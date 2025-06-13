Приобрели воину легковушку для «поросят»

В 2023-м за всестороннюю поддержку ВСУ женщина удостоена президентского знака отличия «За оборону Украины». Кроме техники, зерна, продуктов питания фермеры перечислили на укрепление боеспособности нашей армии более двух миллионов гривен. Также они шефствуют над 35-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, в рядах которой воюет немало уроженцев Одесской области.

По просьбе морпеха Сергея Зарванского из Бобрика Первого хлеборобы приобрели боевому земляку легковушку, чтобы воин мог быстро доставлять на передовую «поросят»: мины и снаряды для артиллерии, потому что его крупногабаритный ЗИЛ — очень заметная цель для беспилотников.

Ячмень, пшеница и горох радуют

Хозяйничая на 1300 гектарах, земледельцы качественно обрабатывают почву, подбирают семена и придерживаются всех агротехнических мероприятий.

— Сеем только перспективные сорта озимых зерновых и зернобобовых культур, потому что посевы часто страдают от засухи. Приходится работать в зоне рискованного земледелия. Но в этом году виды на урожай обнадеживающие. Ячмень, пшеница и горох находятся в хорошем состоянии, — рассказала Наталья Гуславская, — Чтобы сохранить влажность в почве и увеличить урожайность, уже лет десять применяем технологию ноу-тилл — минимальную обработку земли, без традиционной вспашки.

Осенью планируем перейти на про-тилл, что позволит разрыхлять агрегатами только узкие полосы в междурядьях. При такой обработке частицы растений остаются на поверхности, что сохраняет влагу и улучшает структуру почвы.

Для этого в марте янишевские фермеры побывали в Польше, где изучали опыт европейских коллег.

Технику успели купить до большой войны

Наталья рассказала, что накануне войны для улучшения производственных процессов успели приобрести необходимую технику и сельхозинвентарь, обновив машинно-тракторный парк. Из-за проблемы со сбытом выращенного было трудно, но за технику таки удалось рассчитаться. Правда, едва ли не впервые за годы хозяйствования вынужденно воспользовались кредитами, чтобы справиться с посевной, потому что цена на горючее выросла на 5-6 процентов, а на посевной материал, удобрения и средства защиты растений — на 20.

Также проблемой является дефицит кадров — если раньше в поле работали три десятка тружеников, то сейчас осталась только половина. В феврале, правда, получили статус экономически важного предприятия, поэтому удалось забронировать нескольких ценных работников.

Наталья Гуславская отметила, что залог успеха хозяйства, которое поддерживает армию, громаду и людей, — это опыт отца Андрея и семейная поддержка. Так, ее муж Володя, сын Андрей и зять Роман не гнушаются любой работой: с трактора пересаживаются на комбайн или машину, чтобы отвезти собранное на ток. Благодаря этому и семейное земледельческое дело спорится.

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