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День в Одессе: в училище Файга принимали даже с «волчьим билетом»

День в Одессе: в училище Файга принимали даже с «волчьим билетом»

11 августа 1884 года в газете «Одесский листок» появилось объявление о том, что в Одессе открылось училище Генриха Файга, которое приглашает всех желающих на приемные экзамены.

Располагалось училище на углу Торговой и Елисаветинской улиц, где сейчас находится Ришельевский лицей. Через 10 лет училище было преобразовано в семиклассное коммерческое училище и стало вторым подобным учебным заведением в Одессе.

В училище преподавали лучшие педагоги: рисование – художники Геннадий Ладыженский и Кириак Костанди, геометрию и математику – известный инженер Георгий Де-Метц, составивший первую в Украине методику преподавания физики в школах, а химию и товароведение – Владимир Гернет, первый заведующий винодельческой станцией.

Образовательная программа включала не только весь курс реальных училищ, но и несколько специальных предметов. Выпускники получали все права, которые предоставляли государственные гимназии, в том числе право поступления в высшие учебные заведения. Кроме того, в училище имелись драматический кружок, хор, симфонический оркестр и оркестр щипковых инструментов.

Стоило обучение очень недешево – 260 или 270 рублей в год. Зато в училище принимали абсолютно всех, включая и тех, кого исключили с «волчьим билетом» из других учебных заведений. Евреев у Файга принимали без ограничений, но с одним условием: родители-иудеи должны были оплачивать обучение двух мальчиков из православных семей.

В 1900 году на Всемирной художественно-промышленной и земледельческой выставке в Париже, где были представлены учебные заведения из 50 стран, коммерческое училище Файга было награждено бронзовой медалью. Ее автором стал известный французский медальер Жюль Шаплен.

После революции училище было преобразовано в 8-классную мужскую гимназию.

Ирина Сорокина

Источники: odesskiy.com, grad.ua, фото с ресурса «Старая Одесса в фото»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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