Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области собрали отличный урожай: особенно удивили плоды и ягоды

В Одесской области собрали отличный урожай: особенно удивили плоды и ягоды

В текущем 2024-м году в Одесской области, несмотря на все вызовы, урожайность сельскохозяйственных культур значительно превышает результаты прошлого года. Особенно порадовал урожай плодово-ягодных культур.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По данным, представленным главой ОВА, в этом году аграрии Одесщины могут гордиться своими достижениями.

Так, согласно промежуточным результатам сбора сельскохозяйственных культур у нашей области такие показатели:

  • зерновые культуры: 4319,7 тыс. тонн – это на 700,6 тыс. больше показателей 2023 года. Урожайность тоже возросла и составляет 35,2 ц/га (в прошлом году – 31,7 ц/га);

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  • подсолнечник: собрано 571,0 тыс. тонн, что на 97,3 тыс. больше прошлогоднего урожая. Урожайность увеличилась до 14,8 ц/га;
  • овощи и картофель: урожай овощей вырос на 97,5 тыс. тонн, а картофеля собрано 276,1 тыс. тонн, или на 103,4% больше, чем годом ранее;
  • плоды и ягоды: вал урожая составляет 75 тыс. тонн, что на целых 113,3% больше показателей предыдущего года;

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  • поздние культуры: кукуруза и соя еще активно собираются, а виноград уже собран с 82,4% площадей – это 34 тыс. тонн винограда при урожайности 40,7 ц/га.

«Такие результаты свидетельствуют о профессиональности наших фермеров и мощном потенциале Одесской области. Впереди завершение сбора поздних культур, но уже сейчас мы видим: 2024 стал настоящим шагом вперед для нашего сельского хозяйства», – отмечает Кипер.

Как сообщалось ранее, в Минагрополитики сочли удачным эксперимент по выращиванию хлопчатника в Одесской области, и в 2025 году эту культуру планируется высадить уже в промышленных масштабах.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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