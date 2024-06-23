Спасение девушки на лодке: в чем упрекают одесских патрульных?

Напомним, накануне в Патрульной полиции Одесской области рассказали о том, как экипаж патрульных в составе Дениса Незгодюка и Леонида Резникова спас женщину, которую уносило в открытое море на надувной лодке. По словам пострадавшей, она потеряла весло и не могла самостоятельно справиться с сильным течением.

«Мы всегда там, где нужна помощь», – с такой пафосной фразы начинается пост патрульных в соцсетях. При этом они лишь мельком упомянули об участии в спасательной операции других людей, назвав их «неравнодушными гражданами», которые, как можно подумать, лишь чуть-чуть подсобили доблестным полицейским.

Но после публикации этой новости в СМИ и Телеграм-каналах появились видеообращения тех самых «граждан» – женщины и 21-летнего парня, отдыхающих в тот день на пляже. И оба в один голос заявили, что в действительности стражи порядка вовсе не принимали участия в спасении девушки (кстати, и тут стало известно, что пострадавшей оказалась не «женщина», как сообщили в полиции, а молодая девушка), а «просто стояли и смотрели», а один из них «просто проплыл 2 метра и вернулся на берег».

На видео присутствует ненормативная лексика:

Вскоре патрульные не замедлили отреагировать и опубликовали «опровержение» якобы неправдивой информации «об обстоятельствах спасения женщины на море и участии патрульных в этом спасении».

«Прибыв на место происшествия, чтобы оперативно оказать помощь женщине, которую течением относило на лодке от берега, патрульный полицейский Денис Незгодюк снял с себя форменную одежду, которая могла сковать движения в воде. То есть его нельзя было идентифицировать как полицейского», – сказано в сообщении патрульных.

По их информации, именно Денис первым бросился в воду, чтобы спасти пострадавшую (которую, к слову, в полиции упорно продолжают называть «женщиной»).

«Инспектор доплыл до лодки и помог ее доставить вместе с гражданкой до суши. Ближе к берегу к Денису присоединились другие граждане, которые также помогли толкать лодку к суше», – такова версия полицйских.

Но вскоре появился комментарий парня, который также участвовал в спасении и который первым обнаружил девушку на лодке. И он независимо от первой свидетельницы подтвердил, что патрульный в спасении участвовал минимально и подплыл лишь в самом конце.

В любом случае, хорошо, что в этой истории все закончилось благополучно и все ее участники остались живы и здоровы. Но все таки зададимся вопросом: если полицейские пусть хоть немного, хоть «по мелочи», да при…писали на свой счет чужие заслуги, может ли это в дальнейшем способствовать доверию нашей полиции?..

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