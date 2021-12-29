По полочкам: ТОП-10 популярных материалов в 2021 году

Мы собрали для вас самые популярные статьи из нашей рубрики «По полочкам». Эти материалы интересовали читателей больше, чем остальные. Подводим итоги вместе с вами.

ТОП-10 популярных материалов в 2021 году:

Мало кто знает, что городские службы и поставщики услуг ЖКХ не имеют права требовать справку о составе семьи. Чиновники должны сами делать запрос, чтобы получить необходимую информацию. Власти обещают, что скоро мы перейдем в режим «без бумаг» — все необходимые справки будут в нашем смартфоне. Но пока до этого еще далеко, бумажные документы никуда не исчезли. После прочтения материала, вы станете лучше разбираться в своих правах при общении с чиновниками.

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Военные уже много лет судятся с предпринимателями одесского «Седьмого километра», требуя освободить торговые места. В начале декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что собирает команду юристов, чтобы вернуть государственные земли. Конфликт вокруг спорной земли набирает новые обороты. «Одесская жизнь» разбиралась в этой запутанной истории, начиная со дня основания рынка в 1989 году.

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После смерти пенсионера, его родственники могут получить небольшую денежную помощь на похороны. Раньше деньги выплачивали в отделениях Укрпочты, но с апреля 2021 года ситуация изменилась. Теперь помощь перечисляют банки, уполномоченные работать со средствами Пенсионного фонда. В нашем материале вы узнаете, какие нужны документы и куда обращаться за получением помощи на погребение родственника.

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Рассказываем о приборах учета простыми словами: на что обращают внимание газовщики при поверке счетчика газа и какие нужно заполнить документы. Объясняем сложные ситуации на жизненных примерах. Например, нужно ли менять газовый счетчик, если вы хотите установить проточный водонагреватель в дополнение к газовой плите? В нашем статье вы найдете ответы на эти вопросы.

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В конце июля в Одессе был страшенный ливень. Городские улицы затопило, под водой оказались сотни автомобилей. Ремонт утонувшей машины дело дорогостоящее, поэтому многие владельцы стараются побыстрее от нее избавиться. В материале мы рассказываем, на что нужно смотреть перед покупкой автомобиля, чтобы не нарваться на утопленника.

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В начале августа отдыхающие заметили в небе над Затокой и Каролино-Бугазом военную авиацию. Вертолеты летали друг за другом низко над водой. В последствии, стало известно, что президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где проходили военные учения. Военные эксперты считают, что этот остров, который находится в 50 км восточнее Вилково, может стать целью для внезапного нападения россиян. «Одесская жизнь» разбиралась, почему остров Змеиный имеет стратегическое значение для обороны страны и что произойдет, если агрессор сможет его захватить.

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Реформа образования и разделение школ вызвали панику среди родителей. Люди боятся, что в спальных районах не будет хватать мест в учебных заведениях. Если привычная школа рядом с домом станет гимназией или лицеем, то некуда будет вести первоклашек. «Одесская жизнь» собрала в материале мнения педагогов и позицию властей, чтобы развеять страхи родителей.

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Первое апреля — никому не верю. Начиная с этой даты, поставщики газа могут устанавливать свои тарифы. В Одессе к этому вопросу как всегда подошли по-своему: с изюминкой. Компания «Одессагаз-Поставка» предложила людям сразу два тарифа на выбор. Какой же из них выбрать, чтобы сэкономить? И можно ли вообще сэкономить в этой ситуации? «Одесская жизнь» выяснила, какие затраты включены в газовый тариф и как заплатить меньше.

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Мы составили подробный список медицинских учреждений, которые подписали контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Плановые операции и операции по направлению, вместе с необходимыми обследованиями и лекарствами, входят в бесплатный пакет. Послеоперационная реабилитация, уход за пациентом и питание — тоже бесплатные. Пациенты не должны ничего доплачивать.

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Тема газа и отопления самая популярная, тем более, что в Украине собираются тестировать отопление на водороде. В проекте будут участвовать более ста домов. Жители получат газоводородную смесь для своих нужд. Подобные эксперименты проводят во многих странах Европы, ведь эта смесь уменьшает объемы вредных выбросов в атмосферу. «Одесская жизнь» выясняла, когда водород появится в домах украинцев и нужно ли будет менять газовое оборудование

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Фото: Freepik