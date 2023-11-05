Новости Одессы и Одесской области

В Одессе слышны громкие взрывы – идет ракетная атака (фото) (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе слышны громкие взрывы – идет ракетная атака (фото) (ОБНОВЛЕНО)

Воскресный вечер, 5 ноября 2023 года, в Одессе выдался неспокойным: российские агрессоры начали очередную ракетную атаку.

Несколько минут назад прозвучал сигнал воздушной тревоги и спустя буквально несколько секунд раздались мощные взрывы. Была ли это работа нашего ПВО либо «прилет», пока неизвестно.

Как сообщают мониторинговые Телеграм-каналы, враг направил в сторону Одессы крылатые ракеты. Подробности происходящего на данный момент неизвестны.

В Одесской ОВА призывают горожан не покидать укрытий до отбоя тревоги.

Также есть информация о пусках «шахедов» с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

«Одесский район, находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги! Это важно!», – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Жителям Белгород-Днестровского района также не следует терять бдительности и пребывать в укрытиях.

Появилась информация о том, что взрывной волной в Одессе повредило жилой дом.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией…

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ОБНОВЛЕНО:

В сети появились фото, на которых представлены последствия «прилета». Пострадали жилые дома, выбиты окна, повреждены балконы:

Ракетная атака, последствия, Одесса, 5 ноября 2023

Ракетная атака, последствия, Одесса, 5 ноября 2023-2

Ракетная атака, последствия, Одесса, 5 ноября 2023-3

Ракетная атака, последствия, Одесса, 5 ноября 2023-4

В то же время тревога не прекращается. Мониторинговые каналы сообщают о пуске группы ударных дронов-камикадзе в нашу сторону.

В Одессе снова слышны взрывы – это работают наши ПВО. Укрытия не покидаем!

Сообщается, что на одной из центральных улиц Одессы в результате «прилета» образовалась огромная воронка:

На месте работают полицейские, замечены кареты скорой помощи.

ОБНОВЛЕНО 22:50:

Атака вражеских ударных беспилотников продолжается, сообщают Силы обороны Юга Украины.

Первая группа «шахедов» движется вдоль Украино-Молдовской границы на северо-запад.

Вторая группа – находится севернее Одессы, двигается к северу.

В Одессе снова слышны взрывы – судя по всему, идет боевая работа. Есть как сбитые цели, так и «прилеты». Но официальная информация от военных еще не поступала.

В настоящее время идет доразведка.

В 22:57 прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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