Новости Одессы и Одесской области

Россияне ударили баллистикой по Одессе: в мэрии рассказали о последствиях (фото)

Россияне ударили баллистикой по Одессе: в мэрии рассказали о последствиях (фото)

Вечером субботы, 26 октября 2024 года, российские агрессоры в очередной раз атаковали Одессу баллистикой. Сообщалось о «прилете». И сегодня, 27 октября, в мэрии города рассказали о последствиях этой атаки.

Как сообщает Телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса Офiцiйно», сегодня утром сотрудники Хаджибейской районной администрации провели обследование жилых помещений одесситов, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки.

Одесса: последствия ракетной атаки

Обследования жилья пострадавших от обстрела одесситов

По предварительной информации, от взрывной волны пострадало одно учебное заведение и 21 домовладение.

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«Жителям объясняют порядок получения материальной помощи из городского бюджета для восстановления окон и дверей, составляются соответствующие акты. Одновременно сотрудники КП «ЖКС «Хмельницкий» помогают демонтировать поврежденные окна и закрывают их пленкой», – говорится в сообщении мэрии.

Ракетная атака Одессы: ликвидация последствий

За помощью и консультациями жильцы пострадавших от обстрела домов могут обращаться в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22, с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что горело этой ночью в Одессе на Заставе и есть ли пострадавшие.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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