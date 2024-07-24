Одесские мифы: что о них думают одесситы и что хотят изменить

Об этом говорится в отчете социального исследования “Культурные потребности одесситов и представления об одесском мифе”, проведенного в 2023 году.

Участникам опроса, который провела команда ОО «Содействие межкультурному сотрудничеству», задавался как прямой вопрос «Что такое миф Одессы?», так и косвенные вопросы о том, с чем у них ассоциируется Одесса, с чем хотелось бы чтобы ассоциировалась, а с чем бы не хотелось.

Мифы одесского колорита: приходится уже любить ту Одессу в себе

Первая группа мифов, которые условно можно назвать «мифы одесского колорита», в основном сформированы в советские времена, в том числе благодаря творчеству писателей, артистов и юмористов, таких как Михаил Жванецкий, Илья Ильф и Евгений Петров, Леонид Утесов, Исаак Бабель, а также кинематографу и песням «Ах, Одесса…», «Шаланды полные кефали…» и т д.

Сюда можно отнести такие общие ассоциации как «Одесса-мама», «Одесса —жемчужина у моря», «город-герой», «Одесса — столица юмора», «одесский колорит», «одесские дворики», «Привоз», «одесский акцент». В целом, этот миф у многих вызывает положительные чувства.

«Я бы хотела, чтобы остались одесские дворики с бельем, со ступеньками, окошками» — жительница Киевского района.

«Они (туристы) хотят почувствовать именно колорит Одессы — пойти на Привоз, а Киевский рынок не подходит», — жительница Киевского района.

Некоторые одесситы считают этот миф устаревшим и неактуальным для дальнейшего развития и брендирования города.

«Самая большая с точки зрения бренда проблема нашего города это то, что мы очень сильно зацепились за старую культуру, мы ее до сих пор восхваляем, особенно старшее поколение. Эта культура была актуальной в СССР, когда не было задачи приносить деньги. На вокзале достаточно было написать «Город-герой Одесса» и всем все равно какой смысл несет эта надпись с коммерческой позиции, потому что не было как таковой коммерции. Сейчас же продвигать город у моря, который является морским бизнес-центром Украины, где куча вечеринок, концертов, много молодежи, торговые центры с позиции «Сонька золотая ручка» или «город-герой» или песни «У Черного моря» — это не то, что устарело, и даже вредит нашему городу! Одессу можно представить гораздо в более современном и актуальном формате, чтобы она стала туристически более привлекательной» — житель Киевского района.

Часть опрошенных тоже считают, что этот миф больше не соответствует действительности, но относятся к этому с грустью и ностальгией по прошлому.

«В последнее время я прихожу к той мысли, которую сказал Жванецкий: не надо любить себя в Одессе, надо любить Одессу в себе! Тот «мой» город уже ушел, его нет. Я одесситка в 7 поколении и приходится уже любить ту Одессу в себе» — жительница Киевского района.

Бандитский город — реклама для туристов

Еще один миф, который можно отнести в эту категорию, это так называемая «бандитская Одесса», основными персонажами которого являются Мишка Япончик и Сонька-Золотая ручка. Этот миф особенно привлекателен для туристов и для людей, относительно недавно переехавших в Одессу, но вызывает неоднозначные оценки у одесситов. Часть одесситов считают этот миф устаревшим и неактуальным, другая часть — что этот миф является туристически привлекательным и поэтому не стоит от него избавляться.

«У меня друзья все, кто сюда приезжал, все ищут Соньку Золотую ручку» — житель Пересыпского района.

«Сонька Золотая ручка — это миф. И все, что создано Ильфом и Петровым тоже миф. И что в Одессе сплошные бандиты и одна только Молдаванка. И как это прекрасно и романтично — все миф» — жительница Приморского района.

«Ну, вот для туристов это очень хорошая реклама. Катакомбы, Молдаванка… Миф — это все равно часть Одессы» — житель Приморского района.

«Если это будет выгодно городу для привлечения туристов — однозначно нужно оставлять и популяризировать!» — житель Приморского района.

«Так это же наша фишка — повести в катакомбы и рассказывать, что здесь сидел Мишка Япончик. Да откуда вы это знаете? И зачем оно мне надо! Или моему ребенку 10-летнему» — жительница Хаджибейского района.

Одесса — курортный город

Следующая группа мифов определяют Одессу как туристический и курортный город.

Один из опрошенных сделал акцент на том, что Одесса — это город молодежи, развлечений, драйва и веселья, в позитивном ключе, заметив, что она должна развивать, в первую очередь, эту составляющую, без акцента на историческое прошлое.

«Если говорить о туризме — это о молодежи. Молодежь не будет ехать смотреть на памятники, здания, построенные французами и итальянцами. Любая молодежь всего мира любит развлечения, эмоции, движение, драйв и все с этим связано. Одесса все это может дать. И именно сейчас в городе акцент на этом и сделан! У нас есть Аркадия, есть заведения в городе — есть все, чтобы предоставить платежеспособной публике приехать и потратить у нас свои деньги. Так и надо делать акцент на том хорошем, что у нас есть, а не пытаться «дергать мертвую лошадь» в виде наших архитектурных памятников и зданий… Если бы надо было выбрать, на чем сделать акцент, то я бы делал именно на интертейменте» — житель Киевского района.

Однако у многих горожан такое мнение вызывает скорее негативное восприятие. Они не хотели бы чтобы Одесса ассоциировалась только с Аркадией, клубами, аквапарками, «дешевыми развлечениями».

В то же время, в положительном ключе называли ассоциации, определяющие Одессу как теплый, приморский город для отдыха: «море», «солнце», «отдых»,«счастье», «город-праздник», «порт», «курорт», «яхты», «много отдыхающих», «чайки», «вкусная еда», «комфорт».

«И пусть здесь люди живут и приезжают… гуляют, радуются, пьют и едят…» — житель Пересипского района.

Кроме того, существуют скорее позитивные представления об Одессе как расслабленном и оптимистичном городе.

«Здесь можно одной фразой сказать: «Посмотришь на Одессу с моря — рай, посмотришь с суши — тоже рай, живет как Бог в Одессе». Конечно, существует этот миф» — жительница Пересыпского района.

Положительные ассоциации, которые можно отнести к построению этого мифа это «Одесса — город фестивалей», «культурная столица», «центр культуры», «богатое культурное наследие», «город красивой архитектуры», «театры».

«Одесса — это центр культуры, Оперный театр. Это культурное наследие очень богатое. И те люди, которые приезжают, то все стремятся попасть в одесский Оперный театр. Если ты не был в Оперном и на Дерибасовской — то считай нигде не был! Привоз также обязателен. Вот из этих кусочков состоит дух Одессы» — житель Приморского района.

«Одесса для своих» — миф об особенности и обособленности

Еще одна группа мифов касается сильно выраженной локальной идентичности, а также исключительности и особенности Одессы и одесситов.

Сюда можно отнести миф о коренных одесситах, которые очень гордятся своей локальной идентичностью и укорененностью. Некоторые рассматривают его как негативный и считает, что не стоит акцентировать внимание на этом, а некоторые видят в этом способ сохранения традиций.

«Те, кто чувствует себя коренными одесситами, то они при любой возможностибудут акцентировать внимание на этом. У них вот прямая цель любой разговорподвести к тому, что я коренной одессит. Вот я никогда не буду кричать, что якоренной одессит, хотя родился и живу здесь. Это целая прослойка людей, которая живет в центре города в исторических зданиях. Это вообще попахивает каким-то нацизмом… Коренной-некоренной… Какая разница, если человек приехал, купил недвижимость, человек платит налоги…» — житель Киевского района.

«Я не коренная одесситка, папа из Одесской области из Приморского, а мама из Черниговской области. Но в Одессе они учились и встретились в национальном университете. Но у меня есть подруги коренные одесситки. И вот одесская коренная семья — это просто класс! Со своими традициями, поверьями, они все реально ходят на Привоз. У меня друг еврей одессит — для него нерушимая традиция, которую нельзя изменить — это ходить каждую субботу на Привоз однозначно» — житель Пересыпского района.

Неоднозначным является и миф об особенности одесситов.

«Одесситы всегда неважно куда заходили и говорили, что «я одессит!». И это звучало как козырь, они это звание несли перед собой! Меня это очень триггерило…Историко-культурные мифы города и культурное наследие Одесские мифы и запрос на их обновление вот мы типа не такие, а они классные! Никто у нас не кричал, что «я из Херсона!» Потом я начала здесь жить и поняла, что просто одесситы очень любят свой город!» — жительница Приморского района.

«Одесситы вообще уверены, что у нас все самое лучшее. Высокомерие, гонор очень присущи нам!» — жительница Приморского района.

А вот миф об обособленности Одессы, такие как «Одесса — отдельное государство», пока вызывает скорее негативные эмоции, ассоциации с сепаратизмом.

«Мне не нравится, когда я слышу, что Одесса — это отдельное государство! Никакое мы не отдельное — мы тот кирпичик одного целого и не надо себя противопоставлять всем другим» — житель Киевского района.

«Я когда-то приехала учиться в колледже в 15 лет, то у меня была одногруппница, которая говорила, что Одесса — это отдельное государство! И меня это так поражало! Я всегда говорила, что Одесса — это часть Украины, при чем здесь отдельное государство?» — жительница Приморского района.

Некоторые горожане, которые не родились, а переехали в Одессу, рассказывают, что на собственном опыте столкнулись со «своячеством» одесситов, невозможностью интегрироваться в это сообщество.

«Я очень хорошо помню 2014, 15, 16 лет, когда я снимала квартиру в Одессе,то риелтор постоянно спрашивал мою прописку. Тогда вообще одесситы не хотели сдавать квартиры луганским и донецким жителям. Одесса для своих, своячество очень развито» — жительница Приморского района.

Также в негативном ключе говорят об «одесской толерантности» и «одесской аполитичности».

Мифы, от которых одесситы точно хотят избавиться

Отдельно можно выделить различные негативные мифы — те ассоциации об Одессе, от которых одесситы хотели бы избавиться:

Коррупция;

Криминал и бандитизм;

Ложь, обман, мошенничество;

Хитрость, лицемерие, лицемерие;

Пафос, снобизм, высокомерие, гонор;

Город секс-туризма;

Пророссийский город, сепаратизм;

Заброшенность архитектуры и грязь: «разрушающиеся дома», «кадоровки»,»руины», «запущенность», «полярность красивой картинки и очень плохой»;

Шовинизм, жестокость, погромы, «2 мая».

«Я часто путешествовала по Украине и знаю, что жителей Одессы считают хитрыми людьми — хитросделанными… Я не хотела бы, чтобы Одесса так ассоциировалась» — жительница Хаджибейского района.

Одесса — еврейский город

И последняя в этом списке — группа мифов, определяющих национальную и культурную принадлежность города, его идентичность.

Миф о том, что «Одесса — еврейский город» по большей части не находит своего подтверждения. Часть респондентов указывает на то, что большинство евреев давно иммигрировали и их сообщество является просто одним из нацменьшинств. Но некоторые респонденты отмечают, что евреи имели большое влияние на город и он имеет «еврейский дух».

«У меня также никогда не ассоциировалась Одесса с еврейским городом, только украинский» — жительница Киевского района.

«У меня в школе было половина евреев. Меня поздравляли с еврейской Пасхой. І у нас это считается нормальным. И когда началась война, то мои именно еврейские одноклассники, которые уехали, первыми написали мне и предложили помощь. еще хочу подчеркнуть, что в Одессе было несколько «волн», когда евреи массово выезжали! И сейчас Одесса уже не еврейский город» — жительница Приморского района.

«То, что уже в значительной степени отошло, это миф, что Одессу сделали Одессой евреи. В конце 19 века треть населения Одессы были евреями, причем национальностей было очень много… Из 20 национальностей евреи составляли одну треть. Моя мама в 70 годы, когда много евреев выехало, говорила, что уехали евреи — и на Дерибасовской исчезли интеллигентные лица» — житель Хаджибейского района.

«Но все равно Одесса — это еврейский город! Этот дух остался навсегда!» — житель Приморского района.

Одессу основала Екатерина II

Относительно мифов, связывающих Одессу и Российскую империю, наиболее распространенным мнением является то, что это неотъемлемая часть истории города.

Однако насколько большое значение империя и именно русские имели для развития города и какой именно момент можно считать основанием является предметом дискуссий. Некоторые называет мифом, от которого стоит избавиться, то, что Одесса была основана в 1794 году Екатериной II. Некоторые, наоборот, считают, что разговоры о 600-летней истории города — это попытка создать новые мифы об «украинской Одессе».

«Хорошая была Российская империя, плохой был СССР — однако они давали жизнь этому городу, нашей территории, они сюда вливали то, что могли!» — жительница Киевского района.

«Мы имеем «условно» Екатерину, которая постоянно маячила перед глазами. Одно дело начать город, а другое — уже развивать его и это были совсем другие люди»— жительница Киевского района.

У большинства опрошенных одесситов, особенно у молодежи, не возникает сомнений, что Одесса — украинский город. Относительно того, что именно в городе символизирует и характеризует Одессу как украинский город, были названы такие варианты как использование украинского языка, «флаг на всю Потемкинскую лестницу», современные

военные герои, собственно — сам факт украинского гражданства.

«У меня никогда не возникало сомнения, что я украинка. Я родилась и живу в Одессе. В школе мы говорили только на украинском и это очень важно. Никогда не возникало мысли, что Одесса — русский город» — жительница Киевского района.

Но наиболее популярное представление о городе — это его мультикультурность. По мнению большинства опрошенных, это является сильной стороной Одессы, которую надо сохранять и подчеркивать.

«Одесса меняется, и всегда разная. Насколько много разных культур я чувствую каждый день здесь — и это невероятно!» — жительница Киевского района.

«Одесса — это Украина, просто так получилось, что здесь живут люди разных национальностей. А если взять Одесскую область, то это вообще «аж голова кружится голова», есть даже гагаузы — а это вообще турки, которые приняли христианскую веру. Они все наши люди, живут в Украине. Каждый имеет свою культуру» — житель Пересипского района.

Часть одесситов выразили мнение, что они против искусственного навязывания украинизации и развития города как сугубо украинского. По их мнению, акцент все же нужно делать именно на мультикультурности.

«Я считаю, что Одесса должна быть многонациональной и многокультурной. Я

категорически против, что Одесса должна делать акцент на украинизации» — житель Киевского района.

«У меня как раз реакция на это навязывание национализма и патриотической идеи, откапывание и переписывание… что 600 лет Одессе, а не 237… И давайте сделаем праздником 2 мая. У меня это вызывает очень сильное эмоциональное, внутреннее, физиологическое отторжение… Для украинской культуры много делает Даха Браха, Онука, Жадан, Океан Эльзы, современные украинские поэты… «Один в каноэ», который берет украинскую поэзию и переделывает ее на современное звучание и русло… Вот они делают гораздо больше для принятия украинскости, чем это все лишнее патриотическое… Должен быть современный качественный продукт» — житель Пересипского района.

В то же время, были одесситы, которые считают, что сейчас больше внимания нужно уделить именно развитию украинской идентичности одесситов.

«Мы многокультурная область — 134 или 136 национальностей проживает. Мы не можем говорить, что болгары нам ценнее, а молдаване нет… Но акцент надо делать не на том, что у нас 134 национальности, а на том, что есть одна основная…» — жительница Киевского района.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какие из одесских мифов изменила война и что ждет такие представления об Одессе в будущем.