Где бесплатно делают операции в Одесской области (список больниц)

В 45 медучреждениях Одессы и области, которые подписали контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), проводят бесплатные хирургические операции. В пакет услуг также входит период послеоперационной реабилитации, уход за пациентом и питание. Об этом сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

Плановые операции и операции по направлению вместе с необходимыми обследованиями и сопутствующими лекарствами должны быть бесплатно сделаны пациентам больниц, у которых есть контракт с НСЗУ по пакету «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях». В рамках контракта по этим пакетам больницы получают средства от Нацслужбы здоровья за предоставленные пациентам услуги, поэтому гражданам отдельно платить за них не нужно.

В пакет входят: хирургическая операция с анестезией, инструментальные и лабораторные исследования, после­операционный мониторинг пациента, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия, круглосуточный врачебный и медсестринский уход, а также медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения осложнений, лекарства и стационарное питание.

Список медицинских учреждений Одесской области, которые проводят хирургические операции бесплатно:

Подольская центральная районная больница — г. Подольск, ул. Каштановая, 76, тел. (04862) 7-222-7.

— г. Подольск, ул. Каштановая, 76, тел. (04862) 7-222-7. Дунайская областная больница — г. Измаил, ул. Телеграфная, 182/1, тел. (04841) 6-24-76.

— г. Измаил, ул. Телеграфная, 182/1, тел. (04841) 6-24-76. Черноморская городская больница — г. Черноморск, ул. Виталия Шума, 4, тел. (04868) 6-01-24.

— г. Черноморск, ул. Виталия Шума, 4, тел. (04868) 6-01-24. Балтская многопрофильная больница — г. Балта, ул. Ломоносова, 181, тел. (066) 2-12-01.

г. Балта, ул. Ломоносова, 181, тел. (066) 2-12-01. Ананьевская многопрофильная городская больница — г. Ананьев, ул. Героев Украины, 45, тел. (04863) 2-11-74.

— г. Ананьев, ул. Героев Украины, 45, тел. (04863) 2-11-74. Арцизская центральная опорная больница — г. Арциз, ул. Добровольского, 5, тел. (04845) 3-45-99.

— г. Арциз, ул. Добровольского, 5, тел. (04845) 3-45-99. Березовская центральная районная больница — г. Березовка, ул. Больничная, 6, тел. (067) 723-61-70.

— г. Березовка, ул. Больничная, 6, тел. (067) 723-61-70. Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница — г. Белгород-Днестровский, ул. Московская, 1, тел. (067) 452-54-86; ул. Независимости, 35, тел. (096) 55-198-06.

— г. Белгород-Днестровский, ул. Московская, 1, тел. (067) 452-54-86; ул. Независимости, 35, тел. (096) 55-198-06. Белгород-Днестровская центральная районная больница — г. Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 1а, тел. (04849) 2-70-52; село Шабо, ул. Центральная, 27, тел. (04849) 2-73-12.

— г. Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 1а, тел. (04849) 2-70-52; село Шабо, ул. Центральная, 27, тел. (04849) 2-73-12. Беляевская центральная районная больница — г. Беляевка, ул. Московская, 30б, тел. (097) 686-89-03.

— г. Беляевка, ул. Московская, 30б, тел. (097) 686-89-03. Болградская центральная районная больница — г. Болград, ул. Измаильская, тел.: 71-75, (04846) 4-36-45.

— г. Болград, ул. Измаильская, тел.: 71-75, (04846) 4-36-45. Великомихайловская многопрофильная больница — пгт Великая Михайловка, ул. Центральная, 248, тел. (04859) 2-12-86.

— пгт Великая Михайловка, ул. Центральная, 248, тел. (04859) 2-12-86. Килийская многопрофильная больница — г. Килия, ул. Кубышкина, 19, тел. (04843) 4-24-84; ул. Кутузова, 42, тел. (04843) 4-15-64.

— г. Килия, ул. Кубышкина, 19, тел. (04843) 4-24-84; ул. Кутузова, 42, тел. (04843) 4-15-64. Кодымская городская больница — г. Кодыма, ул. Кривенцова, 1, тел. (04867) 2-10-68.

— г. Кодыма, ул. Кривенцова, 1, тел. (04867) 2-10-68. Подольская городская больница — г. Подольск, проспект Победы, 23, тел. (095) 625-22-84.

— г. Подольск, проспект Победы, 23, тел. (095) 625-22-84. Окнянская многопрофильная больница — пгт Окны, ул. Больничная, 40, тел. (04861) 2-11-48.

— пгт Окны, ул. Больничная, 40, тел. (04861) 2-11-48. Любашевская многопрофильная больница интенсивного лечения — пгт Любашевка, ул. Софиевская, 47, тел. (04864) 21-000.

— пгт Любашевка, ул. Софиевская, 47, тел. (04864) 21-000. Овидиопольская больница — пгт Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, 422, тел. (04851) 3-11-54.

пгт Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, 422, тел. (04851) 3-11-54. Раздельнянская многопрофильная горбольница — г. Раздельная, ул. Европейская, 1, тел. (04853) 3-19-86.

г. Раздельная, ул. Европейская, 1, тел. (04853) 3-19-86. Ренийская центральная горбольница — г. Рени, ул. Дунайская, 15, тел. (067) 981-66-43.

г. Рени, ул. Дунайская, 15, тел. (067) 981-66-43. Саратская центральная больница — пгт Сарата, ул. Соборная, 2, тел. (04848) 2-11-98.

— пгт Сарата, ул. Соборная, 2, тел. (04848) 2-11-98. Тарутинская центральная больница — пгт Тарутино, ул. Красная, 75, тел. (04847) 3-21-00.

— пгт Тарутино, ул. Красная, 75, тел. (04847) 3-21-00. Татарбунарская многопрофильная городская больница — г. Татарбунары, ул. Романа Гульченко, 16, тел. (04844) 3-13-60.

— г. Татарбунары, ул. Романа Гульченко, 16, тел. (04844) 3-13-60. Захарьевская многопрофильная больница — пгт Захарьевка, ул. Центральная, 40, тел. (04860) 9-11-30.

— пгт Захарьевка, ул. Центральная, 40, тел. (04860) 9-11-30. Ширяевская центральная районная больница — пгт Ширяево, ул. Грушевского, 94, тел. (04858) 2-12-61.

— пгт Ширяево, ул. Грушевского, 94, тел. (04858) 2-12-61. Староказачья районная больница — с. Староказачье, ул. Больничная, 1, тел. (097) 452-03-58.

— с. Староказачье, ул. Больничная, 1, тел. (097) 452-03-58. Лиманская центральная районная больница — пгт Доброслав, ул. Грубника, 27, тел. (04855) 9-10-15.

— пгт Доброслав, ул. Грубника, 27, тел. (04855) 9-10-15. Ивановская многопрофильная больница — пгт Ивановка, ул. Центральная, 121, тел. (04850) 3-14-70.

— пгт Ивановка, ул. Центральная, 121, тел. (04850) 3-14-70. Вилковская городская больница — г. Вилково, ул. Рождественская, 55, тел. (04843) 3-19-71.

— г. Вилково, ул. Рождественская, 55, тел. (04843) 3-19-71. Одесский областной клинический медицинский центр — г. Одесса, ул. Судостроительная, 1, тел. (048) 705-63-27.

— г. Одесса, ул. Судостроительная, 1, тел. (048) 705-63-27. Сафьяновская центральная районная больница — г. Измаил, ул. Белгород-Днестровская, 31, тел. (04841) 6-49-90; ул. Хотынская, 52, тел. (04841) 9-73-64.

— г. Измаил, ул. Белгород-Днестровская, 31, тел. (04841) 6-49-90; ул. Хотынская, 52, тел. (04841) 9-73-64. Южненская городская больница — г. Южный, ул. Химиков, 1, тел. (04842) 3-52-01.

— г. Южный, ул. Химиков, 1, тел. (04842) 3-52-01. Измаильская городская центральная больница — г. Измаил, ул. Коммерческая, 111а, тел. (04841) 7-50-89; проспект Суворова, 68, тел. (04841) 7-50-89.

— г. Измаил, ул. Коммерческая, 111а, тел. (04841) 7-50-89; проспект Суворова, 68, тел. (04841) 7-50-89. Роддом №1 — г. Одесса, ул. Слепнева, 3, тел. (048) 776-14-52.

— г. Одесса, ул. Слепнева, 3, тел. (048) 776-14-52. Роддом №2 — г. Одесса, ул. Старопорто­франковская, 24, тел. (048) 731-14-86.

— г. Одесса, ул. Старопорто­франковская, 24, тел. (048) 731-14-86. Роддом №4 — г. Одесса, пер. Павла Кравцова, 7, тел. (048) 788-60-89.

— г. Одесса, пер. Павла Кравцова, 7, тел. (048) 788-60-89. Роддом №5 — г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 28, тел. (048) 705-99-60.

— г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 28, тел. (048) 705-99-60. Роддом №7 — г. Одесса, ул. Космонавтов, 11/13, тел. (048) 766-86-01.

— г. Одесса, ул. Космонавтов, 11/13, тел. (048) 766-86-01. Одесская городская клиническая больница №1 — г. Одесса, ул. Мясоедовская, 32, тел. (048) 793-73-01.

— г. Одесса, ул. Мясоедовская, 32, тел. (048) 793-73-01. Одесская детская городская больница №3 — г. Одесса, ул. Академика Заболотного, 26а, тел.: (067) 422-23-31, (048) 750-57-30.

— г. Одесса, ул. Академика Заболотного, 26а, тел.: (067) 422-23-31, (048) 750-57-30. Одесская областная детская клиническая больница — г. Одесса, ул. Академика Воробьева, 3, тел. (048) 715-08-96.

— г. Одесса, ул. Академика Воробьева, 3, тел. (048) 715-08-96. Одесская городская клиническая больница №10 — г. Одесса, ул. Малиновского, 61а, тел. (048) 705-91-01.

— г. Одесса, ул. Малиновского, 61а, тел. (048) 705-91-01. Одесская городская клиническая больница №11 — г. Одесса, ул. Академика Воробьева, 5г, тел. (048) 793-24-25.

— г. Одесса, ул. Академика Воробьева, 5г, тел. (048) 793-24-25. Одесский областной онкологический диспансер — г. Одесса, улица Неждановой, 32, тел. (067) 267-27-71.

— г. Одесса, улица Неждановой, 32, тел. (067) 267-27-71. Одесская областная клиническая больница — г. Одесса, ул. Академика Заболотного, 26, тел. (048) 755-01-01.

Полный перечень больниц, которы проводят хирургические операции бесплатно, можно посмотреть на сайте НСЗУ.

Ранее мы рассказывали о том, что за прием и лечение у высококвалифицированных врачей украинцам придется доплачивать. Мы разбирались, как это будет работать.