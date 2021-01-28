Новости Одессы и Одесской области

124 года назад в Одессе родился автор “Алмазного венца” Валентин Катаев

124 года назад в Одессе родился автор “Алмазного венца” Валентин Катаев

28 января 1897 года в Одессе в семье учителя, преподавателя епархиального училища родился будущий советский писатель, драматург и сценарист Валентин Катаев. (Републикация статьи от 28.01.2013 г., с обновлениями)

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Отец писателя, Петр Васильевич Катаев, происходил из среды духовенства. Мать, Евгения Ивановна Бачей – дочь генерала Ивана Елисеевича Бачея, из полтавской мелкопоместной дворянской семьи. Впоследствии Катаев дал имя своего отца и фамилию своей матери главному, во многом автобиографическому, герою тетралогии «Волны Черного моря» – Пете Бачею.

Валентин рано потерял мать. Семья жила небогато, но дети учились в гимназии и даже с отцом путешествовали за границу, по Средиземному морю.

валентин катаев биография

Строгого надзора над ними не было, и им удалось приобщиться к бурной и неповторимой жизни разных районов Одессы. На творчество Катаева наложило сильный отпечаток своеобразие этого южного, многонационального, ориентированного на средиземноморскую Европу, города, где в психологии жителей еще сохранялись черты, свойственные обитателям свободного порта. Одесский жаргон повлиял на стиль писателя.

Большую часть жизни прожил в Москве и на даче в Переделкино, но конца жизни так и не избавился от знаменитого одесского акцента. Его произведения «Белеет парус одинокий», «Время, вперед!», «Алмазный мой венец», «Сын полка» – весьма разноплановые сочинения, которые демонстрируют широкий кругозор Катаева.

валентин катаев биография

Кроме того, он был талантливым сценаристом – в кино по его сценариям были сняты фильмы «Цирк», «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик», «Хуторок в степи», которые любили зрители всего Советского Союза – в Грузии и Молдове, Казахстане и Эстонии, Армении и Беларуси, Таджикистане и Литве и других республиках.

Фото: ukraina.ru, odessa-memory.info

Читайте также: Художник Александр Стилиануди родился и умер в Одессе

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Типография Фесенко была лучшей на юге империи
    Типография Фесенко была лучшей на юге империи

    Ранее сообщалось, что здания по улице Ришельевской, 47 и 49, собираются снести, несмотря на то, что они представляют архитектурную и историческую ценность. В одном из них, доме под номером 47, располагалась знаменитая типография Ефима Фесенко. (Републикация материала от 16.12.2020).

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Наследие одесской германики»: о судьбе немецких переселенцев в Украине
    «Наследие одесской германики»: о судьбе немецких переселенцев в Украине

    Необычная выставка открылась в эти январские дни в Одессе на Французском бульваре, в зале городской
    библиотеки №33. Она рассказывает о судьбе немецких переселенцев в Украине с начала ХIХ столетия и до
    наших дней.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Художник Александр Стилиануди родился и умер в Одессе
    Художник Александр Стилиануди родился и умер в Одессе

    Одесса была родиной для многих известных в свое время художников, драматургов, архитекторов и поэтов. 27 января 1868 года в Одессе родился Александр Стилиануди. Живописец, педагог. Яркий представитель южнорусской школы живописи, секретарь правления Товарищества южнорусских художников. Один из создателей Общества имени К. Костанди в Одессе (1922).

    ПОДРОБНЕЕ
  • Спаси Маму! Как избежать «убийства» Одессы
    Спаси Маму! Как избежать «убийства» Одессы

    25 января у Александра Бабича – историка, краеведа, сценариста, создателя экскурсионного агентства “Тудой-Сюдой” – День рождения. Ему исполняется 50 лет. “Одесская жизнь” поздравляет Александра Бабича с юбилеем и желает ему никогда не переставать удивлять этот мир своими открытиями и интересными находкам прошлого времени. Поскольку большинство одесских проблем, о которых говорил Александр Бабич два года назад, не потеряли актуальности и сегодня, мы публикуем еще раз материал, который выходил на сайте 16 мая 2018 года, с обновлениями.

    ПОДРОБНЕЕ
  • На высших женских курсах одесситок обучали истории, математике и физике
    На высших женских курсах одесситок обучали истории, математике и физике

    По традиции 25 января мы отмечаем праздник студентов. В этот день более 250 лет назад был открыт первый в империи университет. В то время высшее образование могли получить только мужчины, для женщин двери вузов были закрыты. В Одессе не раз поднимали вопрос об организации высших курсов для женщин, но чиновники не спешили решать эту проблему.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить