Два тарифа на газ: как сэкономить при оплате в апреле?

С первого апреля газовые поставщики снова могут устанавливать свои тарифы, а не те, что диктует Кабмин.

Большинство поставщиков решили попытаться сохранить тариф на газ на уровне 6,99 гривни за кубометр. Но это вышло не у всех. В ряде регионов стоимость голубого топлива приблизится к 9 гривням за куб.

А что же в Одесской области? — спросите вы. А у нас к вопросу решили подойти по-одесски: с изюминкой. Компания «Одессагаз-Поставка» на апрель 2021 года предлагает сразу два тарифа на газ для населения. Все будет зависеть от периода оплаты. Это даст возможность многим потребителям сэкономить на стоимости газа и позволит поставщику удержать клиентов.

Мы решили подробно объяснить, какие затраты включаются в газовый тариф, и рассказать о возможности, которую предоставляет своим клиентам компания «Одессагаз-Поставка», — заплатить за потребленный в апреле газ меньше.

Из чего складывается тариф на газ?

Чтобы газ двигался по газопроводам к потребителям, необходимо постоянно поддерживать в сетях соответствующее давление. Для этого нужен технологический газ, который газовые предприятия закупают по рыночной цене. Стоимость технологического газа является наибольшей частью стоимости доставки. Она составляет до 40-50% стоимости газа для населения.

К стоимости закупки энергоресурса еще нужно добавить:

тариф на транспортировку газа по магистральным газопроводам;

тариф на закачку газа в хранилище, его хранение и отбор газа из хранилища;

торговую наценку поставщика, то есть средства, которые идут на поддержание работы сети отделений, колл-центра, онлайн-сервисов, печать и доставку квитанций и тому подобное.

Ранее мы рассказывали о том, какие права и обязанности перед потребителями имеют поставщики газа.

Можно рассчитаться по экономному тарифу на газ

Компания «Одессагаз-По­став­ка» в апреле предложила своим потребителям дифференцированные цены. В зависимости от условий оплаты, можно выбрать более экономный тариф:

6,99 гривни за кубометр газа (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) — если потребитель не имеет долгов и готов оплатить до 25 апреля 2021 года платежку за март и авансовый платеж за ожидаемый апрельский объем потребления (сумма оплаты в квитанции будет указана как «Рекомендованный платеж»). Если, по данным оператора ГРМ, фактически потребленный абонентом объем газа будет меньше проавансированного, переплаченные средства будут зачислены в оплату будущих периодов;

8,75 гривни за кубометр газа (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) – если потребитель оплатит за потребленный в апреле газ до 25 мая 2021 года.

Кроме стоимости энергоносителя, мы также платим компании «Одессагаз» за услугу по распределению газа. Этот тариф устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. На сегодняшний день он составляет 1,008 грн./м3 (с НДС).

Для сравнения: тариф на распределение в некоторых областях Украины в два раза больше. Так, более 2 грн./м3 (с НДС) платят жители Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и некоторых других областей.

Напомним, что стоимость услуг по распределению газа рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от объемов газа, потребленного в течение «газового года», — с 1 октября по 30 сентября.

Ранее мы разбирались, будет ли у одесситов единая платёжка на газ и его доставку.