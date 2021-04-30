Вопрос – ответ: кто и как проверяет работу счетчика газа?

В нашей почте, как всегда, есть интересные вопросы о газоснабжении. На этот раз поговорим о приборах учета газа.
Как поверяют счетчик газа?
«Приближается срок поверки счетчика газа. Расскажите, каким образом происходит это мероприятие?
Иван, г. Одесса»
Во время визита в дом, где установлен газовый счетчик, представители оператора ГРМ совместно с потребителем составляют и подписывают Акт о демонтаже счетчика газа для проведения периодической поверки в двух экземплярах. Один экземпляр остается у потребителя, другой — у представителя газораспределительного предприятия.
Перед демонтажем счетчика проводится его обследование, во время которого проверяются:
- наличие, целостность и совпадение номеров пломб поставщика на присоединительных патрубках;
- наличие, целостность пломб завода-изготовителя на счетном механизме и корпусе счетчика;
- внешний вид счетчика, отсутствие на нем механических повреждений или других признаков несанкционированного вмешательства в работу;
- номер газового счетчика, его показания;
- функционирование счетчика.
Также специалисты проверяют наличие несанкционированного газопровода.
При выявлении каких-либо нарушений (повреждение пломб, повреждение прибора учета, наличие признаков несанкционированного вмешательства в работу счетчика, несанкционированное подключение газовых приборов и т.п.) составляется Акт о нарушениях. Также оформляется Акт о демонтаже счетчика газа для проведения экспертизы.
Демонтированный счетчик направляют в Сервисный центр по поверке бытовых и промышленных счетчиков. Если прибор учета прошел поверку и претензий к нему нет, его возвращают на место. Если счетчик неисправен, решается вопрос с его ремонтом или заменой.
Когда надо менять счетчик газа?
«У меня есть газовая плита. Хочу еще установить газовый водонагреватель. Нужно ли менять при этом счетчик?
Дмитрий Алексеевич, г. Балта»
Существуют бытовые счетчики газа типоразмеров 1,6; 2,5; 4; 6; 10. Типоразмер означает номинальную пропускную способность счетчика в кубических метрах в час.
Пропускная способность зависит от количества и мощности установленных газовых приборов. К примеру, газовые плиты, в зависимости от модели, имеют расход газа 1,2 — 1,5 куб. м/ч, а газовые водонагреватели (колонки) — 1,5 —
3 куб. м/ч. Соответственно, если установлена только газовая плита — достаточно счетчика типоразмера 1,6, если будет плита и водонагреватель — необходим счетчик типоразмера 4. Информация о расходе газа указывается в паспорте каждого газового прибора и зависит от его мощности.
Для установления газового водонагревателя потребуется подготовить новую проектную документацию. А на реконструкцию счетчика оператор ГРМ должен будет выдать новые технические условия.
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