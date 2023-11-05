В Одессе слышны громкие взрывы – идет ракетная атака (фото) (ОБНОВЛЕНО)

Воскресный вечер, 5 ноября 2023 года, в Одессе выдался неспокойным: российские агрессоры начали очередную ракетную атаку.
Несколько минут назад прозвучал сигнал воздушной тревоги и спустя буквально несколько секунд раздались мощные взрывы. Была ли это работа нашего ПВО либо «прилет», пока неизвестно.
Как сообщают мониторинговые Телеграм-каналы, враг направил в сторону Одессы крылатые ракеты. Подробности происходящего на данный момент неизвестны.
В Одесской ОВА призывают горожан не покидать укрытий до отбоя тревоги.
Также есть информация о пусках «шахедов» с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
«Одесский район, находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги! Это важно!», – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Жителям Белгород-Днестровского района также не следует терять бдительности и пребывать в укрытиях.
Появилась информация о том, что взрывной волной в Одессе повредило жилой дом.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией…
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ОБНОВЛЕНО:
В сети появились фото, на которых представлены последствия «прилета». Пострадали жилые дома, выбиты окна, повреждены балконы:
В то же время тревога не прекращается. Мониторинговые каналы сообщают о пуске группы ударных дронов-камикадзе в нашу сторону.
В Одессе снова слышны взрывы – это работают наши ПВО. Укрытия не покидаем!
Сообщается, что на одной из центральных улиц Одессы в результате «прилета» образовалась огромная воронка:
На месте работают полицейские, замечены кареты скорой помощи.
ОБНОВЛЕНО 22:50:
Атака вражеских ударных беспилотников продолжается, сообщают Силы обороны Юга Украины.
Первая группа «шахедов» движется вдоль Украино-Молдовской границы на северо-запад.
Вторая группа – находится севернее Одессы, двигается к северу.
В Одессе снова слышны взрывы – судя по всему, идет боевая работа. Есть как сбитые цели, так и «прилеты». Но официальная информация от военных еще не поступала.
В настоящее время идет доразведка.
В 22:57 прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.