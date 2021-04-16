В январе прошлого года в Украине приняли закон «О полном общем среднем образовании», который предполагает разделение учебных заведений на три типа: начальные и лицейско-гимназические.

Процесс постепенно движется, и вместе с тем растет беспокойство родителей. «Одесская жизнь» разбиралась, как проходит трансформация и чего стоит ожидать.

Что будет со школами?

Так, согласно закону, общеобразовательные учебные заведения будут поделены на:

начальные школы, в которых дети будут учиться с первого по четвертый класс;

гимназии, рассчитанные на пять лет обучения;

лицеи, в которых дети будут заниматься с 10-го по 12-й класс и получать профильное среднее образование.

При этом начальная школа может работать как отдельная структура, так и быть частью гимназии. В последнем случае дети смогут учиться в заведении с первого по девятый класс. А вот в лицеях начальной школы, по закону, быть не может. Здесь допускается обучение с пятого по 12-й класс.

Планируется, что трансформация школ завершится до 1 сентября 2024 года. Пересматривать существующую сеть общеобразовательных заведений должны местные громады.

Чего опасаются родители?

Однако такие перспективы вызывают панику среди родителей. Мы проанализировали, что люди пишут по поводу разделения школ в соцсетях, и собрали несколько самых распространенных страхов:

в спальных районах не будет хватать мест в школах;

школа под домом станет гимназией или лицеем, тогда некуда будет вести первоклашек;

полное среднее образование станет для многих недоступным.

«Полное среднее образование имеют право получить все. Это гарантирует Конституция Украины, и это должно быть удобно и детям, и родителям! А из реформы получается, что для того, чтобы получить полное среднее, нужно, во-первых, искать после 9-го класса в своем районе (или в соседнем) школу, где принимают в 10-12 классы. Во-вторых, детей не просто принимают по желанию, а они должны будут сдавать еще и экзамены, чтоб поступить в лицей. То есть следует, что идет прямое нарушение Конституции Украины. И все дети будут уходить после девятых классов, потому что другого выхода просто не будет», — комментирует Ольга Прохода в группе Фейсбука «Батьки SOS».

Ранее мы писали о том, как в одесских школах внедряют он-лайн обучение.

Что отвечают власти?

В свою очередь чиновники призывают не паниковать. С начала 2020 года анализируются школы и готовятся предложения, которые будут обсуждаться. Директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила, что уже есть несколько вариантов:

исключительно начальные школы, а также существующие лицеи (Юридический, Экономический, Приморский и другие), где учатся с пятого (седьмого) по 11-й класс, реорганизовывать не будут;

школы, которые фактически являются профильными лицеями, присоединят к лицеям;

часть школ І-ІІІ ступеней войдут в структуру гимназий;

учебные заведения, которые работают по международным соглашениям, продолжат работать, как и прежде, по всем ступеням образования (например, школа №90).

Кроме того, в департаменте думают, как сохранить все образовательные ступени в школе №117, которая считается одной из лучших в Украине.

По словам Елены Буйневич, проблемы могут возникнуть с крупными школами в густонаселенных районах:

Школа №13, гимназии №7 и №6 — это одни из самых больших школ в Украине. Набирают по 6-7 первых классов, полную параллель 10-х классов. Имеют классную базу, хороших преподавателей, успешных выпускников. Работают по определенным профилям, которые подтверждаются направлениями дальнейшего трудоустройства. Если эти школы сделать лицеями, а для них статус гимназии мал, то у нас не будет куда разместить начальную школу. Потому что вокруг этих школ все учебные заведения переполнены (№№ 14, 15, 24, 22, 17, 44). Да, не все они будут иметь статус лицея и в них освободится часть помещений, но с учетом плотной застройки района их будет недостаточно.

Что думают педагоги?

В свою очередь директор лицея №9 Сергей Копач считает, что разделение школ — это не дань моде, а создание конкуренции, оптимизации и условий, необходимых для обучения детей на разных уровнях образования:

— В данный момент на уровне Министерства образования решается вопрос о количестве классов в лицеях (школе ІІІ ступени) в каждой параллели. В современных условиях любому городу рациональнее создавать, допустим, в пяти лицеях профильные кабинеты, мощный кадровый потенциал и необходимые условия для обучения в старшей школе, чем в двадцати учебных заведениях всего района. Ведь есть школы с одним-двумя малокомплектными старшими классами. И для них необходимо тоже обеспечить профильное образование. Значит, должны быть специализированные кабинеты физики, химии, биологии, географии, математики, — объясняет директор. — В остальных учебных заведениях город будет уделять больше внимания начальной и средней школе. Таким образом, перераспределение ресурсов поможет создать необходимые качественные и современные условия в зависимости от типа учебного заведения: гимназия или лицей.

По мнению Сергея Копача, например, в Киевском районе города можно создать 5-7 лицеев, куда будет удобно добираться всем старшеклассникам, а рядом с домом должны учиться малыши в начальной школе.

— В законе прописано, что государство обеспечивает обучение в максимально приближенной к месту жительства ребенка начальной школе и гимназии. Например, в Киевском районе рядом построены две школы — одна остается гимназией, другая становится лицеем, что позволит создать доступ к качественному образованию детей на всех этапах обучения, — считает Копач.

Возможно, какие-то лицеи будут пользоваться большим спросом, в таком случае там не обойтись без конкурса. Но в заведениях, куда будет меньше желающих, останутся свободные места. Дети после девятого класса смогут выбирать необходимый тип учебного заведения и профиль классов, в которых они желают продолжить обучение для подготовки к получению высшего образования. При этом родители смогут подавать документы сразу в несколько заведений, как в вузы.

— В итоге все дети, по своим способностям и желаниям, смогут получать образование после девятого класса, — говорит директор одесского лицея №9.

Ранее мы разбирались, нужна ли пятилеткам школа и выслушали мнения педагогов, психологов и родителей.