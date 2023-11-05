Улицы Дзержинского и Менжинского: почему их больше нет в Одессе

Что касается последнего, Михаил Стельмах уникален тем, что был четырежды депутатом Верховного Совета СССР, и Героем Соцтруда, не членствуя при этом в КПСС.

Кем же были те два гражданина, чьи фамилии в заголовке?

Феликс Эдмундович Дзержинский весь период существования СССР был «иконой» как создатель «карающего меча пролетариата» и чекист №1 (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем – ВЧК).

Кто такие Дзержинский и Менжинский

В советской школе было в обязательной программе изучение совета поэта Маяковского «юноше, обдумывающему, делать бы жизнь с кого, скажу: не задумываясь, делай ее с товарища Дзержинского». А теперь я скажу: у нас в Херсоне уже 10 лет спустя после обретения Украиной независимости перед зданием облУСБУ красовался гранитный бюст «железного Феликса» (как называли Дзержинского), и многие сотрудники «конторы» именовали себя чекистами. А перед мэрией периодически возникали двуполярные манифестации: активисты и компартийцы требовали снести/не трогать бюст кровопийцы/великого человека.

Ну а Вячеслав Рудольфович Менжинский после смерти Дзержинского в 1926 году возглавил ОГПУ (объединенное государственное политическое управление, в которое в 1922 году трансформировалась ВЧК). Персона он не столь «громкая», как его предшественник.

Для удобства буду писать ФЭД (так назывался советский фотоаппарат, который, «слизав» все с немецкой Leica, начали в 1934 году выпускать в детской трудовой коммуне им. Дзержинского в Харькове). Так вот, родился ФЭД в 1877 году в Дзержиново – родовом имении небогатого шляхтича, сейчас это Минская область беларуси.

С 18 лет в политике, подпольная кличка «Астроном». С 1897 года началось бесчисленное количество арестов и отсидок, были и удачные побеги с каторги. Матерел, рос по партийной линии, к началу 1917 года был избран в Секретариат ЦК ленинской РСДРП. Активно участвовал в организации октябрьской революции.

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Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно

Уже в декабре 1917-го ФЭД возглавил созданную ВЧК – инструмент «красного террора». Возглавил по собственному желанию, и был уверен, что не может быть никаких поблажек тем, кто держал его суммарно 6 лет на каторге и 5 лет в ссылке. Он говорил, что это особый орган, имеющий право самостоятельно уничтожать врагов: «Работники ЧК- это солдаты революции. Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно». Это право было узаконено для чекистов, и кровь полилась рекой.

В стране с ужасом говорили о людях в кожанках. А их шефа с манерами польского аристократа называли садистом, хотя он таковым не являлся. Просто ФЭД был уверен, что революция не выживет без массового террора и преследований ее недругов.

Да, потом, ближе к середине 1920-х, он многое сделал, в частности, как глава Всероссийской комиссии по детской беспризорности, но до этого он мастерски приложил руку к тому, чтобы по всей стране беспризорные дети стали массовым явлением.

Чекисты «со всей силой пролетарского гнева» без суда и следствия выносили приговор «к стенке!» Вот мрачный анекдот той поры. «Сиротка, возьми конфетку», – угощает чекист ребенка. «Я не сиротка, – звучит в ответ. – Вон папа, вон мама». Два выстрела из нагана и снова «Сиротка, возьми конфетку!»

Дзержинского боялись даже свои

Страшно, а ведь это было: жестокость ничто не тормозило. И пришло время самим соратникам испугаться монстра, которого они вырастили. Нарком юстиции Николай Крыленко в 1925 году писал: «ВЧК страшен беспощадностью своей репрессии и полной непроницаемостью для чьего бы то ни было взгляда».

Он обратился в политбюро: чекисты превышают данные им полномочия, не передают дела арестованных в суд, а выносят приговоры внесудебным путем. Но Дзержинский был против: мол, Крыленко руководствуется нормами права и не понимает, что чекисты не правосудие осуществляют, а уничтожают политических врагов! Через 13 лет, в 1938-м, Крыленко был убит системой, построенной Дзержинским. Один из самых близких к Ленину людей был назван политическим врагом и расстрелян.

Возмущался чекистами и нарком иностранных дел Чичерин. Уже в 1921 году и нарком Красин писал Ленину, что экономическое сотрудничество с западом возможно, но главное препятствие – деятельность чекистов: «Пока некомпетентные и даже попросту невежественные органы и следователи будут гнобить по тюрьмам техников и инженеров по обвинениям в каких-то нелепых, невежественными же людьми изобретенных преступлениях — «техническом саботаже» или «экономическом шпионаже», ни на какую серьезную работу иностранный капитал в Россию не пойдет, если не дадим гарантий от произвола ВЧК».

Для объективности скажем что был и «другой» ФЭД. После смерти Ленина в 1924 году он стал председателем Высшего Совета народного хозяйства, ему подчинялась вся индустрия страны. И чекист №1 выступил против государственного монополизма и взвинчивания цен. На этот период пришелся расцвет НЭП. Сельское хозяйство было приватным и ФЭД предупреждал: государство рухнет, если крестьянин обнищает.

Тогда он не знал, что вскоре Сталин подчистую ограбит крестьян, угонит тружеников в Сибирь, и царская каторга будет считаться «санаторием» по сравнению с ГУЛАГом. И исполнителем будет порожденная им самим карательная система.

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Так что в историю страны ФЭД вошел как каратель №1, создатель системы, много лет творившей массовый беспредел. Умер он в 1926 году, в 48 лет. У человека, в письме к сестре написавшего: «Для многих нет имени страшнее моего», отказало сердце…

Менжинский – преемник Дзержинского

Сменил его Вячеслав Менжинский (1874-1934), тоже из польских дворян. Юрфак Петербургского университета, член РСДРП, активный большевик. В 1906 году – отсидка, 1907-1917 гг. эмиграция в Европе. Активный участник октябрьской революции, нарком финансов. С 1919-го – на руководящих должностях ВЧК. С 1923-го – 1-й зам Дзержинского, а фактически первое лицо, когда тот больше занимался народным хозяйством.

С 1926 года возглавил ОГПУ. Начал реализовывать курс Сталина на массовую коллективизацию крестьян, уничтожение «куркулей», всех не желающих вступать в колхозы. Их «ликвидировали как класс»: переселяли на Север, закрывали в исправительно-трудовых лагерях. ОГПУ играло роль главного исполнителя, создав целую систему лагерей. Карательные отряды ОГПУ успешно душили выступления недовольных сельчан.

А еще при Менжинском ОГПУ создало спецтюрьмы («шарашки»), где объявленные врагами народа инженеры и ученые создавали образцы новой техники. Там побывали Туполев, Королев, Петляков, Мясищев, Стечкин, Глушко и многие другие люди, впоследствие ставшие гордостью страны. Короче говоря, с Дзержинским Менжинский был «одного поля ягода». После смерти последнего в 1934 году «пост №1» занял его зам – Ягода Генрих Григорьевич. Именем этого садиста улицы у нас, слава Богу, не называли.

Напомним, в Одессе получат новые названия еще 15 улиц.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса