Не 230 лет, а 609: почему официальный возраст Одессы не совпадает с историческими документами

Доказательства 609-летия

Историки должны оперировать фактами и подходить к решению вопроса с научной точки зрения, а не пользоваться мифами. Итак, что для историка является научным подходом при определении даты заложения населенного пункта?

Таких вариантов всего два: или первое письменное упоминание о нем, или же первая археологическая находка на этой территории. Если мы возьмем за основу такой подход, то первое письменное упоминание о населенном пункте, существовавшем на территории нынешней Одессы, датируется 1415 годом.

В своей «Истории Польши» известный польский хронист Ян Длугош сообщает, что польский король Владислав Ягайло в 1415 году направил в Константинополь из черноморского порта Кочубиев византийскому императору Эммануилу и патриарху Евфимию II помощь зерном. Что касается названия «Кочубиев», то на польском это слово звучит скорее как «Качубеев», хотя есть еще варианты «Коцюбиев» и «Качибей». Как выяснил современный одесский исследователь Александр Степанченко, делегация от константинопольского патриарха к польскому королю в связи с этим событием прибыла как раз на Зеленые праздники. Троица в том году отмечалась 19 мая. Итак — имеем точную дату первого упоминания о населенном пункте.

История города непрерывна

Земли междуречья Днестра и Днепра в конце XIV века вошли в состав Великого Княжества Литовского. На территории от современного Овидиополя до Херсона тогда существовали четыре населенных пункта: Чернигрод в устье Днестра (возможно — нынешний Овидиополь), город Дашев (позже — Очаков), Каравул (позже — Рашков, или, по другой версии, — Маяки Одесской области) и Кочубеев. Это были крепости. Кочубеев в составе Великого Княжества Литовского быстро стал крупным портом, через который в Византию вывозили зерно. Собственно, именно торговля зерном позже сделала Одессу крупнейшим городом Украины в XIX веке. Тогдашний город состоял из порта, каменной крепости, таможни и маяка. Крепость, кстати находилась на месте нынешнего Воронцовского дворца. Письменные упоминания об этом городе появляются периодически в тогдашних документах. В частности, в XV веке (1442 г.) город передали во владение губернатору Подолья Теодору Бучацкому. А позже его потомки начали споры с чиновниками за право владения им, и вписывали эти земли в свои владения до конца XVI века. Все это зафиксировано в документах.

Как выглядел древний город

К середине XV века уже возникает Пересыпь (первое упоминание о ней в документах — 1442 г.). Хаджибейский и Куяльницкий лиманы становятся озерами и в них оседает много соли. На конец XV века земли Кочубиева переходят под власть Османской империи. В 1540 году крымский хан Сагиб-Гирей заключает соглашение с польским королем Сигизмундом Первым о торговле солью. Польским подданным разрешалось брать соль, платить пошлину и торговать ею вплоть до Киева и Луцка. Украинцы приезжали сюда, в Кочубиев, вилами в лимане сворачивали соль, ждали, пока немного подсохнет, и грузили на телеги. Чумаков тогда еще называли соляниками.

Позже в Кочубиеве появляются казаки, которые не давали покоя туркам. Во второй половине XVI века крепость пала под ударами казаков, город приходит в упадок. На тогдашних картах Кочубеев, или в турецком варианте — Хаджибей — изображен как руины. В них казаки караулили татар и турок и нападали неожиданно.

В XVII веке сюда снова вернулись турки, которые в 1765 году отстраивают ту самую старую крепость и называют ее Ени-Дунья, или Новый Свет. В том же году они строят маяк, который находился в теперешнем парке Шевченко. У моря строится огромная пристань для экспорта зерна. Она находилась там, где сейчас Таможенная площадь и въезд в морской порт. Центр города был там, где сейчас Думская площадь. В городе были мечети, ярмарка, большой гостиный двор, склады зерна. В городе проживали не только турки и татары, но и молдаване, украинцы, представители других народов.

Мы знаем о тогдашнем городе достаточно много благодаря тому, что Российская империя направила в город своего шпиона Ивана Исленьева. Он побывал в городе, а затем сделал его детальный план в 1766 году, на который нанес места расположения всех главных зданий города.

Тарас Гончарук: «Мы не утверждаем, что Одессу основали украинцы. Наоборот, Одесса всегда была многонациональным городом, и поэтому мы не придумываем какой-то «украинской истории Одессы». Но мы должны использовать научный подход, а не российский имперский миф, которому уже двести лет. Тогда была такая политика: до Российской империи ничего не было, а все народы, которые заселяли определенные земли до прихода на них Российской империи, как будто и не существовали. Но ведь это не так. Достаточно задать один простой вопрос: что штурмовал Де Рибас 14 сентября 1789 года? Пустоту?».

Как в 2015 году праздновали юбилей 600-летия Одессы в 2015 году

Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании 600-летия Одессы. В Одесской облгосадминистрации (ОГА) поддержали инициативу общественников. Управление культуры и туризма, национальностей и религий Одесской ОГА сообщило, что программа празднования включала встречи, семинары, круглые столы, а также расширение экспозиции в Одесском краеведческом музее с экспонатами и информацией о поселениях Кочубеев и Хаджибей. Однако массовые праздничные акции не были запланированы.

Городской совет не проводил мероприятий по поводу юбилея. Активисты «Черноморского гайдамацкого соединения» подали иск к горсовету, требуя внесения программы празднования на рассмотрение сессии. Дело рассмотрел Приморский районный суд. Представители мэрии на первом заседании заявили, что будут просить отклонить иск, поскольку считали, что общественная организация не имела права обращаться с таким иском.

Лидер организации Сергей Гуцалюк выразил желание, чтобы программа празднования была внесена на рассмотрение депутатов, и в городе провели лекции, научные конференции, встречи, круглые столы, а также чтобы в школах первый урок в День знаний был посвящен юбилею города. Он хотел, чтобы празднование состоялось в День города — 2 сентября. Он сравнил действия оппонентов с поведением персонажа из известной повести Гоголя.