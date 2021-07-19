Вакцина Pfizer уже в Одессе: что нужно знать

В Одессу привезли партию американско-немецкой вакцины против коронавируса Pfizer. И в центрах массовой вакцинации сразу же образовались длинные очереди. По данным областного центра общественного здоровья, желающих привиться было в два с половиной раза больше, чем обычно.

Мы подготовили ответы, на самые популярные вопросы об этой вакцине.

Что такого в этой вакцине?

У нее высокие показатели эффективности от заражения COVID-19. На этапе тестирования вакцина набрала 95%. Кстати, полное название вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, но многие называют просто Pfizer. Ее разрешили использовать в Евросоюзе, США, Канаде и Великобритании. Первая партия пришла в Украину в середине апреля 2021 года. Тогда она быстро закончилась, хотя ей прививали только определенные категории людей: медиков, учителей, пожилых в домах престарелых. С 18 июля вакцина доступна в центрах массовой вакцинации по всей Украине.

У первой и второй дозы один и тот же состав? Или они чем-то отличаются?

Это одна и та же вакцина. Что первая, что вторая доза. Не стоит переживать, что вам по ошибке вколют вместо первой дозы вторую или наоборот. Вакцина Pfizer никак не пронумерована. Об этом рассказали на горячей линии противодействия COVID-19. Вы можете позвонить туда по бесплатному телефону 0 800 60 20 19 и задать любые вопросы про вакцинацию.

В Одессе такой ажиотаж. Мне точно хватит второй дозы Pfizer?

Министерство здравоохранения обещает, что вакцины хватит на всех. До конца июля ожидают около 1 млн доз. Не беспокойтесь, вакцина от Pfizer — это не горячие пирожки, ее так просто не расхватают. За каждым человеком, привитым Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии. Если желающих получить Pfizer будет слишком много, то в первую очередь вакцинируют пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями, рассказали в одесском областном центре общественного здоровья.

На сколько я могу отсрочить вторую дозу?

Лучше все-таки не нарушать сроки, рекомендуют в Минздраве. Вторую прививку Pfizer желательно получить между 21-м и 28-м днем после первой дозы. Если же не получается, то во второй прививке вам не откажут. Постарайтесь сделать ее при первой возможности. На данный момент неизвестно, какой самый крайний срок для введения второй дозы. Поэтому ее все равно засчитают, как вторую. Не важно, сделали вы раньше или позже рекомендованного интервала.

Напомним, что 18 июля одесситы создали ажиотаж и огромные очереди в центрах массовой вакцинации.

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