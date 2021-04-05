Помощь на погребение: что изменилось и где получить деньги?

Как известно, после смерти пенсионера его родственники могут получить помощь на погребение в размере двухмесячной пенсии умершего.

Деньги на погребение раньше выплачивались в отделениях «Укрпочты», теперь – только в банке. Что нужно, чтобы их получить?

С начала апреля помощь на погребение пенсионера, а также пенсии, пособия, недополученные в связи со смертью получателя, можно получить в банке, уполномоченном на проведение расчетно-кассовых операций со средствами Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Поэтому при обращении в сервисный центр ПФУ для получения указанных выплат необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

справку о смерти пенсионера;

справку с реквизитами банковского счета, открытого на заявителя.

Уточнить информацию о банках, уполномоченных выплачивать деньги на погребение пенсионера, а также о недополученных суммах пенсий и пособий, можно в сервисном центре ПФУ.

Ранее мы рассказывали о том, кому могут отказать в жилищной субсидии по новым правилам.