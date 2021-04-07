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Где бесплатно делают операции в Одесской области (список больниц)

Где бесплатно делают операции в Одесской области (список больниц)

В 45 медучреждениях Одессы и области, которые подписали контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), проводят бесплатные хирургические операции. В пакет услуг также входит период послеоперационной реабилитации, уход за пациентом и питание. Об этом сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

Плановые операции и операции по направлению вместе с необходимыми обследованиями и сопутствующими лекарствами должны быть бесплатно сделаны пациентам больниц, у которых есть контракт с НСЗУ по пакету «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях». В рамках контракта по этим пакетам больницы получают средства от Нацслужбы здоровья за предоставленные пациентам услуги, поэтому гражданам отдельно платить за них не нужно.

В пакет входят: хирургическая операция с анестезией, инструментальные и лабораторные исследования, после­операционный мониторинг пациента, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия, круглосуточный врачебный и медсестринский уход, а также медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения осложнений, лекарства и стационарное питание.

Список медицинских учреждений Одесской области, которые проводят хирургические операции бесплатно:

  • Подольская центральная районная больница — г. Подольск, ул. Каштановая, 76, тел. (04862) 7-222-7.
  • Дунайская областная больница — г. Измаил, ул. Телеграфная, 182/1, тел. (04841) 6-24-76.
  • Черноморская городская больница — г. Черноморск, ул. Виталия Шума, 4, тел. (04868) 6-01-24.
  • Балтская многопрофильная больница — г. Балта, ул. Ломоносова, 181, тел. (066) 2-12-01.
  • Ананьевская многопрофильная городская больница — г. Ананьев, ул. Героев Украины, 45, тел. (04863) 2-11-74.
  • Арцизская центральная опорная больница — г. Арциз, ул. Добровольского, 5, тел. (04845) 3-45-99.
  • Березовская центральная районная больница — г. Березовка, ул. Больничная, 6, тел. (067) 723-61-70.
  • Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница —  г. Белгород-Днестровский, ул. Московская, 1, тел. (067) 452-54-86; ул. Независимости, 35, тел. (096) 55-198-06.
  • Белгород-Днестровская центральная районная больница — г. Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 1а, тел. (04849) 2-70-52; село Шабо, ул. Центральная, 27, тел. (04849) 2-73-12.
  • Беляевская центральная районная больница — г. Беляевка, ул. Московская, 30б, тел. (097) 686-89-03.
  • Болградская центральная районная больница — г. Болград, ул. Измаильская, тел.: 71-75, (04846) 4-36-45.
  • Великомихайловская многопрофильная больница — пгт Великая Михайловка, ул. Центральная, 248, тел. (04859) 2-12-86.
  • Килийская многопрофильная больница — г. Килия, ул. Кубышкина, 19, тел. (04843) 4-24-84; ул. Кутузова, 42, тел. (04843) 4-15-64.
  • Кодымская городская больница — г. Кодыма, ул. Кривенцова, 1, тел. (04867) 2-10-68.
  • Подольская городская больница — г. Подольск, проспект Победы, 23, тел. (095) 625-22-84.
  • Окнянская многопрофильная больница — пгт Окны, ул. Больничная, 40, тел. (04861) 2-11-48.
  • Любашевская многопрофильная больница интенсивного лечения — пгт Любашевка, ул. Софиевская, 47, тел. (04864) 21-000.
  • Овидиопольская больница — пгт Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, 422, тел. (04851) 3-11-54.
  • Раздельнянская многопрофильная горбольница — г. Раздельная, ул. Европейская, 1, тел. (04853) 3-19-86.
  • Ренийская центральная горбольница — г. Рени, ул. Дунайская, 15, тел. (067) 981-66-43.
  • Саратская центральная больница — пгт Сарата, ул. Соборная, 2, тел. (04848) 2-11-98.
  • Тарутинская центральная больница — пгт Тарутино, ул. Красная, 75, тел. (04847) 3-21-00.
  • Татарбунарская многопрофильная городская больница — г. Татарбунары, ул. Романа Гульченко, 16, тел. (04844) 3-13-60.
  • Захарьевская многопрофильная больница — пгт Захарьевка, ул. Центральная, 40, тел. (04860) 9-11-30.
  • Ширяевская центральная районная больница — пгт Ширяево, ул. Грушевского, 94, тел. (04858) 2-12-61.
  • Староказачья районная больница — с. Староказачье, ул. Больничная, 1, тел. (097) 452-03-58.
  • Лиманская центральная районная больница — пгт Доброслав, ул. Грубника, 27, тел. (04855) 9-10-15.
  • Ивановская многопрофильная больница — пгт Ивановка, ул. Центральная, 121, тел. (04850) 3-14-70.
  • Вилковская городская больница — г. Вилково, ул. Рождественская, 55, тел. (04843) 3-19-71.
  • Одесский областной клинический медицинский центр — г. Одесса, ул. Судостроительная, 1, тел. (048) 705-63-27.
  • Сафьяновская центральная районная больница — г. Измаил, ул. Белгород-Днестровская, 31, тел. (04841) 6-49-90; ул. Хотынская, 52, тел. (04841) 9-73-64.
  • Южненская городская больница — г. Южный, ул. Химиков, 1, тел. (04842) 3-52-01.
  • Измаильская городская центральная больница — г. Измаил, ул. Коммерческая, 111а, тел. (04841) 7-50-89; проспект Суворова, 68, тел. (04841) 7-50-89.
  • Роддом №1 — г. Одесса, ул. Слепнева, 3, тел. (048) 776-14-52.
  • Роддом №2 — г. Одесса, ул. Старопорто­франковская, 24, тел. (048) 731-14-86.
  • Роддом №4 — г. Одесса, пер. Павла Кравцова, 7, тел. (048) 788-60-89.
  • Роддом №5 — г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 28, тел. (048) 705-99-60.
  • Роддом №7 — г. Одесса, ул. Космонавтов, 11/13, тел. (048) 766-86-01.
  • Одесская городская клиническая больница №1 — г. Одесса, ул. Мясоедовская, 32, тел. (048) 793-73-01.
  • Одесская детская городская больница №3 — г. Одесса, ул. Академика Заболотного, 26а, тел.: (067) 422-23-31, (048) 750-57-30.
  • Одесская областная детская клиническая больница — г. Одесса, ул. Академика Воробьева, 3, тел. (048) 715-08-96.
  • Одесская городская клиническая больница №10 — г. Одесса, ул. Малиновского, 61а, тел. (048) 705-91-01.
  • Одесская городская клиническая больница №11 — г. Одесса, ул. Академика Воробьева, 5г, тел. (048) 793-24-25.
  • Одесский областной онкологический диспансер — г. Одесса, улица Неждановой, 32, тел. (067) 267-27-71.
  • Одесская областная клиническая больница — г. Одесса, ул. Академика Заболотного, 26, тел. (048) 755-01-01.

Полный перечень больниц, которы проводят хирургические операции бесплатно, можно посмотреть на сайте НСЗУ.

Ранее мы рассказывали о том, что за прием и лечение у высококвалифицированных врачей украинцам придется доплачивать. Мы разбирались, как это будет работать.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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