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Новости Одессы и Одесской области

Справка о составе семьи: зачем и в каких случаях можно не предоставлять?

Справка о составе семьи: зачем и в каких случаях можно не предоставлять?

Совсем недавно было создано новое министерство – цифровой трансформации. Тогда его глава Михаил Федоров заявлял, что необходимость в получении справки о составе семьи скоро отпадет. А пока одесский горсовет утвердил новый порядок выдачи справки по форме №1.
Что поменялось, нам рассказала Евгения Абрамова – директор Департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета.

Для чего нужна справка о составе семьи?

Справка о составе семьи подтверждает, сколько жильцов зарегистрировано по определенному адресу. Выдавали ее паспортисты при ЖЭКах, что всегда создавало огромные очереди. И неудивительно, ведь справка о составе семьи требуется при оформлении различных юридических документов, также ее требовали в различных социальных и коммунальных службах.

Например, она необходима для:

  • получения субсидий и льгот;
  • заключения договоров о поставке коммунальных услуг;
  • оформления пособия на ребенка и других социальных видов помощи;
  • устройства ребенка в детский сад или школу;
  • приватизации жилья;
  • купли-продажи недвижимости и так далее.

В общем, справка о составе семьи нужна почти всегда. Только теперь она называется по-другому. Согласно Приказу Министерства социальной политики Украины №1106 от 17 июля 2019 года*, документ именуют «справкой о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении».

Когда не придется идти за справкой?

Изменилось не только название документа, но и порядок его выдачи. Отныне информацию о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении предоставляют только в Центрах предоставления административных услуг. Получить данную услугу имеют право владельцы (совладельцы) жилого помещения, а также их представители.

Для этого потребуется заранее записаться на прием и подать заявление о выдаче сведений о зарегистрированных в жилом помещении лицах. При себе необходимо иметь следующие документы:

• паспорт;
• идентификационный код;
• документ, удостоверяющий личность представителя и подтверждает его полномочия (при обращении представителя);
• документ, подтверждающий право собственности на жилье (договор купли-продажи, дарственная и т.п.).

Информация предоставляется в срок до 10 рабочих дней и является бесплатной.
Но в некоторых случаях одесситы могут сами и не обращаться за справкой.

Как городские службы, так и поставщики жилищно-коммунальных услуг не имеют права требовать справку о составе семьи. При необходимости городские службы должны сами сделать запрос и получить информацию о зарегистрированных лицах, – поясняет директор Департамента админуслуг Одесского горсовета.

Это касается любых органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, которые, в соответствии с действующим законодательством, имеют право запрашивать необходимые данные для выполнения возложенных на них задач.

Уточнить информацию можно по телефонам Колл-центра департамента административных услуг: 15-35 или
(048) 705-55-55.

*«О внесении Изменений к Инструкции о порядке оформления и ведения личных дел получателей всех видов социальной помощи».

Надо знать

Для тех, кто желает получить сведения о зарегистрированных лицах в частном доме, в Центр админуслуг необходимо дополнительно подать домовую книгу для сканирования и внесения сведений в реестр территориальной громады. Одессы.

Фото: wp-content

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Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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