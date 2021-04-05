Новости Одессы и Одесской области

Помощь на погребение: что изменилось и где получить деньги?

Помощь на погребение: что изменилось и где получить деньги?

Как известно, после смерти пенсионера его родственники могут получить помощь на погребение в размере двухмесячной пенсии умершего.

Деньги на погребение раньше выплачивались в отделениях «Укрпочты», теперь – только в банке. Что нужно, чтобы их получить?

С начала апреля помощь на погребение пенсионера, а также пенсии, пособия, недополученные в связи со смертью получателя, можно получить в банке, уполномоченном на проведение расчетно-кассовых операций со средствами Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Поэтому при обращении в сервисный центр ПФУ для получения указанных выплат необходимо предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • справку о смерти пенсионера;
  • справку с реквизитами банковского счета, открытого на заявителя.

Уточнить информацию о банках, уполномоченных выплачивать деньги на погребение пенсионера, а также о недополученных суммах пенсий и пособий, можно в сервисном центре ПФУ.

Ранее мы рассказывали о том, кому могут отказать в жилищной субсидии по новым правилам.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить