Печи, костры и буржуйки: как одесситы грелись во время II мировой войны?

Осенние дни становятся все холоднее, и в это время мы обычно начинаем готовиться к зиме. Но этот год стал особенным — идет война, и враг старается сделать все, чтобы оставить нас без тепла, света и воды, рассчитывая, что это заставит нас просить пощады. Однако история имеет свойство повторяться — похожую ситуацию Одесса уже переживала во время Второй мировой войны. В отличие от нас, особого выбора у одесситов в то время не было, но они сумели пережить не одну зиму и дождаться победы.

При отступлении в городе уничтожили всю инфраструктуру

Осенью 1941 года войска Одесского оборонительного района оставили город после более чем двухмесячной осады. Выполняя очередную «мудрую» директиву «человеколюбивого» главнокомандующего, они унич­тожили заводы, водокачки, электростанции и склады, чтобы все это не досталось врагу. Одесса, в которой тогда было 300 тысяч жителей, осталась без воды, электричества, транспорта, продуктов, телефонной связи, фактически на милость завоевателей. Даже оборудование из больниц было полностью вывезено. При этом никто не задумывался о том, как будут жить люди, тем более что уже вовсю ощущалось морозное дыхание зимы. В тот год наступили ранние заморозки, часто шли дожди, а в Одессе не было запасов топлива и еды, не говоря уже о такой роскоши, как тепло, вода и свет. Приходилось готовиться к зиме, рассчитывая только на собственные силы.

После того, как защитники покинули Одессу, в город вошли румынские войска. В начале декабря из Румынии привезли два мощных генератора, что позволило на время подать электричество в квартиры. А вот о горячей воде и центральном отоплении не приходилось даже мечтать. Когда же в город пришли настоящие холода, пришлось вспомнить и об отоплении — печках, которые в то время были во многих одесских домах. Даже сейчас на крышах зданий в центре города можно увидеть полуразрушенные печные трубы.

Еду одесситы готовили на примусах или керосинках, конечно, если было чем их разжечь. Та же история была и с печами, для которых требовались дрова или уголь. Но в степной Одессе взять дрова было практически негде, да и с углем дела обстояли не лучшим образом. Поэтому приходилось бросать в огонь все, что могло хоть мало-мальски гореть: мебель, книги, паркет, доски от заборов.

Ильф и Петров в одном из фельетонов красочно описали, как в годы гражданской войны их герой отапливал помещение старинной мебелью. О том же вспоминала и Вера Инбер: «Нашу «буржуйку» мы питали прекрасно: преимущественно классиками и дубовым буфетом». Эти слова без преувеличения можно было применить и к более позднему военному времени, когда приходилось жертвовать самым дорогим — книгами и памятными вещами.

Единственным спасением была буржуйка

В домах, где не было печного отопления, использовали буржуйки. Называли их так потому, что они были необыкновенно «прожорливы», однако считается также, что такое название печь получила из-за того, что появилась во времена буржуазной революции.

К сожалению, иных вариантов, кроме печей и буржуек, у одесситов практически не было. В них жгли все, что могло гореть, и все, что удавалось найти и донести до дома. Если везло, можно было раздобыть уголь, который горел значительно дольше древесины. В целях экономии топлива на буржуйке готовили еду и даже обжаривали хлеб, который так казался вкуснее. Тем более что такими были и рекомендации тогдашнего минздрава: это убивало микробы, которые могли попасть с грязных рук.

Однако с буржуйками была сопряжена и опасность пожаров — при горении из нее вместе с дымом вылетали искры. При этом буржуйка обогревала помещение из рук вон плохо. С ней едва удавалось добиться плюсовой температуры в помещении, и люди месяцами спали не раздеваясь. Возле печки обычно было очень жарко, но в двух шагах стоял холод, почти как на улице. Кстати, буржуйки использовали даже для обогрева кузовов грузовых машин, в которых люди в октябре уезжали в эвакуацию.

Танки «отапливали» углями от костра

Во время Второй мировой войны свою систему отопления придумали и танкисты. В танках отопление не было предусмотрено, и зимой металлическая машина превращалась в буквальном смысле в морозилку. Чтобы прогреть воздух внутри танка, после привалов, на которых обычно разжигали костры, танкисты набирали тлеющие угли в металлические ведра. Их ставили внутрь танка и использовали для обогрева воздуха. Этот же способ в то время взяли на вооружение и водители грузовиков, помещая ведра с углями в кабину машины.

В печь летели даже портреты «вождей»

Зимой 1942 года средняя температура в Одессе была около 20-30 градусов мороза, не спасали даже буржуйки или печи. Об этом в своем дневнике писал один из жителей города Адриан Оржеховский.

Чтобы спастись от холода, жгли даже портреты партийных деятелей, за что в то время можно было схлопотать немалый срок или даже расстрел. Но людям было уже все равно. Жена Оржеховского сожгла портрет Молотова, который нашла на свалке, а сам он записал в своем дневнике: «Прочел сочинение Синклер Льюиса «Полет Сокола». Глупейшая книга. Сплошная галиматья, а потому завтра она предается сожжению».

В ту зиму пуд угля (чуть больше 16 килограммов) стоил 8 марок — столько получал за рабочий день кочегар тепловоза, продавали и дрова. Ломали оставшуюся мебель, а дерево использовали для костров, которые разжигали около домов на улицах. Когда не было света, делали самодельные коптилки, а прохудившиеся печи замазывали глиной. Самым страшным временем была ночь — чтобы хоть как-то согреться и заснуть, люди спали одетыми, укрывались одеялами, пальто и всем, что было в доме.

Говорили, что зима 1942 года была самой жестокой за предыдущие сто лет. За три месяца не случилось ни единой оттепели, а в квартирах температура не поднималась выше двух-пяти градусов тепла. Однако одесситам удалось пережить не только ту суровую зиму, но и последующие и дотянуть до победы.

Сразу после освобождения Одессы, в апреле 1944 года, запустили первую очередь городской электростанции, а в первом полугодии 1947 года заработала первая очередь одесской ТЭЦ.

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Ирина СОРОКИНА

Источники: hor.net.ua, netzulim.org

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