Почему мы боимся прививок от COVID и есть ли для этого основания?

Похоже, современной пандемии без страха не бывает. И статистика ковидных последствий, включая смерть, при этом весьма впечатляет. А когда эту статистику пополняют твои родные и друзья, она становится весьма чувствительной.

В соавторстве с коровой

Но все же была надежда, что, когда вирусная лавина начнет отходить, страх перед ней станет меньшим. Однако его сменила боязнь вакцинации.

Может быть, клин клином и вышибают? Вот и поэт писал:

— Из чего твой панцирь, черепаха, —

Я спросил и получил ответ:

— Он из мной пережитого страха,

Ничего прочнее в мире нет.

Ну да, «ничего прочнее». Слухи-то о панцирной прочности пережитого, впрочем, как и крепости самого черепашьего панциря, весьма преувеличены.

Так неужели с этим нашим страхом никак не совладать?

Рассказывая о его природе, психолог, ректор Киевского института современной психологии и психотерапии Борис Херсонский подчеркивает, что живем мы в условиях хронической неопределенности, которая нередко этот страх и порождает.

Тут «помогает» и недостоверная информация. Она разнородна, к официальной статистике у многих доверия нет, как нет и, по мнению собеседника, статистики реальной. Потому-то тревога и страх нарастают. Хотя они как раз и должны помочь определиться в условиях надвигающейся угрозы.

И здесь ничего нового для специалистов нет, поскольку у страха перед прививками такой же возраст, как и сами прививки, уточняет Борис Григорьевич.

Я вспоминаю, что термин «вакцинация» пошел от латинского слова, что в переводе значит «корова».Еще в конце 18 века английский врач Эдвард Дженнер заметил: фермеры, что работали с зараженными оспой коровами, сами ею не болели. Вот и предположил, что эта оспа может защитить людей.

Словно угадывая мои мысли, собеседник рассказывает: когда появились так называемые коровьи прививки, то рисовали карикатуры, где из человека прорастали головы животных с рогами. И борьба между сторонниками прививок и их противниками была напряженной. В Англии появилась даже лига таких борцов. Борьба перешла и в Америку. Возник бум антипрививочной литературы, который проник и в специальные медицинские журналы.

Но наука не пошла у противников прививок на поводу. Отдавая дань первооткрывателю, Луи Пастер назвал вакцинацией свое введение ослабленных бактерий — для борьбы с инфекционной болезнью. Теперь вакцины могут защитить нас от сорока с лишним инфекций.

Однако здравый смысл не помешал распространению противовакцинного движения. В СССР оно возникло в восьмидесятые. Но и при «совке», когда прививки проводила официальная (а какая же еще?) медицина, многие предпочитали пользоваться не столько медикаментами, сколько народными средствами. Все эти травы, пищевые добавки становились своего рода панцирем, отражая не столько болезни, сколько недоверие людей к прививкам.

Так вот, страх перед ними, возникший не у нас и давно, весьма распространен и у нас, и сегодня, резюмирует психолог.

Однако для него, этого страха, есть и причины. Вот пресса сообщает, что после вакцинных уколов возникает болезненное состояние, повышается температура. И эта реакция для иных оказывается страшней, чем ковид.

Масла в огонь подливают тревожные сообщения. Скажем, в нашей стране 47-летнего укололи «Пфайзером», и он умер — через несколько часов после прививки. Правда, симптомы, которые почувствовал перед смертью (тошнота и головокружение), специалисты к вакцинации не относят. По предварительному заключению медиков, эта трагедия случилась из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. И можно только предполагать, какую роль здесь, возможно, сыграло волнение, вызванное страхом.

При этом остальные пять пациентов, получивших дозу из того же флакона, чувствовали себя удовлетворительно.

— Есть латинская поговорка post hoc ergo propter hoc — после этого не означает вследствие этого, — говорит Борис Херсонский. — Если человек ушел из жизни от другой болезни, это не значит, что умер он от прививки. Но наше-то мышление автоматически связывает их. Вот и получаем очередную порцию страха.

«Моё тело – моё дело»

Этот посыл противников вакцинации весьма относителен. Ведь одолеть «корону» можно, если большинство населения вакцинируют. И для Одессы, как показывают расчеты, это семьсот тысяч человек, а вместе с областью — более миллиона шестисот тысяч. Однако если наша страна, как говорится, пасла задних в статистике мировой, то Одесса — в статистике украинской. И каждый день в городе нужно было делать прививок примерно столько, сколько в последнее время прививали за неделю: девять тысяч уколов.

Разумеется, к этой медицинской неторопливости примешивался и наш страх. Что обернулось для страны примерно пятью процентами вакцинации. И успех Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, которые перешли за 70 процентов, вместе с Бахрейном, что вплотную подошел к этому уровню, нам пока кажется непостижимым.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать о вакцине «Пфайзер».

Ну как догнать их!

Понятно, не страх наш единый определял катастрофическое отставание Украины. Однако ни замена министра, отвечавшего за вакцинацию, ни другие телодвижения к желаемому рывку не привели.

Сейчас государственные мужи, размышляя об этом рывке, предлагают разные пути. В Одесской области, например, хотят связать вакцинацию с врачебной зарплатой. Но то ли это звено, потянув за которое выберут и всю цепь? Поживем — увидим. Однако, по моим наблюдениям, семейный врач все еще от своего пациента оторван. Да и вряд ли он обладает такой магической силой, чтобы преодолеть опасения своих подопечных. Не говоря уже об остальном.

— Сказывается на преувеличенном страхе и расхожее мнение, мол, все, что идет от правительства, заведомо плохо, — поясняет Борис Херсонский. — На мой взгляд, это часть конспирологического мышления. Бороться с ним очень трудно. Можно было бы повлиять на общественное мнение с помощью прозрачной и более или менее согласованной информации. Однако у нас этого нет.

…и сон разума

Ну а все же, что в нашем арсенале есть? Немецко-американо-китайская Pfizer-BioNTech, европейская AstraZeneca, южнокорейская AstraZeneca-SkBio, ее индийский вариант CoviShield и китайская CoronaVac. У трех последних — рекомендации ВОЗ, но пока нет одобрения европейского регулятора.

Иными словами, элитарная «Пфайзер» и «за неимением лучшего», однако тоже официально признанные. Скажем, индийская. «А что творилось в самой Индии?», задает риторический вопрос Борис Григорьевич. И понятно, что к препарату, который пришел из страны, где умирали тысячами, где не хватало крематориев, доверия меньше. Даже с пониманием весьма значительных индийских масштабов.

А тут еще официальное заявление французских властей, которые призывают обходить стороной российские и китайские вакцины. И недоверие это в нашем сознании подчас переходит и на препараты другие.

Конечно же, многие у нас помнят и вакцинации против обычного гриппа. Люди неохотно их проходили. Еще и потому, что все равно болели гриппом. Это и понятно, вирус мутирует. Но такой опыт тоже сказывается на недоверии.

В Одессе, как и повсюду, многие перенесли «корону». Тем, у кого болезнь проходила в легкой или даже средней форме, кажется, что при повторении без особого труда можно справиться и со сходной. Однако ковид возвращается не для того, чтобы облегчить жизнь своей жертвы. А наоборот.

— Сейчас нас пугают новым, еще более грозным дельта-штаммом. Вы-то сами ковида боитесь? И если да, то как со своим страхом справляетесь? — спрашиваю у Бориса Херсонского.

— Страху противостоит разум. В данном случае, это — осторожность. Свои контакты я, в основном, перевел, в дистанционный режим. Благо проводить семинары, участвовать в научных конференциях, как и во многом другом, современная техника позволяет. Да и с вами мы по скайпу беседуем.

С начала пандемии мы с женой не ходим ни в театр, ни на концерты. Вот не так давно проходил у нас, в Одессе, международный фестиваль с известными музыкантами. Когда, уже после него, я увидел в Сети снимки, понял: правильно сделал, что и туда не пошел. На фото — не соблюдающие дистанцию зрители без масок.

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ЕМА рекомендовал внести в инструкцию к вакцине Vaxzevria (более известной под своим первым названием AstraZeneca) предупреждение о возможных случаях синдрома Гийена-Барре (СГБ) после вакцинации.

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