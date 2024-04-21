Улица Гефта в Одессе: как чистокровный немец спас рабочих судоремонтного и утопил оккупантов

Чистокровный немец из семьи циркача

В прошлой публикации (относительно улицы Лопатто) мы упоминали, что его соратником в борьбе с гитлеровцами, оккупировавшими Одессу, был Николай Гефт. И одна из одесских улиц носила его имя. Итак, вспомним Николая Гефта.

Родился Николай Гефт в Одессе в 1911 году. Отец его был чистопородным немцем, до революции держал небольшую лавку, а после – работал директором Одесского немецкого рабоче-колхозного передвижного цирка. Мать – натуральная одесситка, тоже из немцев.

По окончании школы Николай учился в Одесском институте инженеров водного транспорта, работал на судостроительных заводах в разных регионах страны. После начала войны с семьей был сослан в Казахстан как этнический немец. А летом 1942 года Николаю Гефту, в совершенстве владевшему немецким языком, предложили работать в разведке и направили в разведшколу.

Разведчик сделал карьеру у оккупантов

В июле 1943 года Гефт был сброшен с парашютом вблизи Карлсруза – хутора немецких колонистов в Одесской области. Добрался до Одессы, жить остался у родителей. Отец помог устроиться на работу инженером в «Стройнадзор», отвечавший за ремонт немецких военных кораблей на бывшем заводе имени Марти.

Николай получил допуск на завод и в порт, это дало ему широкие возможности для разведки. Как легенду он использовал свою же биографию с некоторой корректировкой: мол, призвали на фронт, сам сдался в плен, из лагеря военнопленных был освобожден, когда доказал свои немецкие корни.

Гефту удалось быстро войти в доверие к немецким и румынским властям, он создал подпольную группу для нанесения ущерба Кригсмарине – немецкому военно-морскому флоту. Гефт нашел на заводе и в городе надежных людей, среди которых и вышеупомянутый профессор-химик Лопатто, который «сочинил» мины, внешне не отличимые от крупных кусков угля. Попав в топку уже вышедшего в море корабля, они отправляли его на дно.

Действовал Гефт очень тонко и выверенно, его репутация у врага была столь безукоризненной, что в марте 1944-го его назначили главным инженером судоремонтного завода. Хочу подчеркнуть, что в немалой мере помогал ему другой советский разведчик, тоже немец, Валерьян Бурзи (1917-1945).

Как Гефт спас рабочих судоремонтного завода. Гибель разведчика

Родом Бурзи был из моего родного Херсона, и до декабря 1943-го, когда был направлен в Одессу на подмогу Гефту, Бурзи партизанил в Херсоне. Одна из херсонских улиц носит (а может быть уже – носила, точно не знаю) имя Валериана Бурзи.

Тем временем весной 1944 года, когда нацисты, понимая, что их вскоре вышвырнут из Одессы, собрались угнать в Германию квалифицированных рабочих. Они превратили судоремонтный завод в концлагерь. Но Николай Гефт смог вызволить из рабства несколько сот человек, объявив их… инфекционными больными.

После освобождения Одессы Гефт во главе разведывательно-диверсионной группы был заброшен в Польшу, в район Кракова. 25 августа 1944 года группа попала в засаду и была окружена. Последний патрон мужественный одессит Николай Гефт оставил для себя. И остался навеки 33-летним… В Одессе в 1965 году в его честь переименовали улицу Петренко (большевик, в 1919 году убитый деникинцами). А в 1995-м улица Гефта стала Черноморской…

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