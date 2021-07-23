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Как определить, что перед вами машина-утопленник?

Как определить, что перед вами машина-утопленник?

После одесского ливня под водой оказалось очень много автомобилей. Можно предположить, что через какое-то время владельцы захотят от них избавиться.

Давайте посмотрим на что нужно обращать внимание, чтобы не нарваться на «утопленника».

Если машина утонула, то это приговор?

Как говорят в Одессе, зависит от того, что вы собираетесь делать: покупать или продавать «утопленника». А если серьезно, то автомобиль который побывал в воде привезет с собой много проблем. Начиная от плесени и заканчивая выходом из строя электроники. Даже если после затопления удалось более-менее просушить салон и продуть все соединения электропроводки сжатым воздухом, все равно останутся места, куда не дотянулись руки. И со временем там будет коррозия. Также придется заменить все рабочие жидкости, масла и смазки. Иначе «приговор» вступит в силу намного быстрее.

Куда смотреть?

Тут нужен опытный глаз. Если, к примеру, вы не знаете, как должна выглядеть обшивка или двигатель после потопа, то можете ошибиться с выводами. Начните с косвенных признаков. Обычно продавцы машин-утопленников наводят капитальный лоск. Избавляются от запаха плесени и болота с помощью химии. Сильный запах ароматизатора должен вас насторожить. То же самое касается моторного отсека — чисто вымытый двигатель, без подтеков масла и грязи, это подозрительно. Хорошо когда двигатель пыльный и ржавый, значит через уплотнения ничего не протекает. Однако такие моторы встречаются редко. Вам повезет, если найдете такой экземпляр.

Какие еще есть признаки?

Осмотрите фары и поворотники. Если продавец торопился с подготовкой «утопленника» к продаже, то скорее всего не протер источники освещения изнутри. Там могли остаться разводы от высохшей воды или грязь. Не забудьте заглянуть под все коврики, отогнуть где это возможно обшивку. Ржавчина любит прятаться в самых труднодоступных местах. Самое сложное испытание — оценить состояние электрики и электроники. Зеленые и белые отложения внутри разъемов — это нехороший сигнал. Скорее всего в будущем там пропадет контакт.

Будьте внимательны и никуда не торопитесь при осмотре автомобиля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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