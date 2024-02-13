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Музейные тайны: этюд Кириака Костанди к «пропавшей» картине

Музейные тайны: этюд Кириака Костанди к «пропавшей» картине

«Уголок Костанди» – так называется одна из экспозиций Кофейни-музея «Старая Одесса». Среди работ мастера – его незаконченный этюд, с которым связана загадочная история.

Кто в платье с бантом?

О «Старой Одессе» – недавно открывшейся в Одессе гостеприимной кофейне-музее – «Одесская жизнь» уже рассказывала своим читателям.

А если о музейных тайнах, то здесь почти каждый аутентичный экспонат хранит какую-то свою загадочную историю. Но этот этюд Кириака Костанди!..

Этюд в картине Костанди

Этюд к картине «Светлое облако», который хранится в Музее-кафе «Старая Одесса»

Мы видим на полотне деревья и только часть платья с бантом… Самой героини еще нет, ведь этюд не закончен…

Основатель Музея-кафе "Старая Одесса" Петр Манелис

Петр Манелис

Основатель «Старой Одессы» Петр Манелис рассказывает, что этот этюд был сделан Костанди к своей картине «Светлое облако». Сама картина выставлялась (и не раз!). Об этом упоминается и в «Ниве» – популярном еженедельном журнале середины XIX-начала XX века с приложениями (сам журнал – тоже экспонат «Старой Одессы»).

А где сама картина Костанди?

Петр показывает мне этот журнал за 1910 год. А еще демонстрирует не менее ценный экспонат музея, связанный с полотном «Светлое облако». Это фотография (конечно, черно-белая), где мы можем увидеть саму картину. Усадьба, цветы, две молодые женщины забавляются с маленьким ребенком. Тишина, покой, радость… А вот то светлое облако почти не разглядеть.

Фотография к картине «Светлое облако»,

Фотография к картине «Светлое облако», сделанная самим Костанди

В чем ценность этой фотографии? Ее сделал сам Костанди.

А где сама картина? Как рассказывает Петр Манелис, ее в свое время (1910-е годы) купил известный промышленник и коллекционер А.Анатра. Затем он вывез ее за границу.

Экспонат музея "Старая Одесса"
Экспонат музея "Старая Одесса"2
Экспонат музея "Старая Одесса"3

Что дальше? А дальше «просто»:

– Местонахождение картины «Светлое облако» не известно. Ее следы исчезли, — добавляет Петр.

Вот и можем мы теперь только присмотреться к деталям незаконченного этюда к картине и увидеть ее лишь на черно-белой фотографии.

Настоящая находка и большая радость

Но ведь это еще не все. Могли мы и этюд, и фотографию не увидеть, если бы не одна загадочная история, рассказанная Петром Манелисом.

– Сама картина была увезена за границу, этюд же оставался в семье Костанди. Кому-то что-то из работ дарилось. А когда начались тяжелые времена, семья была вынуждена что-то и продавать.

Да – очень по-разному – складывалась судьба работ Кириака Костанди…

– Что касается этого этюда к картине «Светлое облако», то здесь целая история… Он, как и фото самой картины, сделанной Костанди, долгие годы пролежали среди разных вещей и мелочей в гараже одного одессита. Он не знал, кто автор этого незаконченного этюда и фотографии самого холста. Однажды мне показали и этюд, и фотографию. Я сразу вспомнил иллюстрацию в «Ниве». Потом со знакомым искусствоведом мы все увиденное сопоставили. Это была настоящая находка и большая радость! Я приобрел у того одессита и незаконченный этюд Костанди к «Светлому облаку», и фотографию исчезнувшей картины, которую сделал сам художник (на обратной стороне фотографии есть печать с фамилией Костанди), – рассказывает Петр.

Фото картины в журнале "Нива"

Фотография картины «Светлое облако» в журнале «Нива» 1910 г.

…Посетите кафе-музей «Старая Одесса» – присмотритесь к давнему этюду и старой фотографии, которые благодаря коллекционеру получили свою вторую жизнь.

Такие они, музейные тайны…

Кстати, напомню, что в Одессе есть памятник Кириаку Костанди. Он тоже словно чуть-чуть «спрятался», потому что находится не улице, а во дворе дома на Пастера, 44.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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