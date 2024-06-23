Музыкант мечтает отметить 90-летие сольным концертом: почему он уехал из Одессы

Николай Михайлович Рожко в 1958 году переехал из Одессы в Рени. Из-за любви. Любви к украинской Бессарабии, ее ландшафтам, богатой природе и местной уникальной культуре.
На велосипеде и позитиве
В 2024 году музыкальной школе исполнилось 75 лет. За этот период времени здесь преподавали многие талантливые музыканты, но один из них – уникум. Это Николай Михайлович Рожко, который проработал в школе искусств более шестидесяти лет.
Чтобы быть в хорошей физической форме, он всегда ездил на велосипеде и был на позитиве. И только когда начало ухудшаться зрение и стало проблематично добираться в школу, тогда вышел на отдых.
Однако не расстался с музыкой! Любимые инструменты Николая Рожко – аккордеон и баян.
Автор гимна
За годы работы Николай Михайлович не только преподавал, он настраивал музыкальные инструменты, долгое время был концертмейстером народного хора ветеранов при районном Доме культуры.
Большинство участников хора – бывшие портовики, железнодорожники и ветераны других предприятий — не владели музыкальной грамотой, а требовалось петь в три голоса. Николай Михайлович умел простым языком до каждого донести, как справиться с такой непростой задачей.
А еще Николай Рожко – автор гимна краснокрестовцев Одесчины: он написал музыку на стихи журналиста и писателя Виктора Мамонтова.
В этом году Ренийская детская школа искусств отметила 75-летний юбилей. Это учреждение культуры было создано всего через четыре года после окончания Второй мировой войны, всего через два года после страшнейшего голода 1946-1947 годов.
Влюбленный в пастораль
Николай Михайлович Рожко – одессит. Он приехал в Рени по направлению в далеком 1958 году.
— Как сейчас помню: август, жара, Дом культуры, который разместили в бывшем крытом рынке, утопает в зелени плакучих ив, — рассказывает маэстро. — Рядом – чайная, где на скрипке играет цыган. И люди прогуливаются.
Одесситу настолько понравилась эта пастораль, что он уже не захотел возвращаться в свою городскую квартиру.
Среди ярких воспоминаний – первая поездка с агитбригадой по селам района: асфальтированных дорог еще не было, культармейцы тряслись в кузове грузовика:
— А вокруг стеной – камыш, из которого вылетали испуганные птицы, — до сих пор помнит маэстро.
Концертная программа готова
В ходе праздничного концерта по случаю 75-летия Ренийской школы искусств Николаю Рожко, как и другим ветеранам, были отданы заслуженные почести. Но концертом он остался не совсем доволен:
— Не был представлен мой любимый инструмент – аккордеон, — огорчился Николай Михайлович.
Сам ветеран, несмотря на проблемы со зрением, до сих пор играет на аккордеоне, фортепиано и других инструментах. Когда самочувствие хорошее, занимается по нескольку часов.
В его репертуаре – классика, музыка народов мира и, конечно, многонационального Придунавья.
— Два часа чистой музыки, могу дать сольный концерт! – заявил музыкант. – Мечтаю, что мне предоставят такую возможность на мой 90-летний юбилей.