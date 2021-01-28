28 января 1897 года в Одессе в семье учителя, преподавателя епархиального училища родился будущий советский писатель, драматург и сценарист Валентин Катаев. (Републикация статьи от 28.01.2013 г., с обновлениями)

Отец писателя, Петр Васильевич Катаев, происходил из среды духовенства. Мать, Евгения Ивановна Бачей – дочь генерала Ивана Елисеевича Бачея, из полтавской мелкопоместной дворянской семьи. Впоследствии Катаев дал имя своего отца и фамилию своей матери главному, во многом автобиографическому, герою тетралогии «Волны Черного моря» – Пете Бачею.

Валентин рано потерял мать. Семья жила небогато, но дети учились в гимназии и даже с отцом путешествовали за границу, по Средиземному морю.

Строгого надзора над ними не было, и им удалось приобщиться к бурной и неповторимой жизни разных районов Одессы. На творчество Катаева наложило сильный отпечаток своеобразие этого южного, многонационального, ориентированного на средиземноморскую Европу, города, где в психологии жителей еще сохранялись черты, свойственные обитателям свободного порта. Одесский жаргон повлиял на стиль писателя.

Большую часть жизни прожил в Москве и на даче в Переделкино, но конца жизни так и не избавился от знаменитого одесского акцента. Его произведения «Белеет парус одинокий», «Время, вперед!», «Алмазный мой венец», «Сын полка» – весьма разноплановые сочинения, которые демонстрируют широкий кругозор Катаева.

Кроме того, он был талантливым сценаристом – в кино по его сценариям были сняты фильмы «Цирк», «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик», «Хуторок в степи», которые любили зрители всего Советского Союза – в Грузии и Молдове, Казахстане и Эстонии, Армении и Беларуси, Таджикистане и Литве и других республиках.

Фото: ukraina.ru, odessa-memory.info

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