль, чтобы платить зарплату и налоги, – рассказал Виктор Янов. – В селах ощущается нехватка кадров, поэтому приходится оптимизировать работу имеющихся работников, привлекая их к всем аграрным процессам: от обработки почвы, посева, ухода за растениями до жатвы.

В целом, после войны Украине может понадобиться до 20 лет, чтобы восстановить свои позиции в сельском хозяйстве.

Язык цифр

Сельское хозяйство становится все дороже. Так, весь комплекс весенне-полевых работ, который в прошлом году стоил аграриям около 200 миллиардов гривен, в этом году подорожает на 10–20 миллиардов.

Наиболее затратная часть – это минеральные удобрения (20–25 процентов), топливо (10–12%), семена (10%) и средства защиты растений (7%).

Около 200 тысяч гектаров украинских полей ежегодно засеваются элитными семенами подсолнечника, выращенными именно на севере Одесчины.

Еще по теме: Большая помощь автомобилями от аграриев Одесчины и встреча с Залужным: как все происходило

На снимках: Посевная идет полным ходом