В небе над Одесской областью замечено много военной авиации. 8 августа отдыхающие в Затоке насчитали около 20 вертолетов. А 9 августа стало известно, что президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где проходили военные учения.

Морская пехота и авиация, при поддержке надводных сил, отрабатывали оборону острова. Президент остался доволен готовностью военных.

На острове установили оборудование контроля за надводными и подводными целями.

Давайте разберемся, что происходит вокруг острова Змеиный и почему там проводят масштабные военные учения.

Где этот остров находится?

На юге Одесской области, в 50 км восточнее Вилково. Расстояние по морю от Одессы — около 140 км.

На острове есть несколько зданий и одна улица. В сумме получается поселок под названием Белый. Более двадцати лет назад этот скалистый остров включили в число охраняемых природных территорий.

В 2009 году Международный суд в Гааге установил границу экономических зон Украины и Румынии, которая проходит недалеко от острова Змеиный.

И что произошло? От кого военные собираются оборонять остров?

Пока ничего не произошло. Однако, эксперты считают, что остров может стать целью для внезапного нападения. Это удобное место для размещения крылатых ракет и блокирования всех портов Украины.

А поводом для беспокойства, скорее всего, послужила статья российского президента Путина, в которой тот упоминает остров Змеиный. Причем ставит под сомнение законность передачи острова Украинской ССР в 1948 году.

Подобной риторикой россияне уже пользовались перед оккупацией Крыма. Эксперты уверены, что если оставить все как есть, то российские войска в Черном море способны занять остров в течение 5-6 часов, а за 10-12 часов могут нарастить силы для долгосрочного удержания.

Кстати, схожий сценарий иностранные аналитики рассматривали еще 2016 году. Для захвата Змеиного могут использовать российских военных без опознавательных знаков, под видом «одесских борцов за свободу».

Что произойдет, если остров все-таки захватят?

Украина может потерять доступ к мировому океану. Одесса и другие украинские порты могут оказаться в блокаде. И вообще, может произойти ситуация как в Керченской протоке, когда россияне атаковали украинские корабли.

Кроме того, эксперты считают, что захват острова агрессором может стать началом для других наступательных действий. Враг получит возможность высадить десант в Южной Бессарабии и других прибрежных районах Одесской области.

Но теперь ведь все будет в порядке?

Будем надеяться. К сожалению, поведение россиян непредсказуемо, об этом говорят даже российские эксперты.

Владимир Зеленский отметил, что на таком уровне военных учений еще никогда не было. «Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся», – подчеркнул президент.

Напомним, что в июле проходили международные военные учения «Си Бриз». Украина перенимала опыт с ориентировкой на стандарты НАТО.

Фото: сайт президента Украины