Места, специально отведенные для активного отдыха детей, появились в Одессе еще в середине XIX века, причем впервые в Российской империи. Инициатором организации таких детских садов или площадок в Одессе был Осип Чижевич, в то время член торгово-хозяйственного отдела одесской управы.

Вместо водолечебницы – детский сад

Детские сады в Одессе создавались по примеру Западной Европы. Их появление имело большое значение для города, так как многие родители, работавшие на производстве, вынуждены были бросать детей на весь день без присмотра. Обычно дети играли на улицах, где могли спровоцировать аварию или сами попасть под колеса, так как иногда развлекались тем, что выскакивали наперерез транспорту.

И хотя до появления первого автомобиля в Одессе оставалось еще четыре года, повозок и экипажей на улицах города было предостаточно. Поэтому идея организовать места, где дети могли бы играть в безопасной обстановке, а также подальше от дурного влияния маргинальных личностей, очень понравилась одесситам.

Как раз в это время у известного в Одессе актера Виктора Форкатти, который занимался предпринимательством, подошел к концу срок аренды муниципального сада. Первоначально эту часть Приморского бульвара собирались снова сдать в аренду «для развлечения и лечения минеральными водами», но Чижевич предложил более полезную идею. В нижней части, «под обрывом у самого бульвара», решено было организовать площадки, где могли бы проводить время одесские сорванцы.

Решение устраивало как родителей, так и самих юных одесситов, так как игры в парке были не в пример приятнее и безопаснее, чем на улице. Кроме того, за детьми там присматривали взрослые.

В парке запрещали гулять с животными

По плану, который Чижевич представил городской думе, в саду для детей должны были быть установлены разные аттракционы, спортивные снаряды, скамейки, площадки для крокета. Дума одобрила проект и даже финансировала его реализацию. Руководил работами сам Чижевич.

Территорию благоустроили, отремонтировав ворота, павильоны, ресторан, засыпав выбоины и изготовив скамейки. Кроме того, в саду установили деревянную платформу для танцев, игровое

оборудование и гимнастические комплексы, а над воротами прикрепили вывеску «Детский садик». Летом 1887 года сад открылся для посещений.

Деньги на его содержание выделяли из городского бюджета и получали от аренды: предприниматели дополнительно устанавливали в парке карусели, тир, торговали мороженым, напитками и сладостями. В летнее время дети могли играть здесь до захода солнца, а зимой – с 10 часов утра до четырех дня. Вход в сад был бесплатный для детей любого возраста и взрослых, деньги за вход брали только тогда, когда организовывали народные гулянья.

В саду было огромное количество зелени, цветов, специально подстриженные газоны, где играть было запрещено. Зато на траве между деревьями, на аллеях и отведенных для игр площадках дети могли чувствовать себя совершенно свободно. В саду также нельзя было выгуливать любых животных, разве что разрешали приходить дамам со своими «карманными» собачками.

Подозрительных лиц в сад не пускали

Городская власть постоянно следила за состоянием площадок для детей: ежегодно ремонтировали аттракционы, добавляли новые развлечения, например, установили бесплатный кегельбан, который стал любимым местом времяпрепровождения старших учеников гимназий.

Сад охранял сторож, а за чистотой и порядком следил разнорабочий. Для руководства садом специально нанимали надзирателя, который имел соответствующее образование. Он следил за порядком, не допускал на территорию подозрительных, маргинальных или нетрезвых личностей, выдавал инвентарь, а также проверял качество продуктов, которыми торговали на территории сада.

В помощь надзирателю принимали слушательниц высших женских педагогических курсов по дошкольному воспитанию. На этих курсах изучали методы немецкого педагога-теоретика Фридриха Фребеля, который придумал само понятие «детский сад». На родине педагога слушательниц таких курсов называли «детскими садовницами», а у нас насмешливо именовали «фребеличками».

Спорт – для мальчиков, танцы – для девочек

Еще в XIX веке воспитатели старались побольше занимать детей подвижными играми. Правда, считалось, что спортом должны заниматься исключительно мальчики, на которых и были рассчитаны спортивные площадки. Бытовало мнение, что девушкам развивать мышцы не нужно, это якобы не предусмотрено женской физиологией, поэтому самыми активными упражнениями для них считались прыжки через веревочку и танцы.

Однако Чижевич при планировке детского сада пытался избежать такой дискриминации. Но все же играли девочки и мальчики отдельно.

Дважды в неделю преподаватель обучал детей танцам. Первым «детским» учителем танцев в Одессе был Александр Цорн, сын знаменитого педагога и теоретика танца Альберта Цорна. В дни занятий сад открывали к трем часам дня, а уроки танцев заканчивались только тогда, когда начинало темнеть. В «танцевальные» дни вход был платным – 10 копеек, но зато эта цена не менялась на протяжении многих лет.

Кроме танцев, дети участвовали в театральных постановках и концертах, для чего имелась специально оборудованная сцена и декорации.

Все детские сады финансировали из городского бюджета. Из газет об одесской затее вскоре узнала вся империя, и сюда, чтобы позаимствовать опыт, стали приезжать педагоги из других больших городов. Также приходили письма с просьбами проконсультировать по тому или иному вопросу.

Первый детский сад в Одессе просуществовал более 20 лет, а информация о нем вошла во многие туристические путеводители. В своих произведениях о нем вспоминали также Валентин Катаев и Владимир Жаботинский.

Источник: argumentua.com

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