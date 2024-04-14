Улица Лопатто в Одессе: как ученый потопил корабли врага и спас завод

Как Лопатто попал в Одессу

Его путь к праву называться одесситом был довольно долог. Родился Эдуард Ксаверьевич Лопатто в 1893 году в Калуге, с юных лет он ощущал тягу к технике, к точным наукам. После окончания в 1916 году технического вуза в москве, его – инженера-технолога – направили на работу в лабораторию взрывчатых веществ (еще продолжалась Первая мировая война). Затем Лопатто был переведен на Винницкий суперфосфатный завод, работавший на милитарию. Там производили химикаты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Стартовав инженером, к 1920 году Лопатто стал техническим директором завода. Через 10 лет был переведен в Одессу главным инженером суперфосфатного завода, здесь работал до 1935 года. Под его руководством был разработан новый способ производства серной кислоты, а также новая, на порядок более эффективная технология получения суперфосфата. Лопатто стал первым доктором технических наук в Одессе! С 1935 года полностью перешел на научно-педагогическую работу в индустриальный институт (сейчас – Одесский политех), где заведовал кафедрой химической технологии. Вскоре был назначен деканом химико-технологического факультета.

Одесский профессор создал свой «греческий огонь» и спас завод

Осенью 1941 года Лопатто стал начальником цеха взрывателей на заводе им. Петровского, наладил производство гранат (их здесь сделали более 300 тысяч штук). Он еще и консультировал линолеумный завод «Большевик» по вопросам производства взрывчатки (ее здесь делали до 2 тонн в сутки). С его участием была создана специальная зажигательная смесь с высокими температурой и продолжительностью горения, с улучшенной конструкцией детонатора для зажигательных противотанковых бутылок.

Греческий огонь – горючая смесь, которая применялась византийцами в морских сражениях. Точный состав ее неизвестен. Она использовалась на кораблях и могла гореть даже на поверхности воды. Это давал византийцам преимущество в морских сражениях, и благодаря ему они одержали множество побед над арабами и другими противниками

В годы оккупации Одессы Лопатто был подпольщиком. Весной 1942 года он для легализации открыл лабораторию химических экспертиз. Работал профессором в открытом румынами университете. Оккупанты ему доверяли, и когда, убегая, решили вывезти суперфосфатный завод, обратились к профессору Лопатто за советом. Тот фактически спас для Одессы завод, дав заключение об экономической нецелесообразности его демонтажа. Этот завод стал первым реанимированным предприятием Одессы после изгнания оккупантов.

Мины-невидимки профессора Лопатто против кораблей

А еще в период оккупации Лопатто сотрудничал с подпольщиками на Одесском судоремонтном заводе, которых возглавлял Николай Гефт (кстати, одна из одесских улиц носила его имя, и о об этом – в последующей публикации). В 1943 году Лопатто было поручено создать мины замедленного действия для уничтожения гитлеровских военных кораблей. В своей лаборатории ученый разработал мину, похожую на небольшой кусок угля. Она, попадая в топку парохода, гробила корабль после выхода в море. С помощью таких мин было уничтожено 4 корабля противника – эскадренный миноносец, охотник за подлодками, транспорт и самоходную баржу. Суда взрывались, уйдя уже далеко в море, и оккупанты так и не смогли «догнать», в чем же причина. Эдуард Лопатто после освобождения Одессы по праву был награжден медалью «Партизану Отечественной войны».

После возвращения Одесского университета из эвакуации профессор Лопатто возглавил в нем одну из кафедр. Одновременно он читал лекции в Одесском строительном институте, занимался экспериментальными и теоретическими исследованиями по химической технологии, создавал учебные пособия. В 1951 году Эдуард Ксаверьевич скоропостижно скончался по пути на лекцию…

В завершение подчеркнем, что улицу его имени переименовали по самой безобидной, как по сегодняшним меркам, причине: это был возврат одесским улицам их исторических названий.