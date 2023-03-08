Женский спорт в дореволюционной Одессе: чем увлекались наши прабабушки

Здоровье и фигура в дореволюционной Одессе заботили женщин не меньше, чем сейчас. Наш город всегда была спортивным, а одесситки кроме модных новинок одежды, активно интересовались техническим прогрессом в спорте. Среди одесских женщин в те времена были в моде велосипеды, роликовые коньки и первые спортивные тренажеры.

В спортивных клубах дамы знакомились с поклонниками

Одесса всегда равнялась на Европу, где еще в XIX веке занятия спортом были весьма популярны среди женщин — гольф, крокет, верховая езда, плавание, велосипедный и даже парусный спорт. До появления первых спортивных тренажеров многими из этих видов спорта занимались и одесситки. В городе возникали различные спортивные секции и клубы, в которые принимали женщин. Между прочим, спортивные экзерсисы имели и романтическую окраску: барышни посещали занятия очень охотно, так как благодаря спорту получали возможность встречаться с потенциальными поклонниками.

Одним из первых видов спорта, которым занялись жительницы нашего города, была гимнастика. При училище Святого Павла был открыт гимнастический клуб, в котором занятия проводили для всех без исключения, в том числе и для женщин, правда, занимались они в отдельных помещениях. Через несколько лет появилось Одесское общество велосипедистов, которым руководил учитель танцев Александр Цорн. И одесские дамы с удовольствием сели на велосипеды.

Но наиболее популярными среди жительниц города были коньки, причем не только ледовые, но и роликовые. А если при этом вспомнить, что самые древние в мире коньки были обнаружены археологами именно на берегу Сухого лимана, то можно смело говорить, что катание на коньках для Одессы было традиционным видом спорта. С наступлением морозов барышни бежали к сапожникам, которые вставляли в каблучки специальные пластинки для коньков. Главный каток располагался в Горсаду, где под звуки оркестра одесситки выписывали на льду фигуры не хуже нынешних фигуристок.

Впрочем, такие виды спорта для жительниц города были, скорее, развлечением, чем системной заботой о здоровье. Однако как раз в это время в Европе были изобретены специальные тренажеры, которые стали появляться и на территории империи — в столицах и на некоторых курортах. А учитывая любовь одесситов к новомодным изобретениям и то, что практически все технические новинки сразу появлялись в Одессе, можно предположить, что хотя бы несколько таких конструкций могли работать и в нашем городе.

Первые тренажеры предназначались для лечения

Создание первых тренажеров стало для женщин настоящей революцией, ведь до этого заниматься спортом им приходилось не только в полной экипировке, но и зарабатывать результат в буквальном смысле в поте лица. Поэтому некоторые дамы для улучшения фигуры шли по пути наименьшего сопротивления и выбирали всякие «патентованные» штучки. Обычно они представляли собой травяные настойки или откровенную химическую гадость и желаемого воздействия на организм не оказывали. И когда появились первые тренажеры, это стало настоящим подарком в первую очередь для женщин.

Приспособления для тренировки, которые имитировали естественные человеческие движения, создал шведский врач-физиотерапевт Густав Сандер еще в 1857 году. Тогда их считали экспериментальными и мало кто верил в то, что они помогут человеку не только поправить здоровье, но и похудеть. Тем не менее их оценили и «институты врачебной гимнастики» начали появляться по всему миру. Вот тогда-то их и стали использовать, в том числе в качестве спортивных тренажеров. Производили их из чистого чугуна, а гарантийный срок службы был установлен на 500 лет. Некоторые аппараты Сандера использовали и в нашей стране еще совсем недавно.

Для разминания живота и бега

В старинных тренажерах без труда просматриваются прообразы современных спортивных снарядов и приспособлений, которые сегодня можно увидеть в любом одесском фитнес-центре. Однако многие из них вызвали бы у наших женщин удивление и смех, хотя принцип их работы был такой же. Например, существовали аппараты для исправления грудной клетки, разминания живота, тренировки мышц рук и ног, был даже вибромассажер, «разбивающий» залежи жира у дам слишком корпулентной конструкции. Хотя в некотором смысле эти механизмы были менее агрессивными, так как давали минимальную нагрузку на сердце.

Позже появились беговые дорожки, которые за неимением подходящих материалов, делали из дерева, а также тренажеры, которые имитировали греблю. Конечно, по нашим меркам, они были очень примитивными, но свое предназначение выполняли. Во всяком случае, первые «фитнесистки» на них не жаловались.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Когда женщины стали заниматься спортом, для них, в отличие от мужчин, не было предусмотрено специальной одежды. И если играть в крокет можно было в длинной юбке и шляпке, то кататься на коньках или велосипеде, а также бегать за мячом по теннисному корту в таком виде было мучительно неудобно, тем более жарким южным летом.

В обществе заговорили о подходящей для женщин спортивной одежде. «Пионерками» в этом деле стали американские суфражистки, как в середине XIX века называли феминисток. Они изобрели «блумеры» — турецкие шаровары, которые надевали под укороченное платье. Это вызвало невероятный шум, и женщин, которые посмели так одеться, обвиняли в безнравственности. Еще более неприличным показался велосипедный костюм, в котором женщины (о ужас!) садились на велосипед верхом. Костюм состоял из бриджей и удлиненного жакета. Конечно, были отдельные представительницы слабого пола, которые катались на велосипеде в длинных платьях, однако это была не езда, а сплошное мучение. Но вскоре женщины почувствовали все удобство настоящей спортивной одежды и перестали обращать внимание на ханжеское осуждение, а женщина, занимающаяся спортом в брюках, стала привычным явлением.

Впервые на олимпиаде женщины выступили в Киеве

С 20 по 24 августа 1913 года в Киеве прошла первая спортивная олимпиада в российской империи. На стадионе, где размещались 10 тысяч зрителей, впервые в истории страны в спортивных состязаниях участвовали женщины-спортсменки. Они приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике и фехтованию, а высшие награды завоевали жительницы нынешней украинской столицы.

Источники: history.odessa.ua, odesskiy.com, cubik.com.ua, interesniy.kiev.ua, history.wikireading.ru.

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