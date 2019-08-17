Самые первые авто в Одессе: дорожные правила, «права» и «мажоры»

Первые автомобили Одесса увидела в 1891 году. В этом наш город опередил даже столицу. Появление нового вида транспорта ознаменовалось первыми дорожно-транспортными происшествиями, невероятными гонками и появлением автосалонов.

«Адская колесница» Василия Навроцкого

В 1891 году перед изумленными жителями Южной Пальмиры появился первый автомобиль, привезенный из Франции редактором и издателем «Одесского листка» Василием Навроцким. Он представлял собой дикую смесь кареты-ландо, велосипеда и еще бог весть чего, окрашенного в белый цвет. Пугая прохожих и извозных лошадей, чудо-машина страшно тарахтела и оставляла за собой чудовищный шлейф вонючего скипидарно-бензинового дыма. Особо набожные граждане иначе как «адской колесницей» авто не называли.

Этот автомобиль с мотором в четыре лошадиные силы был начисто лишен руля, а управлять им можно было при помощи рычага. Чтобы повернуть его в одну или другую сторону, приходилось прикладывать неимоверные усилия, схватив его двумя руками. Колеса были отлиты из сплошного куска каучука, поэтому по булыжной мостовой они производили жуткий грохот, а водительское место тряслось так, словно под ним работал отбойный молоток. Разговаривать в такой обстановке было невозможно и где-то даже опасно. Ради спокойствия одесситов первые автомобили запрещено было «выгуливать» по ночам.

Следом за авто Навроцкого в Одессе появились еще несколько автомобилей: «Бенц» Артура Анатра и автомобиль той же марки купца Федора Андреевского. Прошло еще десять лет, и путеводители по Южной Пальмире уже предлагали гостям города посетить биржу на Дерибасовской, где «автомобили с таксометрами, вполне удобные и изящные, можно иметь по цене 30 коп. за 1 версту».

Колокольчики вместо автосигнала

В Одессе автомобили прижились быстро — город изначально проектировался с широкими улицами, словно уже тогда архитекторы предвидели оживленное движение транспорта. Чтобы хоть как-то урегулировать его и обезопасить одесситов, городской думе пришлось придумывать правила движения и управления автомобилем. Одесский голова лично создал проект обязательного постановления, который и стал первыми дорожными правилами.

Автомобильной инспекции в то время не было, поэтому разрешение на управление машиной выдавалось одесской городской управой. Получить его могли только лица старше 20 лет. Им нужно было написать заявление, к которому приложить чертежи авто и две своих фотографии. Кроме того, обязательным было медицинское освидетельствование. Если разрешение на управление было получено, владельцу выдавали номера, или, как их тогда пренебрежительно называли, «номерные жестянки». Также владельцам предписывалось оборудовать автомобиль «колокольчиком или бубенчиком», чтобы пешеходы знали о его приближении. Эти «колокольчики» лишили одесских босяков верного заработка — бежать впереди машины и кричать: «Берегись, едет автомобиль!».

Несмотря на несложную процедуру получения «автомобильных прав», в остальном все было «по-взрослому»: скорость автомобиля ограничивалась до 13 км/час в городе и до 22 км/час за его пределами. Запрещалось ездить по тротуарам, пригородным пешеходным тропинкам, а также по паркам, садам и площадям — торговым и церковным.

Аварии и прогулки «к цыганам»

Одесситы привыкали к новому транспорту с трудом — в газетах регулярно печатали сообщения об автомобильных авариях. А так как авто имели только богатые люди, то жители города получали двойное удовольствие: мыли косточки какому-нибудь банкиру и рассуждали об опасности автомобилей. Одна из первых аварий произошла весной 1913 года, когда купец Пташников «наехал» на почтовый автомобиль на углу Успенской и Канатной улиц. Мало того, что купец был виноват, так он еще и закатил скандал с дракой, за что был доставлен в отделение полиции.

Ошибаются те, кто думает, что ночные гонки — изобретение нашего времени. Аварии из-за превышения скорости в ночное время в Одессе XIX века происходили достаточно часто. И виновниками этих аварий нередко были люди, облеченные властью. Также с появлением автомобилей большую популярность среди первых «мажоров» приобрели загородные прогулки с барышнями и поездки «к цыганам». Подобные развлечения не утратили актуальности и в первые годы советской власти — их жертвой стал Адам Козлевич и его «Антилопа-Гну».

Вскоре в Одессе появились и первые автосалоны. Самым первым был склад Федора Андреевского на улице Ришельевской, 15, где продавались автомобили марки «Даймлер-Бенц». Сильнейшая конкуренция между автосалонами достигала градуса кипения, поэтому их владельцы изо всех сил изощрялись, чтобы реклама в прессе была самой заметной и оригинальной. Чаще всего рекламировали «Мерседес Бенц», который «по конструкции, по прочности, по быстроте хода, по изяществу — впереди всех». Рядом была изображена дамочка, которая, словно младенца, держала на руках автомобиль. А представители американской фирмы «Форд» заверяли одесситов, что их машины «расходуют мало масла, бензина и шин». Кроме того, существовали и своеобразные комиссионки, где можно было приобрести «автомобили малодержанные».

Первые гонки — в Одессе

Одни из первых гонок в России были организованы в Одессе. В 1907 году прошли соревнования по маршруту Одесса — Николаев — Одесса, спонсором которых выступил банкир Анатра. Маршрут проходил по голой степи, поэтому до финиша добралось чуть больше половины экипажей. А еще позже Сергей Уточкин в гонке Одесса — Овидиополь — Одесса развил невероятную для тогдашних автомобилей скорость — около 65 км/час.

Фото: nv.ua