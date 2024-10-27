Россияне ударили баллистикой по Одессе: в мэрии рассказали о последствиях (фото)

Как сообщает Телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса Офiцiйно», сегодня утром сотрудники Хаджибейской районной администрации провели обследование жилых помещений одесситов, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки.

По предварительной информации, от взрывной волны пострадало одно учебное заведение и 21 домовладение.

«Жителям объясняют порядок получения материальной помощи из городского бюджета для восстановления окон и дверей, составляются соответствующие акты. Одновременно сотрудники КП «ЖКС «Хмельницкий» помогают демонтировать поврежденные окна и закрывают их пленкой», – говорится в сообщении мэрии.

За помощью и консультациями жильцы пострадавших от обстрела домов могут обращаться в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22, с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что горело этой ночью в Одессе на Заставе и есть ли пострадавшие.