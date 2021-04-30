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Вопрос – ответ: кто и как проверяет работу счетчика газа?

Вопрос – ответ: кто и как проверяет работу счетчика газа?

В нашей почте, как всегда, есть интересные вопросы о газоснабжении. На этот раз поговорим о приборах учета газа.

Как поверяют счетчик газа?

«Приближается срок поверки счетчика газа. Расскажите, каким образом происходит это мероприятие?
Иван, г. Одесса»

Во время визита в дом, где установлен газовый счетчик, представители оператора ГРМ совместно с потребителем составляют и подписывают Акт о демонтаже счетчика газа для проведения периодической поверки в двух экземплярах. Один экземпляр остается у потребителя, другой — у представителя газораспределительного предприятия.

Перед демонтажем счетчика проводится его обследование, во время которого проверяются:

  • наличие, целостность и совпадение номеров пломб поставщика на присоединительных патрубках;
  • наличие, целостность пломб завода-изготовителя на счетном механизме и корпусе счетчика;
  • внешний вид счетчика, отсутствие на нем механических повреждений или других признаков несанкционированного вмешательства в работу;
  • номер газового счетчика, его показания;
  • функционирование счетчика.

Также специалисты проверяют наличие несанкционированного газопровода.

При выявлении каких-либо нарушений (повреждение пломб, повреждение прибора учета, наличие признаков несанкционированного вмешательства в работу счетчика, несанкционированное подключение газовых приборов и т.п.) составляется Акт о нарушениях. Также оформляется Акт о демонтаже счетчика газа для проведения экспертизы.

Демонтированный счетчик направляют в Сервисный центр по поверке бытовых и промышленных счетчиков. Если прибор учета прошел поверку и претензий к нему нет, его возвращают на место. Если счетчик неисправен, решается вопрос с его ремонтом или заменой.

Когда надо менять счетчик газа?

«У меня есть газовая плита. Хочу еще установить газовый водо­нагреватель. Нужно ли менять при этом счетчик?
Дмитрий Алексеевич, г. Балта»

Существуют бытовые счетчики газа типоразмеров 1,6; 2,5; 4; 6; 10. Типоразмер означает номинальную пропускную способность счетчика в кубических метрах в час.

Пропускная способность зависит от количества и мощности установленных газовых приборов. К примеру, газовые плиты, в зависимости от модели, имеют расход газа 1,2 — 1,5 куб. м/ч, а газовые водонагреватели (колонки) — 1,5 —
3 куб. м/ч. Соответственно, если установлена ​​только газовая плита — достаточно счетчика типоразмера 1,6, если будет плита и водонагреватель — необходим счетчик типоразмера 4. Информация о расходе газа указывается в паспорте каждого газового прибора и зависит от его мощности.

Для установления газового водонагревателя потребуется подготовить новую проектную документацию. А на реконструкцию счетчика оператор ГРМ должен будет выдать новые технические условия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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