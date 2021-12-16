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Земля преткновения: кому принадлежат участки вокруг «Седьмого километра»?

Земля преткновения: кому принадлежат участки вокруг «Седьмого километра»?

Министр обороны Украины Алексей Резников задался целью вернуть в собственность ведомства все земельные участки в Одессе, находящиеся якобы в незаконном владении других пользователей. Для этого в Минобороны формируют сегодня команду юристов и адвокатов.

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Отобрать у коммерсантов военные намерены и территорию знаменитого одесского промрынка «Седьмой километр».

Основан был рынок в 1989 году на землях совхоза «Авангард» его директором Виктором Добрянским. А в 2001-м он заключил с Министерством обороны договор о передаче «Седьмому километру» земель ведомства — в обмен на торговые места. В итоге — военные создали государственное предприятие «Південь», сдавшее более 40 торговых мест частным предпринимателям.

В 2016 году, согласно приказу замминистра обороны, ГП «Південь» было трансформировано в предприятие «ТВК», которое вошло в структуру «Военторгсервиса». Его руководство тут же начало требовать от арендаторов перезаключения договоров. На отказавшихся подали в суд. А в результате — прокуратура и СБУ начали расследовать дело о вымогательстве со стороны «ТВК». Так что Минобороны судится с предпринимателями «Седьмого километра», требуя освободить торговые места на территории рынка, не один год.

седьмой километр

И недавно глава оборонного ведомства вновь предъявил претензии на часть земли промрынка. По словам министра, на принадлежащей военным территории находятся «50 домиков, которые наши дружные соседи то ли из Вьетнама, то ли из Китая используют за 100 долларов, кому-то дают взятку и за 2,5 тысячи передают в аренду».

Вместе с тем в администрации «Седьмого километра» заявили, что никаких земель Минобороны в пользовании рынка нет. Вся площадь торгового предприятия — около 110 гектаров — принадлежит ООО «Промрынок» на правах частной собственности в полном соответствии с законодательством Украины.

Действительно, 50 контейнеров, расположенных на территории рынка, принадлежат Минобороны. Они находятся в полном управлении ведомства — включая взимаемую за них арендную плату. Так что руководство «Седьмого километра» не видит повода для судебных исков со стороны Министерства обороны и готово предоставить главе оборонного ведомства всю необходимую информацию и надлежащие разъяснения.

Ранее мы рассказывали о том, как будет работать «Седьмой километр» в новогодние праздники.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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